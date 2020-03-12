Партія Меркель перенесла обрання нового лідера на наступний рік через коронавірус

Президія Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на засіданні у понеділок, 26 жовтня, ухвалила рішення перенести запланований на 4 грудня у Штутарті з'їзд партії на наступний рік з огляду на поширення коронавірусу в Німеччині. На цьому з'їзді мають обрати нового лідера консервативної політсили.

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У з'їзді запланована участь 1001 делегата. Якщо у майбутньому ситуація з коронавірусом не дозволить зібрати таку кількість людей, це партійне зібрання проведуть в онлайнрежимі, а лідера оберуть голосуванням поштою. У середині грудня керівництво ХДС оцінить ситуацію, щоб визначити наступні кроки, заявив генеральний секретар Пауль Ціміак (Paul Ziemiak), передає інформагенція dpa.

Серед основних кандидатів на пост лідера партії троє політиків: прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії Армін Лашет (Armin Laschet), ексголова парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) і голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).

Нагадаємо, нинішня лідерка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) 10 лютого заявила, що залишить посаду голови партії та не висуватиметься на пост канцлерки Німеччини. При цьому вона залишиться міністеркою оборони ФРН. Крамп-Карренбауер обіймає посаду голови ХДС з 7 грудня 2018 року. До Крамп-Карренбауер партію ХДС 18 років очолювала чинна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).