 Країни Заходу закликали покинути аеропорт Кабула через загрозу теракту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2021

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Країни Заходу закликали покинути аеропорт Кабула через загрозу теракту

США, Великобританія і Австралія попередили своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула і застерегли від перебування у ньому.

Евакуація людей з аеропорту Кабула

Евакуація людей з аеропорту Кабула

Уряди США, Великобританії та Австралії у четвер, 26 серпня, закликали своїх громадян негайно покинути аеропорт Кабула через отримані ними повідомленні про високу загрозу теракту.

"Ті, хто знаходиться біля воріт Абатства, Східних воріт або Північних воріт, повинні негайно виїхати", - заявили в Державному департаменті США з посиланням на невизначені "загрози безпеці".

Міністерство закордонних справ Австралії також заявило про "дуже високу загрозу теракту". "Не подорожуйте до міжнародного аеропорту Кабула. Якщо ви перебуваєте в районі аеропорту, перейдіть у безпечне місце і чекайте подальших порад", - наголосили у МЗС країни.

У свою чергу, Лондон поширив схоже попередження, додавши, що "якщо ви можете безпечно покинути Афганістан іншими засобами, ви повинні це зробити негайно". У рекомендаціях не було зазначено конкретних загроз, але пізніше міністр оборони Австралії Ендрю Хасті згадував про можливі вибухи та смертників.

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Наразі тисячі людей в аеропорті Кабула намагаються потрапити на евакуаційні рейси з Афганістану. Величезний натовп збирається в аеропорту та навколо нього. Настрій людей стає дедалі більш відчайдушним, бо деякі іноземні країни анонсують припинення своїх евакуаційних рейсів. Зокрема, прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив в інтерв'ю радіо RTL, що його країна більше не зможе евакуювати людей з аеропорту Кабула після вечора 27 серпня.

Загалом з аеропорта Кабула вдалося вивезти вже майже 90 тисяч людей після того, як 15 серпня ісламістський рух "Талібан" захопив владу в Афганістані.

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  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

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    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

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  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

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    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

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  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

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    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


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Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021)

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A handout photo obtained via the Bundeswehr on August 21, 2021 shows evacuees from Afghanistan leaving an Airbus A400 transport aircraft of the German Air Force Luftwaffe in Tashkent, Uzbekistan. Picture taken August 21, 2021. Marc Tessensohn/Bundeswehr/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. PARTS OF THE IMAGE HAVE BEEN PIXELATED AT SOURCE.

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Докладно

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