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Анґела Меркель

Анґела Меркель - німецька політикиня, колишня канцлерка Німеччини (2005 - 2021).

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Новини

21 листопада 2024 р.

Меркель пояснила відмову Україні від вступу в НАТО

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Докладно

Прощальний візит Анґели Меркель в Москву до Володимира Путіна, 20 серпня 2021 року

Handelsblatt: Меркель мовчала про газовий шантаж Путіна

Handelsblatt: Меркель мовчала про газовий шантаж Путіна

РФ залишила ФРН з напівпорожніми сховищами, але колишній уряд загрозу вперто ігнорував, свідчать розсекречені документи.
Економіка7 червня 2024 р.
Анґела Меркель та Олаф Шольц біля прапора ФРН, Берлін, 8 грудня 2021 року

SZ: Меркель і Шольц завзято боролися за "Північний потік-2"

SZ: Меркель і Шольц завзято боролися за "Північний потік-2"

Секретні документи показують, як консерватори та соціал-демократи в уряді ФРН лобіювали інтереси російського "Газпрому".
Політика4 червня 2024 р.
Карикатура на федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Виставка проходить у Theodor-Heuss-Haus у Штутгарті

У Німеччині висміяли всіх канцлерів за раз

У Німеччині висміяли всіх канцлерів за раз

У Штутгарті показують карикатури на всіх канцлерів ФРН. А яким карикатуристи бачать Олафа Шольца?
Панорама30 квітня 2024 р.
Німецько-російські спільні газовидобувні проєкти в РФ

Концерни ФРН хочуть від уряду компенсацій за бізнес у РФ

Концерни ФРН хочуть від уряду компенсацій за бізнес у РФ

Компанії, які роками добряче заробляли у РФ, вимагають мільярди. Зокрема й вірний партнер "Газпрому" Wintershall Dea.
Економіка18 грудня 2023 р.
16 квітня 2019 року урядовий Bombardier Global 5000 ледь не розбився під час аварійної посдки в Берліні

Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?

Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?

Бербок через несправність літака не полетіла в Австралію. Однак, вона не перший політик у ФРН, хто пережив таке.
Політика15 серпня 2023 р.
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Меркель: Україна потребує підтримки усіх нас

Меркель: Україна потребує підтримки усіх нас

Ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель, отримуючи держнагороду, лаконічно висловилася про Україну. Ось що вона сказала.
Політика17 травня 2023 р.00:45 хв.
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