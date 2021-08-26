Країни Заходу закликали покинути аеропорт Кабула через загрозу теракту

Уряди США, Великобританії та Австралії у четвер, 26 серпня, закликали своїх громадян негайно покинути аеропорт Кабула через отримані ними повідомленні про високу загрозу теракту.

"Ті, хто знаходиться біля воріт Абатства, Східних воріт або Північних воріт, повинні негайно виїхати", - заявили в Державному департаменті США з посиланням на невизначені "загрози безпеці".

Міністерство закордонних справ Австралії також заявило про "дуже високу загрозу теракту". "Не подорожуйте до міжнародного аеропорту Кабула. Якщо ви перебуваєте в районі аеропорту, перейдіть у безпечне місце і чекайте подальших порад", - наголосили у МЗС країни.

У свою чергу, Лондон поширив схоже попередження, додавши, що "якщо ви можете безпечно покинути Афганістан іншими засобами, ви повинні це зробити негайно". У рекомендаціях не було зазначено конкретних загроз, але пізніше міністр оборони Австралії Ендрю Хасті згадував про можливі вибухи та смертників.

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Наразі тисячі людей в аеропорті Кабула намагаються потрапити на евакуаційні рейси з Афганістану. Величезний натовп збирається в аеропорту та навколо нього. Настрій людей стає дедалі більш відчайдушним, бо деякі іноземні країни анонсують припинення своїх евакуаційних рейсів. Зокрема, прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив в інтерв'ю радіо RTL, що його країна більше не зможе евакуювати людей з аеропорту Кабула після вечора 27 серпня.

Загалом з аеропорта Кабула вдалося вивезти вже майже 90 тисяч людей після того, як 15 серпня ісламістський рух "Талібан" захопив владу в Афганістані.

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