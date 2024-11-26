Мемуари Меркель: її книга, її місія, її погляд на Україну

Навряд чи колись якась книга спогадів німецького політика викликала такий ажіотаж, як ця. Квитки на презентацію 736-сторінкових мемуарів колишньої канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) під назвою "Свобода" (Freiheit) на 26 листопада були розпродані онлайн за лічені хвилини кілька тижнів тому. Книга виходить друком майже у 30 країнах світу, не лише в Європі та США, а й у Китаї.

В українському перекладі мемуари ексканцлерки, як очікується, наступного року надрукує харківське видавництво "Фоліо", яке придбало права на публікацію. Як повідомили DW у видавництві " Фоліо", нині мемуари Меркель перебувають на етапі перекладу, книга має вийти друком у першій половині 2025 року.

У своїх "Спогадах 1954-2021" Меркель згадує своє життя від дитинства та юності, що минули в колишній НДР, часи стрімкої політичної кар'єри вже у возз'єднаній Німеччині й аж до кінця 16-річного перебування у кріслі канцлерки восени 2021 року. Одночасно з книжкою мемуари видаються й у форматі аудіокниги. 70-річна ексканцлерка також планує турне найбільшими європейськими містами.

Позиція щодо України та Росії

В уривках з мемуарів Меркель, які днями вже були опубліковані у німецьких ЗМІ, які вона прокоментувала в інтерв'ю, ідеться про актуальні та дискусійні політичні питання у світі. Зокрема, і про її досвід спілкування з Дональдом Трампом у часи його першого президентства, про пояснення позиції щодо прийому біженців, про ставлення до чоловічого домінування у німецькій політиці. Ідеться також і про пояснення її політики щодо Росії та України та погляд на російського президента Володимира Путіна, за що нині ексканцлерку багато хто критикує не лише в Києві, а й у Берліні.

Зокрема, колишня канцлерка пояснює в своїх мемуарах, чому Берлін і Париж виступили проти надання Україні та Грузії плану дій щодо членства в НАТО на саміті в Бухаресті у 2008 році. Згадуючи про це, Меркель зауважує: "Прийняття нового члена має приносити більше безпеки не тільки йому, а й НАТО".

Анґела Меркель і Володимир Путін, Дрезден, 2006 рік Фото: Matthias Hiekel/dpa/picture-alliance

Крім того, на її думку, обговорення перспективи Україні та Грузії, не аналізуючи при цьому ситуацію з путінської перспективи, було грою з вогнем. "Я вважала ілюзією уявлення, що ПДЧ міг дати Україні та Грузії захист від путінської агресії, що цей статус мав би таку відлякувальну дію, що Путін би без жодних дій прийняв би такий розвиток", - пояснює ексканцлерка. Те, що в НАТО заявили про відчинені двері до Альянсу і дали загальну згоду на перспективу членства "було для Путіна "так" членству обох країн в НАТО, тобто викликом на бій", - вважає ексканцлерка. Водночас вона знову наголошує, що ніякого права вето на членство України в НАТО у Москви не було. "Звісно, не було ніякого права вето когось третього з-поза меж НАТО, в тому числі і Росії, - зазначається у книзі.

У мемуарах Меркель наводить ще один пізніший епізод, коли Путін сказав їй: "Ти не будеш канцлеркою вічно. І тоді вони стануть членами НАТО. І я хочу цього не допустити". "І тоді я подумала: "Ти теж не будеш вічно президентом", - згадує вона.

Днями ексканцлерці під час інтерв'ю тижневику Spiegel поставили запитання, чи немає в неї відчуття, що за позицію на саміті НАТО в Бухаресті з неї зробили цапа-відбувайла за війну Росії проти України. "Це не лише відчуття, це так", - відповіла Меркель. Вона також нагадала, що президент України Володимир Зеленський закликав її і колишнього президента Франції Ніколя Саркозі приїхати в Бучу. "Очевидно, малося на увазі, що наша позиція в Бухаресті відповідальна за загиблих в Бучі", - сказала ексканцлерка у відповіді на це запитання.

