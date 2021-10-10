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Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Аннеґрет Крамп-Карренбауер - німецька консервативна політикиня, колишня міністерка оборони Німеччини, колишня голова Християнсько-демократичного союзу.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер з липня 2019 до грудня 2021 року очолювала міністерство оборони Німеччини. Аннеґрет Крамп-Карренбауер є представницею Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Членство в цій політичній партії вона набула ще 1980-го року. Тоді їй було 18 років. Упродовж своєї партійної кар'єри Аннеґрет Крамп-Карренбауер обіймала чимало керівних посад. Після того, як Анґела Меркель заявила про бажання піти у відставку з посади голови ХДС, Аннеґрет Крамп-Карренбауер вирішила балотуватись на цю посаду. На з'їзді ХДС, який відбувся 7 грудня 2018 року, вона перемогла в другому турі голосування й таким чином очолила ХДС. На цій посаді вона пробула до січня 2021 року. Через те, що ім'я Аннеґрет Крамп-Карренбауер є непростим для вимови, журналісти для спрощення вживають скорочення за її ініціалами: АКК. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аннеґрет Крамп-Карренбауер". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Міністри оборони та економіки Німеччини відмовилися від мандатів у Бундестазі

Міністри оборони та економіки Німеччини відмовилися від мандатів у Бундестазі 10.10.2021

Аннеґрет Крамп-Карренбауер та Петер Альтмаєр вирішили добровільно поступитись своїми депутатськими мандатами у новому Бундестазі заради "зміни поколінь" у фракції ХДС/ХСС.
Берлін стурбований можливим перекиданням ПВК Вагнера в Малі

Берлін стурбований можливим перекиданням ПВК Вагнера в Малі 15.09.2021

Можливе військове співробітництво між Малі і ПВК Вагнера йде врозріз з восьмирічною роботою Німеччини, Франції, ЄС і ООН в цій країні, заявила міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Після евакуації з Афганістану у ЄС хочуть власні сили швидкого реагування

Після евакуації з Афганістану у ЄС хочуть власні сили швидкого реагування 02.09.2021

Хаотична евакуація з Афганістану змусила членів Європейського Союзу замислитися про створення власних постійних сил швидкого реагування.
Німеччина евакуювала 5347 людей з Афганістану

Німеччина евакуювала 5347 людей з Афганістану 27.08.2021

ФРН евакуювала з Афганістану 5347 людей, з них близько 500 німецьких громадян та понад 4000 афганців, повідомила в Ташкенті міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Каренбауер.
Низка країн оголосили про завершення евакуації з Афганістану

Низка країн оголосили про завершення евакуації з Афганістану 26.08.2021

Данія, Бельгія та Угорщина вже припинили свої евакуаційні рейси з Кабула. Нідерланди зроблять це пізніше 26 серпня, а Франція - 27 серпня.

Кінець місії: останні німецькі солдати залишили Афганістан

Кінець місії: останні німецькі солдати залишили Афганістан 30.06.2021

Останній контингент німецьких солдатів на чотирьох літаках залишив Афганістан. Місія Бундесверу в цій країні тривала майже 20 років.
Міністерка оборони ФРН вважає дії РФ загрозою безпеці в Європі

Міністерка оборони ФРН вважає дії РФ загрозою безпеці в Європі 18.04.2021

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважає, що Росія становить конкретну загрозу безпеці в Європі. Вона також похвалила стриману реакцію України.
Міністерка оборони ФРН закинула Путіну провокації

Міністерка оборони ФРН закинула Путіну провокації 14.04.2021

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер застерігає, що Росія, яка стягнула свої війська до кордону з Україною, зараз робить усе можливе, щоб спровокувати реакцію.

Газ в обмін на поведінку: у ФРН пропонують умови для Північного потоку-2

Газ в обмін на поведінку: у ФРН пропонують умови для "Північного потоку-2" 13.04.2021

Міністерка оборони Німеччини запропонувала прив'язати можливе використання газопроводу "Північний потік-2" до поведінки Росії.
Берлін вимагає від Москви пояснити зосередження військ на кордоні з Україною

Берлін вимагає від Москви пояснити зосередження військ на кордоні з Україною 11.04.2021

Росія має прояснити характер пересування збройних сил на кордоні з Україною, заявила очільниця міністерства оборони Німеччини. Раніше Росія відмовилася від участі в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ.

Міністерка оборони ФРН стурбована зростанням загроз для Бундесверу в Афганістані

Міністерка оборони ФРН стурбована зростанням загроз для Бундесверу в Афганістані 03.04.2021

Таліби планують нові напади, якщо західні війська не залишать Афганістан до 30 квітня, заявила глава міноборони ФРН Крамп-Карренбауер. Вона розпорядилася посилити безпеку німецьких вояків на Гіндукуші.
Глава міноборони ФРН: Росія може використати пандемію для впливу

Глава міноборони ФРН: Росія може використати пандемію для впливу 19.02.2021

Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила в інтерв'ю DW, що РФ і Китай мають намір використовувати ситуацію з коронавірусом у своїх інтересах. Було б наївно думати інакше, вважає міністерка.
Розпочався з'їзд партії Меркель, на якому мають обрати нового лідера політсили

Розпочався з'їзд партії Меркель, на якому мають обрати нового лідера політсили 15.01.2021

За посаду голови Християнсько-демократичного союзу борються прем'єр Північного Рейну-Вестфалії Армін Лашет, ексголова фракції ХДС/ХСС Фрідріх Мерц та голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттґен.
COVID-19: міністерка оборони ФРН пішла на карантин

COVID-19: міністерка оборони ФРН пішла на карантин 02.11.2020

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер пішла на карантин через контакт з особою, інфікованою коронавірусом.
Міністерка оборони ФРН не виключає санкцій щодо Північного потоку-2

Міністерка оборони ФРН не виключає санкцій щодо "Північного потоку-2" 06.09.2020

Подальші кроки Німеччини залежатимуть від дій Москви, наголосила очільниця міноборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Міністерка оборони Німеччини: Система Путіна - це агресивний режим

Міністерка оборони Німеччини: Система Путіна - це агресивний режим 03.09.2020

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що владу у Росії треба сприймати як агресивний режим, що без вагань застосує насильство заради просування своїх інтересів.
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