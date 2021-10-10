Аннеґрет Крамп-Карренбауер - німецька консервативна політикиня, колишня міністерка оборони Німеччини, колишня голова Християнсько-демократичного союзу.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер з липня 2019 до грудня 2021 року очолювала міністерство оборони Німеччини. Аннеґрет Крамп-Карренбауер є представницею Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Членство в цій політичній партії вона набула ще 1980-го року. Тоді їй було 18 років. Упродовж своєї партійної кар'єри Аннеґрет Крамп-Карренбауер обіймала чимало керівних посад. Після того, як Анґела Меркель заявила про бажання піти у відставку з посади голови ХДС, Аннеґрет Крамп-Карренбауер вирішила балотуватись на цю посаду. На з'їзді ХДС, який відбувся 7 грудня 2018 року, вона перемогла в другому турі голосування й таким чином очолила ХДС. На цій посаді вона пробула до січня 2021 року. Через те, що ім'я Аннеґрет Крамп-Карренбауер є непростим для вимови, журналісти для спрощення вживають скорочення за її ініціалами: АКК. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аннеґрет Крамп-Карренбауер". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.