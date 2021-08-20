Німеччина виділить Афганістану ще 500 млн євро гуманітарної допомоги

Німеччина збільшить гуманітарну допомогу для Афганістану на 500 мільйонів євро. Про це у вівторок, 24 серпня, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) після екстреного відеозасідання лідерів країн G7, повідомляє агенція dpa. Канцлерка також зазначила, що на сьогодні головним пріоритетом залишається евакуація людей з Афганістану.

Кілька днів тому федеральний уряд Німеччини вже погодив 100 мільйонів євро екстреної допомоги для забезпечення потреб біженців в Афганістані та біля його кордонів. Ці кошти мають надаватися винятково через гуманітарні організації. До них тепер мають додатися ще 500 мільйонів євро.

Як повідомлялося, 17 серпня після захоплення влади в Афганістані бойовиками радикального ісламістського руху "Талібан" уряд Німеччини призупинив державну допомогу, що виділяється з метою сприяння економічному і соціальному розвитку цієї країни. Проте кошти гуманітарної допомоги продовжували надаватися. Ідеться передусім про забезпечення людей їжею, медикаментами та тимчасовим помешканням. На поточний рік в бюджеті було передбачено 430 мільйонів євро для допомоги Афганістану, з яких 250 мільйонів - кошти на розвиток країни.

Читайте також: Євросоюз учетверо збільшить гуманітарну допомогу для афганців

За даними ООН, лише до початку серпня цього року, рятуючись від громадянської війни, з країни були змушені втекти майже 400 тисяч людей. Після приходу до влади талібів низка країн проводять евакуацію з країни літаками, кінцевий термін її спливає 31 серпня. Країни Заходу вимагають продовжити цей термін, однак "Талібан" виступає проти. Натомість США розраховують завершити евакуацію, як і заплановано, до кінця серпня.