Мемуари Меркель: 736 сторінок про НДР, Україну та Путіна

Представляючи свої мемуари в Берліні, ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель багато уваги присвятила Україні та її протистоянню Росії, а також згадувала про своє життя у комуністичній НДР.

У Берліні в Німецькому театрі увечері вівторка, 26 листопада, відбулася презентація мемуарів колишньої федеральної канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) "Freiheit" ("Свобода"). Раніше того ж дня ексглава уряду ФРН взяла участь у записі подкасту "Політика з Анне Вілль" (Anne Will) з колишньою ведучою популярного політичного токшоу, зачепивши тему політики Німеччини щодо України та Росії під час свого перебування на посаді. Анне Вілль виступила також модераторкою презентації.

Мемуари Меркель вийдуть у понад 30 країнах

Книжку на 736 сторінок Меркель назвала "дорогоцінністю". Уже зараз можна сказати, що в Німеччині вона стане політичною книжкою року, а може, й не лише в Німеччині. Книжку переклали на низку мов, вона вийде друком у понад 30 країнах - від Китаю та США до Румунії, Тайваню, Болгарії та Естонії, які згадуються хіба що десь на полях мемуарів. В українському перекладі мемуари ексканцлерки наступного року обіцяє надрукувати харківське видавництво "Фоліо". Як повідомили DW у цьому видавництві, нині мемуари Меркель перебувають на етапі перекладу, книжка має вийти друком у першій половині 2025 року.

Рішення перекласти книжку українською виглядає більш ніж логічним з огляду на те, що Україна і російська війна проти неї є однією з основних тем, яким присвячує увагу ексканцлерка Німеччини. Говорячи про війну, Меркель каже про "незвично серйозну ситуацію, якої я не мала під час мого перебування на посаді канцлера попри всі кризи". Ексканцлерка вважає, що російський президент Володимир Путін "абсолютно переоцінив" свої сили і що воєнна перемога над сусідньою країною "взагалі неможлива". Натомість про українського президента Володимира Зеленського Меркель говорила майже захоплено, підкресливши його "велику сміливість", коли він "не залишив країну".

Книжка мемуарів Анґели Меркель має вийти у понад 30 країнах світу Фото: Leonie Asendorpf/picture alliance/dpa

Спірні рішення щодо України в НАТО та "Північного потоку-2"

Свої пояснення щодо рішення будувати газопровід "Північний потік-2", який мав поєднати Росію та Німеччину дном Балтійського моря, Меркель під час презентації майже не давала - у книжці про це говориться суттєво детальніше. Як і про те, чому вона виступила проти конкретного запрошення в НАТО України та Грузії, коли Альянс був за крок до цього рішення під час саміту в Бухаресті 2008 року.

Перед цим у подкасті Анне Вілль Меркель наголосила, що вона досі вважає свою позицію правильною. "Після ретельного вивчення я доходжу висновку, що це було безумовно правильно і на те були вагомі причини", - заявила ексканцлерка в подкасті. Меркель зазначила, що на той момент навіть більшість громадян України була проти вступу до НАТО: "Сама країна була розділена". Крім того, Київ був пов'язаний із Москвою договором про розміщення військових кораблів РФ в акваторії Криму, і "всі знали, що для Росії було б провокацією негайно розчистити шлях Україні до вступу в НАТО", заявила Меркель у подкасті.

Під час саміту НАТО в Бухаресті 2008 року Меркель і тодішній президент Франції Саркозі виступили проти запрошення України до НАТО Фото: Gerald Herbert/AP/picture alliance

На запитання ведучої про ставлення ексканцлерки до обговорення постачань німецьких далекобійних ракет TAURUS Києву для захисту країни від повномасштабного вторгнення РФ, що триває, Меркель відповіла, що "була б рада припинити розмови про "оперативну" політику, оскільки її "було достатньо" в минулому. Це частина роботи чинного канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), в яку не хотілося б втручатися "збоку", зазначила Меркель.

З війною Росії проти України розпочався новий "часовий період", сказала Меркель під час презентації своєї книжки. На її думку, для НАТО зараз важливо "дуже швидко вибудувати переконливу систему стримування" Росії.

Путін, Обама та Трамп у спогадах Меркель

Президент Росії Володимир Путін згадується в мемуарах Меркель чи не найчастіше зі всіх, із ким вона мала справу під час свого правління. Ексканцлерка розповідає, що Путін уже дуже давно казав їй про свій план надовго залишитися при владі, та говорить про його "повне очерствіння" з часом.

Серед американських президентів вона згадує передусім Барака Обаму, який вісім із 16 років правління Меркель очолював Білий дім і якого вона називає другом. Разом із нею експрезидент США представлятиме англомовний переклад книжки у Вашингтоні 2 грудня. З Джорджем Бушем молодшим (президент США з 2001-го по 2009 рік) Меркель, за її словами, добре ладнала. А ось Дональда Трампа - колишнього і майбутнього президента США - ексканцлерка назвала викликом, про якого вона говорила навіть із Папою Римським Франциском.

Під час зустрічі з Володимиром Путіним у Сочі 2007 року до Анґели Меркель підійшов лабрадор Коні, хоч російський президент знав про те, що канцлерка боїться собак Фото: ITAR-TASS/imago images

Згадуючи про свою першу зустріч із Трампом у Білому домі, Меркель каже: "Ми розмовляли на двох різних рівнях: Трамп на емоційному, я на діловому. І якщо він і звертав увагу на мої аргументи, так здебільшого для того, аби побудувати на них нові закиди".

Життя Меркель за комунізму

Та попри всі перипетії часів канцлерства фундамент мемуарів становить її життя у комуністичній НДР та передусім становлення її як політикині під час падіння Берлінського муру та возз'єднання Німеччини. Під час презентації Меркель говорить про "безтурботне" дорослішання у НДР - країні, де "багато що відбувалося всупереч здоровому глузду". З гумором і легкістю вона розповідає про свій інтерес до політики в комуністичній країні та повсякденне життя, яким завдячує своїм батькам: "Ця держава - це не все життя. Життя - не більше, слава Богу. Щасливі діти".

Попри назву книжки детально про "свободу" йдеться лише в епілозі - не по-філософськи, а біографічно: "Свобода означає для мене не переставати вчитися, не мусити зупинятися на місці, а могти йти далі, в тому числі і після відходу від політики. Свобода означає для мене мати змогу розпочинати нову сторінку в моєму житті".

Читайте також: Мемуари Меркель: її книга, її місія, її погляд на Україну і на світ