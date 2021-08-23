 Захід хоче більше часу на евакуацію з Кабула, таліби погрожують наслідками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2021

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Новини

Захід хоче більше часу на евакуацію з Кабула, таліби погрожують наслідками

Німеччина і Франція занепокоєні запланованим виведенням американських військ з Афганістана 31 серпня і кажуть, що не встигають вивезти всіх охочих. Таліби ж погрожують "наслідками" в разі подальшої евакуації.

Німецький військовий літак евакуює людей з Афганістану

Німецький військовий літак евакуює людей з Афганістану

Німеччина та Франція прагнуть продовжити евакуацію людей з Афганістану також після 31 серпня - анонсованої дати виведення американських військ з аеропорту Кабула. Так, Німеччина веде переговори як з країнами НАТО, так і з бойовиками руху "Талібан", щоб залишити аеропорт Кабула відкритим для евакуації якомога більшої кількості людей, які потребують захисту. Про це в понеділок, 23 серпня, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).

"Ми ведемо переговори зі Сполученими Штатами, Туреччиною та іншими партнерами з метою дозволити аеропорту продовжувати цивільну операцію з вивезення цих людей", - заявив Маас журналістам, цитує агенція AFP. Також Німеччина "продовжує переговори з "Талібаном" щодо цього і хоче продовжувати (евакуацію людей, - Ред.) також після виведення військ США", додав міністр.

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Своєю чергою міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Парижу треба більше часу, щоб завершити евакуацію з Афганістану. "Ми стурбовані терміном, встановленим Сполученими Штатами - 31 серпня. Потрібно більше часу для завершення нинішньої операції", - цитує Ле Дріана агенція Reuters. Французькі літаки до цього часу евакуювали понад тисячу афганців через свою військову базу в Абу-Дабі.

Таліби проти подовження евакуації

Натомість бойовики "Талібану" у понеділок висловились проти подовження дедлайну на евакуацію з Афганістану та пригрозили "наслідками", якщо США та їхні союзники залишаться в країні після 31 серпня. Речник талібів Сухаїл Шахін заявив Sky News, що подальша присутність військ після узгодженого терміну "продовжить окупацію". "Якщо США або Великобританія шукають додаткового часу для продовження евакуації - відповідь буде "ні "... за цим послідують наслідки", - сказав він.

Тим часом у Пентагоні 23 серпня заявили, що за останню добу з Афганістану через аеропорт Кабула було евакуйовано близько 16 тисяч людей. Загалом же, з початку липня з Афганістану США евакуювали близько 42 тисяч людей, з яких з часу захоплення Кабула талібами 14 серпня - 37 тисяч. Німеччина ж заявила, що евакуювала з Афганістану майже три тисячі людей, громадян 43 країн. Серед них - 143 німців, близько 1800 афганців та близько 350 громадян інших країн ЄС.

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