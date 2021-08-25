Таліби заборонили афганським жінкам виходити на вулицю

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, заборонили жінкам виходити з дому на роботу до тих пір, поки "не налагодиться система забезпечення їхньої безпеки", повідомила в середу, 25 серпня, медіакомпанія BBC з посиланням на представника "Талібану" Забіхуллу Муджахіда.

Муджахід назвав цей припис тимчасовим заходом, пояснивши, що сили безпеки "Талібану" ще "не навчені, як вести себе з жінками, як розмовляти з ними". "До тих пір, поки не буде забезпечена повна безпека, ми просимо жінок залишатися вдома", - сказав він.

Представники "Талібану" майже відразу після встановлення повного контролю над територією Афганістану заявили, що дозволять вести жінкам активний спосіб життя, але з дотриманням норм шаріату. Так, наприклад, жінкам уже заборонено виходити на вулицю без супроводу чоловіка-родича і без одягу, що покриває все тіло. Крім того, жінок не допускають до деяких видів роботи, включно з роботою в ЗМІ.

Розправи над жінками

18 серпня стало відомо про два випадки розправ над жінками: бойовики вбили матір чотирьох дітей за відмову готувати їм їжу, а також розстріляли жінку за появу на людях без паранджі.

За день до цього група жінок вийшла на протестну акцію в Кабулі з вимогою виділити для жінок місця в майбутньому уряді Афганістану.

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