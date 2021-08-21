 Євросоюз учетверо збільшить гуманітарну допомогу для афганців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Євросоюз учетверо збільшить гуманітарну допомогу для афганців

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про збільшення з 50 мільйонів до 200 мільйонів євро гуманітарної допомоги для афганців.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (архівне фото)

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (архівне фото)

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила в соцмережі Twitter у вівторок, 24 серпня, що Європейський Союз збільшить гуманітарну допомогу для афганців.

Читайте також: Захід хоче більше часу на евакуацію з Кабула, таліби погрожують наслідками

За словами голови Єврокомісії, з бюджету ЄС буде виділено понад 200 мільйонів євро на підтримку замість 50 мільйонів, які планувалися спочатку. Як зазначила фон дер Ляєн, цю допомогу нададуть людям в Афганістані, а також біженцям.

Рішення про збільшення допомоги афганцям буде офіційно оголошено пізніше 24 серпня під час екстреного саміту країн Великої сімки, який скликали на прохання Великобританії через захоплення талібами влади в Афганістані.

До Великої сімки входять США, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Японія та Канада. Також у засіданнях G7 на постійній основі беруть участь високопосадовці ЄС. 

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


Дивитись відео 02:45

Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021)

Також за темою

MADRID, SPAIN - AUGUST 21: Spain's Prime Minister Pedro Sanchez (2L), President of the European Commission Ursula Von der Leyen (L) and European Council President Charles Michel (R) visit the temporary reception facilities for Afghan refugees in Torrejon Air Base on August 21, 2021 in Madrid, Spain. Torrejon Air Base is a hub for European citizens and Afghan helpers evacuated from Afghanistan to protect them from Taliban reprisals. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Брюссель: Контакти з талібами не означають визнання їх як влади в Афганістані 21.08.2021

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала табір афганських біженців під Мадридом та підтвердила, що ЄС підтримує контакти з "Талібаном".

U.S. soldiers stand guard along the perimeter at the international airport in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug. 16, 2021. On Monday, the U.S. military and officials focus was on Kabul's airport, where thousands of Afghans trapped by the sudden Taliban takeover rushed the tarmac and clung to U.S. military planes deployed to fly out staffers of the U.S. Embassy, which shut down Sunday, and others. (AP Photo/Shekib Rahmani)

ЄС закликає до міжнародного вирішення проблеми афганських біженців 20.08.2021

У ЄС вважають, що країни, які брали участь в афганській місії, мають надати квоти для переселення біженців з Афганістану.

CO2-freie Städte mit energetischer Gebäudesanierung im Ruhrgebiet CO2-neutraler sozialer Wohnungsbau in Herne

Єврокомісія виділила Німеччині багатомільярдну фіндопомогу 22.06.2021

Єврокомісари підтримали надання ФРН загалом 25,6 мільярда євро фінансової допомоги на стимулювання постраждалої від пандемії COVID-19 економіки. Кошти планують витратити на захист клімату й розвиток цифрових технологій.

Реклама

Докладно

Монумент на Майдані Незалежності в столиці України Києві

30 років незалежності України у статистиці Світового банку

За 30 років Україна пережила три економічні кризи і втратила вісім мільйонів населення, свідчать дані Світового банку.  

логотип МВФ

МВФ виділив світу $650 млрд: Україна отримала $2,7 млрд

Міжнародний валютний фонд виділив на підтримку світової економіки рекордні 650 мільярдів доларів.  