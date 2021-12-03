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Анґела Меркель
Анґела Меркель - німецька політикиня, колишня канцлерка Німеччини (2005 - 2021).
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Новини
21.11.2024
21 листопада 2024 р.
Меркель пояснила відмову Україні від вступу в НАТО
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Докладно
Handelsblatt: Меркель мовчала про газовий шантаж Путіна
Handelsblatt: Меркель мовчала про газовий шантаж Путіна
РФ залишила ФРН з напівпорожніми сховищами, але колишній уряд загрозу вперто ігнорував, свідчать розсекречені документи.
Економіка
07.06.2024
7 червня 2024 р.
SZ: Меркель і Шольц завзято боролися за "Північний потік-2"
SZ: Меркель і Шольц завзято боролися за "Північний потік-2"
Секретні документи показують, як консерватори та соціал-демократи в уряді ФРН лобіювали інтереси російського "Газпрому".
Політика
04.06.2024
4 червня 2024 р.
У Німеччині висміяли всіх канцлерів за раз
У Німеччині висміяли всіх канцлерів за раз
У Штутгарті показують карикатури на всіх канцлерів ФРН. А яким карикатуристи бачать Олафа Шольца?
Панорама
30.04.2024
30 квітня 2024 р.
Концерни ФРН хочуть від уряду компенсацій за бізнес у РФ
Концерни ФРН хочуть від уряду компенсацій за бізнес у РФ
Компанії, які роками добряче заробляли у РФ, вимагають мільярди. Зокрема й вірний партнер "Газпрому" Wintershall Dea.
Економіка
18.12.2023
18 грудня 2023 р.
Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?
Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?
Бербок через несправність літака не полетіла в Австралію. Однак, вона не перший політик у ФРН, хто пережив таке.
Політика
15.08.2023
15 серпня 2023 р.
Меркель: Україна потребує підтримки усіх нас
Меркель: Україна потребує підтримки усіх нас
Ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель, отримуючи держнагороду, лаконічно висловилася про Україну. Ось що вона сказала.
Політика
17.05.2023
17 травня 2023 р.
00:45 хв.
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