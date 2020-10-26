Розпочався з'їзд партії Меркель, на якому мають обрати нового лідера політсили

З'їзд німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС), на якому мають обрати нового лідера консервативної політсили, розпочався із незначною затримкою ввечері у п'ятницю, 15 січня. Через посилені карантинні заходи він проходить в онлайн-форматі. Пандемія коронавірусної хвороби змусила двічі переносити обрання нового лідера партії - спочатку скасували запланований на квітень спеціальний з'їзд політсили, а згодом перенесли регулярний партійний форум, який мав відбутися у грудні минулого року.

Кандидатами на посаду голови партії є троє політиків: прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet), ексголова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) і голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen). Результати голосування передбачити складно, зокрема й через те, що 1001 делегат з'їзду має проголосувати з дому. Втім, очікується, що в першому турі голосування 16 січня жоден з кандидатів не здобуде абсолютної більшості. У другому турі для перемоги достатньо простої більшості голосів.

Аби результати "електронного голосування" були правочинними, їх мають підтвердити голосуванням поштою, результати якого оголосять 22 січня. Утім, всі троє кандидатів заявили, що визнають результати голосування онлайн.

Голова ХДС має високі шанси очолити список політсили на виборах до Бундестагу та, відповідно, претендувати на посаду голови уряду.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер каже про важкий, але правильний крок

Чинна лідерка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка очолила політичну силу в 2018 році, знов заявила про своє рішення піти з посади. "Цей крок був важким. Але він був ретельно продуманим і правильним", - наголосила вона, цитує агенція dpa. Крамп-Карренбауер зазначила, що після подій в Тюрингії в лютому минулого року вона відчувала, що "як лідерка партії не мала достатнього авторитету та підтримки, щоб без шкоди провести нашу партію через цю важку фазу". Саме це Аннеґрет Крамп-Карренбауер назвала причиною її рішення не балотуватися на посаду лідера ХДС та канцлера Німеччини.

Нагадаємо, що минулого року прем'єр-міністром Тюрингії був обраний Томас Кеммеріх (Thomas Kemmerich) з Вільної демократичної партії. Він переміг завдяки підтримці депутатів зі своєї партії, ХДС та правопопулістської політсили "Альтернатива для Німеччини". Таким чином, вперше з часів Другої світової війни німецький політик був обраний на найвищу посаду на земельному рівні за підтримки ультраправої партії, через що розгорівся політичний скандал національного масштабу.

Анґела Меркель звертається до делегатів з'їзду

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), яка очолювала ХДС з 2000-го по 2018 рік, у зверненні до делегатів з'їзду зазначила, що хоче бачити на чолі партії "команду, яка візьме долю нашої гордої народної партії в свої руки і разом зі всіма членами знайде правильні відповіді на завдання майбутнього".

Кандидати в лідери ХДС

Ексголова парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц вже змагався за крісло очільника ХДС у 2018 році. Тоді його суперницею була на той час генеральна секретарка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яка перемогла на виборах.

Армін Лашет - прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії, найбільшої за кількістю населення федеральної землі Німеччини. До цього він був депутатом Бундестагу та членом Європарламенту.

Третім кандидатом є чинний голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен. Раніше він займав пост федерального міністра з охорони навколишнього середовища і був парламентським секретарем фракції ХДС/ХСС.

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