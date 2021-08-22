Меркель визнала неправильну оцінку подій в Афганістані

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) визнала, що світова спільнота неправильно оцінила розвиток подій в Афганістані після виведення контингентів міжнародних збройних сил. Виступаючи в Бундестазі, Меркель заявила в середу, 25 серпня, що "було недооцінено", наскільки швидко в цій країні припинили чинити опір радикальному ісламістському рухові "Талібан". Уся міжнародна коаліція "абсолютно очевидно недооцінила" швидкість такого розвитку подій, наголосила канцлерка.

Вона заявила, що була шокована ситуацією в Афганістані і назвала розвиток останніх днів "жахливим" і "гірким". Для людей в Афганістані це "величезна трагедія", особливо для тих, хто виступав за вільне суспільство, зауважила вона.

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Меркель про евакуацію з Афганістану

Меркель пообіцяла продовжити евакуаційну місію з Афганістану "якомога довше". Однак вона не надала жодної інформації про те, як довго триватимуть евакуаційні рейси Бундесверу. При цьому раніше повідомлялося, що авіаперевезення Бундесверу, ймовірно, завершаться вже 27 серпня.

У свою чергу, канцлерка підкреслила, що зупинка авіаперевезення не повинна означати припинення зусиль щодо допомоги афганським місцевим працівникам.

За словами Меркель, на сьогоднішній день Бундесвер вивіз з Афганістану понад 4600 людей з 45 країн. Майже половина евакуйованих - жінки. Меркель підкреслила, що евакуація проводиться у тісній координації з союзниками.

Меркель про місію Німечинни в Афганістані: вона не була марною

У своєму виступі в Бундестазі Анґела Меркель підкреслила, що місія в Афганістані не була марною. За останні 20 років дитяча смертність у країні зменшилася вдвічі, 70 відсотків афганців тепер мають доступ до питної води, а понад 90 відсотків - до електрики, зазначила канцлерка. При цьому вона визнала, що "Талібан" тепер є "реальністю в Афганістані". Тепер із цим мають розібратися політики, зазначила канцлерка.

Меркель про перемовини з талібами

Міжнародна спільнота повинна підтримувати діалог з талібами, щоб захистити прогрес, якого в Афганістані було досягнуто за останні два десятиліття, заявила Меркель. "Наша мета повинна полягати в тому, щоб максимально зберегти те, чого ми досягли в плані змін в Афганістані за останні 20 років. Це те, про що міжнародне співтовариство має поговорити з талібами", - підкреслила канцлерка.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Хава, Мар'ям, Аїша" (2019) Прем'єра стрічки афганської режисерки Сахри Карімі відбулась на Венеціанському кінофестивалі 2019 року. У фільмі йдеться про трьох жительок Кабула та ситуації, у які вони потрапили, коли були вагітними. За лічені дні до захоплення Кабула бойовиками "Талібану" режисерка виступила з відкритим листом і попередила про загрозу, що виходить від талібів. Карімі залишила батьківщину і перебуває у Києві.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Усама" (2003) "Талібан" правив в Афганістані з 1996 до 2001 року. Жінкам було заборонено працювати у більшості сфер. Це загрожувало існуванню родин, чоловіки з яких загинули чи постраждали у конфлікті. Фільм Сіддіка Бармака оповідає про дівчинку-підлітка, котра видає себе за хлопчика, щоб допомогти сім'ї. Кінематограф за талібів був заборонений, фільм став першим з 1996 року, повністю відзнятим в Афганістані.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Добувачка" (2017) Схожий сюжет має і мультфільм ірландської студії Cartoon Saloon, заснований на романі "Добувачка" канадки Дебори Елліс. І тут рішуча дівчинка прикидається хлопчиком, щоб підтримати рідних. Однією з продюсерок стрічки була американська акторка Анджеліна Джолі. Мультфільм був номінований на премію "Оскар" у категорії "Кращий анімаційний фільм".

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Той, що біжить за вітром" (2007) В основі цього фільму німецько-швейцарського режисера Марка Фостера лежить однойменний роман Халеда Хоссейні. Він присвячений універсальним темам вини та спокути й розповідає про події останніх 50 років афганської історії: від падіння монархії та введення військ СРСР в Афганістан до масової втечі людей з країни і правління талібів.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Кандагар" (2001) У стрічці одного з видатних іранських режисерів Мохсена Махмальбафа ідеться про канадку афганського походження, яка повернулась на батьківщину, щоб врятувати сестру від самогубства. Прем'єра фільму на Каннському фестивалі 2001 року не привернула великої уваги. Однак після терактів 11 вересня у США світ захотів більше дізнатися про негаразди, з якими жінки стикаються в Афганістані.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "О п'ятій вечора" (2003) Два роки потому на фестивалі в Каннах відбулася прем'єра фільму доньки режисера - Саміри Махмальбаф, ще однієї представниці "нової хвилі" іранського кінематографу. Сюжет її стрічки обертається навколо афганських жінок. Молода жінка з охопленого війною Кабула мріє стати президенткою та намагається здобути освіту після падіння режиму талібів.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "У цьому світі" (2002) Головні герої драми британця Майкла Вінтерботтома - двоє молодих афганців, які намагаються дістатись Лондона з табору для біженців у Пакистані. Фільм знято у манері документального кіно, непрофесійні актори зіграли самих себе у вигаданих ролях. Стрічка отримала "Золотого ведмедя" на Берлінале 2003 року та премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв за найкращий неангломовний фільм.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Уцілілий" (2013) Фільм про війну Пітера Берга засновано на документальній книжці "морського котика" Маркуса Латтрелла. Ідеться про операцію "Червоні крила" американських військових в афганській провінції Кунар у 2005 році. Латтреллу, якого зіграв Марк Уолберг, єдиному з групи чотирьох "морських котиків" вдалось вижити після бою з талібами. А гелікоптер, висланий на допомогу американцям, було збито.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Рембо III" (1988) Дія третього фільму серії відбувається під час Афганської війни 1979-1989 років. Сільвестр Сталлоне у ролі Рембо вирушає до Афганістану, щоб врятувати колишнього командира з радянського полону. Твердження про те, що фільм спершу було присвячено "відважним моджахедам", а після терактів 11 вересня формулювання начебто змінили на "героїчний народ Афганістану", як заявляють фактчекери, - це міф.

Кіно: 10 фільмів про Афганістан "Війна Чарлі Уілсона" (2007) Утім, США у часи президентства Рональда Рейгана направду підтримували моджахедів, що воювали проти комуністичного уряду Афганістану та радянських військ. Ключовим прихильником таємної операції з озброєння нерегулярних збройних угруповань виступав конгресмен від Техасу Чарльз Вілсон. Його в фільмі Майка Ніколса за сценарієм Аарона Соркіна зіграв Том Хенкс. Автор: Павло Мильников