Меркель у мемуарах згадує і про те, як сприймала Путіна. "Як когось, хто завжди був настороженим, аби з ним не було поганого поводження, однак сам завжди готовий так вчинити, включно з іграми з демонстрацією влади з допомогою собаки і змушенням на себе чекати". У 2007 році під час переговорів з Меркель у Сочі Путін впустив у кімнату, де вони перебували, свого лабрадора. Як написала колишня канцлерка в своїх мемуарах, Путін знав, що в середині 1990-х її вкусив собака і відтоді вона їх боїться.

Анґела Меркель з чоловіком Йоахімом Зауером (праворуч) і лідером ХДС Фрідріхом Мерцом (ліворуч), архівне фото Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Спогади про Трампа і презентація мемуарів у США з Обамою

Критично Меркель відгукується і про Дональда Трампа, який у січні почне другий термін свого президентства у США. На її думку, Трамп був в захопленні від російського президента Путіна. "Я отримала чітке враження, що його захоплюють політики з автократичними та диктаторськими рисами". "Ми розмовляли у двох різних площинах: Трамп в емоційній, я ж - у діловій", - так Меркель згадує свою першу зустріч із Трампом, яка відбулася у Білому домі у 2017 році.

Публікація мемуарів Меркель збіглася в часі з розвалом урядової коаліції соціал-демократів, Зелених і лібералів і підготовкою до дострокових виборів до Бундестагу.. Чи будуть використані мемуари у передвиборчій боротьбі? Журналіст Ральф Боллманн (Ralph Bollmann), який сам раніше написав велику біографію Меркель, вважає, що "кожен просто цитуватиме те, що відповідає його порядку денному".

Натомість у США Меркель у часи першого президентства Дональда Трампа вважалася його ліберально-демократичною опоненткою. Це, безумовно, допоможе їй з просуванням книги там зараз, вважає Боллманн. Меркель відвідає Вашингтон 2 грудня, щоб взяти участь у презентації книги разом з колишнім президентом США Бараком Обамою.

Анґела Меркель з Бараком Обамою на саміті Великої сімки в Баварії 2015 року Фото: Michael Kappeler/AP Photo/picture alliance

Водночас Боллманн вважає хибним уявлення, що Меркель зараз в Німеччині дуже втратила через свою політику щодо Росії. У неї все ще є "багато прихильників у країні", і книга буде добре продаватися, - вважає він. Більш проблематичними, ніж зовнішньополітичні рішення Меркель, на думку Болмана, було її "небажання реформувати свою внутрішню політику". Він наводить як приклад небажання просуватися вперед у таких складних питаннях, як модернізація Бундесверу або справжня зміна кліматичної політики.

Утім, важливо, що колишня канцлерка видала мемуари, вважає політолог і журналіст Андреас Пюттманн (Andreas Püttmann). В інтерв'ю DW він зазначив, що рідко, коли на одного з топ-політиків виливається "стільки недиференційованої критики, ретроспективного всезнайства й ненависті, як на Анґелу Меркель". Саме тому так важливо, "щоб вона представляла речі зі своєї точки зору широкому загалу".

Спекуляції про мільйонні гонорари

Як це зазвичай буває з подібними книжковими проєктами, невідомо, на яку суму може розраховувати колишня канцлерка. За даними кельнського видавництва Kiepenheuer & Witsch, яке видає книгу, початковий тираж у Німеччині становить 400 000 примірників. "Kölner Stadt-Anzeiger", не посилаючись на джерела, пише про “захмарну суму авансу", "двозначну мільйонну суму”, що є “надзвичайною сумою для німецького книжкового ринку”. А берлінська "Tagesspiegel" конкретно називає суму в дванадцять мільйонів євро.

"Німецький театр" - ідеальне місце для презентації книги Меркель у Берліні. За часів НДР вона жила всього за декілька хвилин пішки від нього на Марієнштрассе, поруч з колишньою стіною, що розділяла Схід і Захід. "Німецький театр" є, мабуть, найважливішою театральною сценою в місті. Меркель та її чоловік Йоахім Зауер нерідко там бувають. Один з уривків, який "Die Zeit" наперед процитувала з книги, - це спогад з дитинства: в дитинстві і підлітковому віці, за словами Меркель, вона їздила з батьками до театру в Берлін "раз на рік", в тому числі й до "Німецького театру". Ці відвідини "назавжди залишаться в її пам'яті".