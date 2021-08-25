 Таліби заборонили афганським жінкам виходити на вулицю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2021

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Новини

Таліби заборонили афганським жінкам виходити на вулицю

Представник "Талібану" назвав заборону жінкам виходити на вулицю тимчасовим заходом, викликаним міркуваннями безпеки. Після захоплення влади таліби обіцяли дозволити жінкам вести активний спосіб життя за нормами шаріату.

Афганські жінки в паранджах

Афганські жінки в паранджах (архівне фото)

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, заборонили жінкам виходити з дому на роботу до тих пір, поки "не налагодиться система забезпечення їхньої безпеки", повідомила в середу, 25 серпня, медіакомпанія BBC з посиланням на представника "Талібану" Забіхуллу Муджахіда.

Муджахід назвав цей припис тимчасовим заходом, пояснивши, що сили безпеки "Талібану" ще "не навчені, як вести себе з жінками, як розмовляти з ними". "До тих пір, поки не буде забезпечена повна безпека, ми просимо жінок залишатися вдома", - сказав він.

Представники "Талібану" майже відразу після встановлення повного контролю над територією Афганістану заявили, що дозволять вести жінкам активний спосіб життя, але з дотриманням норм шаріату. Так, наприклад, жінкам уже заборонено виходити на вулицю без супроводу чоловіка-родича і без одягу, що покриває все тіло. Крім того, жінок не допускають до деяких видів роботи, включно з роботою в ЗМІ.

Розправи над жінками

18 серпня стало відомо про два випадки розправ над жінками: бойовики вбили матір чотирьох дітей за відмову готувати їм їжу, а також розстріляли жінку за появу на людях без паранджі.

За день до цього група жінок вийшла на протестну акцію в Кабулі з вимогою виділити для жінок місця в майбутньому уряді Афганістану.

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