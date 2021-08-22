Таліби обіцяють ФРН випускати афганців з країни після 31 серпня

Радикальний ісламістський рух "Талібан" запевнив Німеччину, що дозволить афганцям, які мають відповідні документи, вилітати комерційними рейсами з Афганістану і після 31 серпня, коли має завершитися евакуація з аеропорту Кабула. Про це у середу, 25 серпня, написав у своєму Twitter-акаунті повірений німецького уряду для переговорів з "Талібаном" у Досі Маркус Потцель (Markus Potzel).

"Директор Станекзай запевнив мене, що афганці з юридичними документами і надалі матимуть можливість подорожувати комерційними рейсами після 31 серпня", - написав колишній посол Німеччини у Кабулі, маючи на увазі керівника політичного офісу талібів у Досі Шера Мохаммада Аббаса Станекзая, з яким він зустрівся на переговорах у вівторок, 24 серпня.

"Ми говорили про нагальну потребу функціонування аеропорту в Кабулі як передумову дипломатичної присутності та присутності неурядових організацій в Афганістані", - написав Потцель.

Дипломат зазначив, що Німеччина пообіцяла збільшити гуманітарну допомогу народу Афганістану на 100 мільйонів євро, але додав, що "відновлення співпраці з розвитку буде залежати від умов", які були висунуті афганському уряду у минулому.

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Нагадаємо, 31 серпня має закінчитися офіційна евакуація через аеропорт Кабула і тоді ж американські військові мають покинути летовище. Країни заходу неодноразово закликали продовжити термін евакуації, але таліби виступили проти, попередивши про "наслідки".

США і їхні союзники, за даними американського президента Джо Байдена, з кінця липня вивезли з Афганістану майже 76 тисяч людей. Літаки німецького Бундесверу до вечора 24 серпня евакуювали з Кабула понад 4650 осіб, в тому числі афганців і громадян третіх країн.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Хава, Мар'ям, Аїша" (2019) Прем'єра стрічки афганської режисерки Сахри Карімі відбулась на Венеціанському кінофестивалі 2019 року. У фільмі йдеться про трьох жительок Кабула та ситуації, у які вони потрапили, коли були вагітними. За лічені дні до захоплення Кабула бойовиками "Талібану" режисерка виступила з відкритим листом і попередила про загрозу, що виходить від талібів. Карімі залишила батьківщину і перебуває у Києві.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Усама" (2003) "Талібан" правив в Афганістані з 1996 до 2001 року. Жінкам було заборонено працювати у більшості сфер. Це загрожувало існуванню родин, чоловіки з яких загинули чи постраждали у конфлікті. Фільм Сіддіка Бармака оповідає про дівчинку-підлітка, котра видає себе за хлопчика, щоб допомогти сім'ї. Кінематограф за талібів був заборонений, фільм став першим з 1996 року, повністю відзнятим в Афганістані.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Добувачка" (2017) Схожий сюжет має і мультфільм ірландської студії Cartoon Saloon, заснований на романі "Добувачка" канадки Дебори Елліс. І тут рішуча дівчинка прикидається хлопчиком, щоб підтримати рідних. Однією з продюсерок стрічки була американська акторка Анджеліна Джолі. Мультфільм був номінований на премію "Оскар" у категорії "Кращий анімаційний фільм".

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Той, що біжить за вітром" (2007) В основі цього фільму німецько-швейцарського режисера Марка Фостера лежить однойменний роман Халеда Хоссейні. Він присвячений універсальним темам вини та спокути й розповідає про події останніх 50 років афганської історії: від падіння монархії та введення військ СРСР в Афганістан до масової втечі людей з країни і правління талібів.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Кандагар" (2001) У стрічці одного з видатних іранських режисерів Мохсена Махмальбафа ідеться про канадку афганського походження, яка повернулась на батьківщину, щоб врятувати сестру від самогубства. Прем'єра фільму на Каннському фестивалі 2001 року не привернула великої уваги. Однак після терактів 11 вересня у США світ захотів більше дізнатися про негаразди, з якими жінки стикаються в Афганістані.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "О п'ятій вечора" (2003) Два роки потому на фестивалі в Каннах відбулася прем'єра фільму доньки режисера - Саміри Махмальбаф, ще однієї представниці "нової хвилі" іранського кінематографу. Сюжет її стрічки обертається навколо афганських жінок. Молода жінка з охопленого війною Кабула мріє стати президенткою та намагається здобути освіту після падіння режиму талібів.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "У цьому світі" (2002) Головні герої драми британця Майкла Вінтерботтома - двоє молодих афганців, які намагаються дістатись Лондона з табору для біженців у Пакистані. Фільм знято у манері документального кіно, непрофесійні актори зіграли самих себе у вигаданих ролях. Стрічка отримала "Золотого ведмедя" на Берлінале 2003 року та премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв за найкращий неангломовний фільм.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Уцілілий" (2013) Фільм про війну Пітера Берга засновано на документальній книжці "морського котика" Маркуса Латтрелла. Ідеться про операцію "Червоні крила" американських військових в афганській провінції Кунар у 2005 році. Латтреллу, якого зіграв Марк Уолберг, єдиному з групи чотирьох "морських котиків" вдалось вижити після бою з талібами. А гелікоптер, висланий на допомогу американцям, було збито.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Рембо III" (1988) Дія третього фільму серії відбувається під час Афганської війни 1979-1989 років. Сільвестр Сталлоне у ролі Рембо вирушає до Афганістану, щоб врятувати колишнього командира з радянського полону. Твердження про те, що фільм спершу було присвячено "відважним моджахедам", а після терактів 11 вересня формулювання начебто змінили на "героїчний народ Афганістану", як заявляють фактчекери, - це міф.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Війна Чарлі Уілсона" (2007) Утім, США у часи президентства Рональда Рейгана направду підтримували моджахедів, що воювали проти комуністичного уряду Афганістану та радянських військ. Ключовим прихильником таємної операції з озброєння нерегулярних збройних угруповань виступав конгресмен від Техасу Чарльз Вілсон. Його в фільмі Майка Ніколса за сценарієм Аарона Соркіна зіграв Том Хенкс. Автор: Павло Мильников

