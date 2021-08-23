Низка країн оголосили про завершення евакуації з Афганістану

Низка європейських країн у четвер, 26 серпня, оголосили про припинення евакуації з аеропорту Кабула або анонсували її зупинку пізніше цього дня. Уряди Данії, Бельгії та Угорщини заявили, що з Кабула вилетіли їхні останні евакуаційні рейси.
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Данія завершила евакуацію ще напередодні. "Літати з аеропорту Кабула вже не безпечно", - заявила міністерка оборони Данії Тріне Брамсен датському інформаційному агентству Ritzau у середу ввечері, 25 серпня. За її словами, останній літак, який брав участь в евакуації, на той час уже приземлився у столиці Пакистану Ісламабаді. На борту було 90 евакуйованих. За останні дні Данія евакуювала близько 1000 осіб з Афганістану.
Бельгія також завершила евакуацію з аеропорту Кабула 25 серпня ввечері, вивезши за минулий тиждень з Афганістану понад 1400 осіб, заявив прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо. Загалом 23 рейси, організовані Бельгією, доставили людей зі столиці Афганістану в Ісламабад у Пакистані, уточнив прем'єр. "Хаотична та небезпечна" ситуація в Кабулі "серйозно погіршилася протягом дня", - сказав Де Кроо на ранковій пресконференції 26 серпня.
Угорщина припинила евакуацію з Афганістану після того, як з цієї країни були евакуйовані 540 осіб, включно з громадянами угорцями, американцями, австрійцями, а також афганцями та їхніми сім'ями, які раніше працювали на угорські війська, заявив у 26 серпня угорський міністр оборони Тібор Бенко. Два літаки та всі військові, які брали участь в евакуаційній операції, безпечно повернулися до Угорщини, сказав він.
Про завершення евакуації оголосили також у Польщі. Останній рейс з Афганістану прибув до країни вранці 26 серпня, заявив заступник міністра закордонних справ Марчін Пщидач. За його словами, загалом Польща евакуювала з Кабула 14 літаками 1300 осіб, 200 з них - на прохання інших країн та організацій.
Нідерланди анонсували припинення евакуації
Уряд Нідерландів заявив, що припинить евакуаційні рейси з Кабула 26 серпня. В уряді країни назвали це рішення "болючим моментом", через яке деякі люди залишаться в Афганістані під керівництвом талібів.
За даними уряду країни, військові сили США наказали Нідерландам припинити евакуацію до виведення американських військ 31 серпня, і порадили людям уникати аеропорту з міркувань безпеки.
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Україна має евакуювати ще 90 осіб
Тим часом український міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 26 серпня, що зараз Україна займається організацією наступного евакуаційного рейсу, який має забрати з Афганістану ще близько 90 українців і членів їхніх сімей. За словами міністра, Україна вже евакуювала з Кабула понад 250 громадян України, членів їхніх сімей та іноземців.
Останні німецькі рейси з Кабула
Тим часом міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) не назвала дату останнього евакуаційного рейсу, але вказала на зменшення часу для евакуації через загрози. "Вікно можливостей для евакуаційних польотів все більше зачиняється. Я прошу вас зрозуміти, що ми не можемо коментувати конкретний момент часу, коли операція з евакуації буде завершена для її ж захисту", - зазначила міністерка в коментарі Deutsche Welle.
Очікується, що протягом 26 вересня з афганської столиці вилетять чотири літаки Бундесверу з евакуйованими. За даними агентства dpa, німецькі військові мають залишити Кабул до 27 серпня.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що його країна більше не зможе евакуювати людей з аеропорту Кабула після вечора 27 серпня.
А вранці 26 серпня уряди США, Великобританії та Австралії закликали своїх громадян негайно покинути аеропорт Кабула через отримані ними повідомлення про високу загрозу теракту. Наразі тисячі людей в аеропорті Кабула намагаються потрапити на евакуаційні рейси з Афганістану. Величезний натовп збирається в аеропорту та навколо нього. Настрій людей стає дедалі більш відчайдушним через повідомлення країн про припинення евакуаційних рейсів.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Кабул здався талібам без бою
Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.
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Великі міста в руках талібів
Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.
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Президент Афганістану Гані втік з країни
За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки
Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"
Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Британців з Афганістану евакуйовують військові
Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні
Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Побоюючись помсти талібів
Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?
"Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там
США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?
Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Провал місії США й НАТО в Афганістані
Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?
Автор: Марина Барановська