Низка країн оголосили про завершення евакуації з Афганістану

Низка європейських країн у четвер, 26 серпня, оголосили про припинення евакуації з аеропорту Кабула або анонсували її зупинку пізніше цього дня. Уряди Данії, Бельгії та Угорщини заявили, що з Кабула вилетіли їхні останні евакуаційні рейси.

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Данія завершила евакуацію ще напередодні. "Літати з аеропорту Кабула вже не безпечно", - заявила міністерка оборони Данії Тріне Брамсен датському інформаційному агентству Ritzau у середу ввечері, 25 серпня. За її словами, останній літак, який брав участь в евакуації, на той час уже приземлився у столиці Пакистану Ісламабаді. На борту було 90 евакуйованих. За останні дні Данія евакуювала близько 1000 осіб з Афганістану.

Бельгія також завершила евакуацію з аеропорту Кабула 25 серпня ввечері, вивезши за минулий тиждень з Афганістану понад 1400 осіб, заявив прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо. Загалом 23 рейси, організовані Бельгією, доставили людей зі столиці Афганістану в Ісламабад у Пакистані, уточнив прем'єр. "Хаотична та небезпечна" ситуація в Кабулі "серйозно погіршилася протягом дня", - сказав Де Кроо на ранковій пресконференції 26 серпня.

Угорщина припинила евакуацію з Афганістану після того, як з цієї країни були евакуйовані 540 осіб, включно з громадянами угорцями, американцями, австрійцями, а також афганцями та їхніми сім'ями, які раніше працювали на угорські війська, заявив у 26 серпня угорський міністр оборони Тібор Бенко. Два літаки та всі військові, які брали участь в евакуаційній операції, безпечно повернулися до Угорщини, сказав він.

Про завершення евакуації оголосили також у Польщі. Останній рейс з Афганістану прибув до країни вранці 26 серпня, заявив заступник міністра закордонних справ Марчін Пщидач. За його словами, загалом Польща евакуювала з Кабула 14 літаками 1300 осіб, 200 з них - на прохання інших країн та організацій.

Нідерланди анонсували припинення евакуації

Уряд Нідерландів заявив, що припинить евакуаційні рейси з Кабула 26 серпня. В уряді країни назвали це рішення "болючим моментом", через яке деякі люди залишаться в Афганістані під керівництвом талібів.

За даними уряду країни, військові сили США наказали Нідерландам припинити евакуацію до виведення американських військ 31 серпня, і порадили людям уникати аеропорту з міркувань безпеки.

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Україна має евакуювати ще 90 осіб

Тим часом український міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 26 серпня, що зараз Україна займається організацією наступного евакуаційного рейсу, який має забрати з Афганістану ще близько 90 українців і членів їхніх сімей. За словами міністра, Україна вже евакуювала з Кабула понад 250 громадян України, членів їхніх сімей та іноземців.

Останні німецькі рейси з Кабула

Тим часом міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) не назвала дату останнього евакуаційного рейсу, але вказала на зменшення часу для евакуації через загрози. "Вікно можливостей для евакуаційних польотів все більше зачиняється. Я прошу вас зрозуміти, що ми не можемо коментувати конкретний момент часу, коли операція з евакуації буде завершена для її ж захисту", - зазначила міністерка в коментарі Deutsche Welle.

Очікується, що протягом 26 вересня з афганської столиці вилетять чотири літаки Бундесверу з евакуйованими. За даними агентства dpa, німецькі військові мають залишити Кабул до 27 серпня.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що його країна більше не зможе евакуювати людей з аеропорту Кабула після вечора 27 серпня.

А вранці 26 серпня уряди США, Великобританії та Австралії закликали своїх громадян негайно покинути аеропорт Кабула через отримані ними повідомлення про високу загрозу теракту. Наразі тисячі людей в аеропорті Кабула намагаються потрапити на евакуаційні рейси з Афганістану. Величезний натовп збирається в аеропорту та навколо нього. Настрій людей стає дедалі більш відчайдушним через повідомлення країн про припинення евакуаційних рейсів.

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