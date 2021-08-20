 Німеччина виділить Афганістану ще 500 млн євро гуманітарної допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німеччина виділить Афганістану ще 500 млн євро гуманітарної допомоги

Після екстреного засідання країн G7 канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що федеральний уряд виділить Афганістану ще 500 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Раніше Берлін погодив 100 мільйонів євро допомоги.

Тисячі жителів Афганістану чекають перед аеропортом Кабула, щоб покинути країну

Тисячі жителів Афганістану чекають перед аеропортом Кабула, щоб покинути країну

Німеччина збільшить гуманітарну допомогу для Афганістану на 500 мільйонів євро. Про це у вівторок, 24 серпня, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) після екстреного відеозасідання лідерів країн G7, повідомляє агенція dpa. Канцлерка також зазначила, що на сьогодні головним пріоритетом залишається евакуація людей з Афганістану.

Кілька днів тому федеральний уряд Німеччини вже погодив 100 мільйонів євро екстреної допомоги для забезпечення потреб біженців в Афганістані та біля його кордонів. Ці кошти мають надаватися винятково через гуманітарні організації. До них тепер мають додатися ще 500 мільйонів євро.

Як повідомлялося, 17 серпня після захоплення влади в Афганістані бойовиками радикального ісламістського руху "Талібан" уряд Німеччини призупинив державну допомогу, що виділяється з метою сприяння економічному і соціальному розвитку цієї країни. Проте кошти гуманітарної допомоги продовжували надаватися. Ідеться передусім про забезпечення людей їжею, медикаментами та тимчасовим помешканням. На поточний рік в бюджеті було передбачено 430 мільйонів євро для допомоги Афганістану, з яких 250 мільйонів - кошти на розвиток країни.

Читайте також: Євросоюз учетверо збільшить гуманітарну допомогу для афганців

За даними ООН, лише до початку серпня цього року, рятуючись від громадянської війни, з країни були змушені втекти майже 400 тисяч людей. Після приходу до влади талібів низка країн проводять евакуацію з країни літаками, кінцевий термін її спливає 31 серпня. Країни Заходу вимагають продовжити цей термін, однак "Талібан" виступає проти. Натомість США розраховують завершити евакуацію, як і заплановано, до кінця серпня. 

Дивитись відео 02:45

Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021)

Також за темою

Russian President Vladimir Putin (R) and German Chancellor Angela Merkel walk to attend a press conference after their talks at the Kremlin in Moscow on August 20, 2021. - The trip will be the 20th and last visit to Russia for Angela Merkel as German Chancellor, who bows out of politics following an election in Germany on September 26, 2021. (Photo by Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP) (Photo by SERGEI GUNEYEV/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

Меркель і Путін обговорили Україну, Навального і Афганістан 20.08.2021

Канцлерка ФРН Анґела Меркель після зустрічі в Москві з Володимиром Путіним наголосила на важливості "нормандського формату" для врегулювання конфлікту на Донбасі.

German Defense Minister Ursula von der Leyen, who has been nominated as European Commission President, attends a news conference during a visit at the European Parliament in Strasbourg, France, July 3, 2019. REUTERS/Vincent Kessler

Євросоюз учетверо збільшить гуманітарну допомогу для афганців 24.08.2021

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про збільшення з 50 мільйонів до 200 мільйонів євро гуманітарної допомоги для афганців.

Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe hebt am frühen Morgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover ab. Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan will die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul beginnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Афганістан: літак Бундесверу евакуював з Кабула першу групу людей 17.08.2021

Через хаос в аеропорту Кабула евакуація громадян Німеччини і афганців, які отримали таке право, затримується. Вночі перший транспортний літак Бундесверу зміг вилетіти до Ташкента.

Реклама

Докладно

Ukraine | Parade zum Tag der Unabhängigkeit in Kiew

День незалежності України і перший парад Зеленського

Як пройшов масштабний військовий парад у центрі Києва - в репортажі DW.  

логотип МВФ

МВФ виділив світу $650 млрд: Україна отримала $2,7 млрд

Міжнародний валютний фонд виділив на підтримку світової економіки рекордні 650 мільярдів доларів.  