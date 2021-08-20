Німеччина виділить Афганістану ще 500 млн євро гуманітарної допомоги

Після екстреного засідання країн G7 канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що федеральний уряд виділить Афганістану ще 500 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Раніше Берлін погодив 100 мільйонів євро допомоги.
Німеччина збільшить гуманітарну допомогу для Афганістану на 500 мільйонів євро. Про це у вівторок, 24 серпня, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) після екстреного відеозасідання лідерів країн G7, повідомляє агенція dpa. Канцлерка також зазначила, що на сьогодні головним пріоритетом залишається евакуація людей з Афганістану.
Кілька днів тому федеральний уряд Німеччини вже погодив 100 мільйонів євро екстреної допомоги для забезпечення потреб біженців в Афганістані та біля його кордонів. Ці кошти мають надаватися винятково через гуманітарні організації. До них тепер мають додатися ще 500 мільйонів євро.
Як повідомлялося, 17 серпня після захоплення влади в Афганістані бойовиками радикального ісламістського руху "Талібан" уряд Німеччини призупинив державну допомогу, що виділяється з метою сприяння економічному і соціальному розвитку цієї країни. Проте кошти гуманітарної допомоги продовжували надаватися. Ідеться передусім про забезпечення людей їжею, медикаментами та тимчасовим помешканням. На поточний рік в бюджеті було передбачено 430 мільйонів євро для допомоги Афганістану, з яких 250 мільйонів - кошти на розвиток країни.
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За даними ООН, лише до початку серпня цього року, рятуючись від громадянської війни, з країни були змушені втекти майже 400 тисяч людей. Після приходу до влади талібів низка країн проводять евакуацію з країни літаками, кінцевий термін її спливає 31 серпня. Країни Заходу вимагають продовжити цей термін, однак "Талібан" виступає проти. Натомість США розраховують завершити евакуацію, як і заплановано, до кінця серпня.