You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Реклама
Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн - німецька політикиня, християнська демократка, президентка Єврокомісії.
Пропустити розділ Новини
Новини
28.02.2024
28 лютого 2024 р.
Єврокомісія пропонує спрямувати активи РФ на зброю для ЗСУ
24.02.2024
24 лютого 2024 р.
ЄС надасть Україні переговорну рамку для вступу в березні
24.02.2024
24 лютого 2024 р.
G7 провела зустріч з Києва
24.02.2024
24 лютого 2024 р.
Зеленський звозив іноземних гостей у Гостомельський аеропорт
24.02.2024
24 лютого 2024 р.
Прем'єри Італії, Канади, Бельгії й глава ЄК прибули до Києва
23.02.2024
23 лютого 2024 р.
У Київ 24 лютого приїде Урсула фон дер Ляєн
Показати більше
Пропустити розділ Докладно
Докладно
У Європарламенті пропонують укласти план перемоги України
У Європарламенті пропонують укласти план перемоги України
У Європарламенті закликають країни-члени ЄС виділяти чверть відсотка національного ВВП на військову допомогу Києву.
Конфлікти
06.02.2024
6 лютого 2024 р.
Провідниця, яка супроводжує президентів
Провідниця, яка супроводжує президентів
Провідниця "Укрзалізниці" Тетяна супроводжує світових лідерів на шляху до Києва. Що розповідає про поїздки з VIPами?
Суспільство
21.11.2023
21 листопада 2023 р.
02:51 хв.
Що пишуть німецькі ЗМІ про рішення Єврокомісії щодо України
Що пишуть німецькі ЗМІ про рішення Єврокомісії щодо України
Вказуючи на важливість сигналу солідарності з Україною, оглядачі водночас говорять про великий виклик для самої Європи.
Політика
09.11.2023
9 листопада 2023 р.
Україна на шляху до ЄС: доробити домашні завдання
Україна на шляху до ЄС: доробити домашні завдання
Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ до Європейського Союзу - як відреагували в Києві.
Політика
08.11.2023
8 листопада 2023 р.
Знижок на війну не буде? Експерти про Україну в ЄС
Знижок на війну не буде? Експерти про Україну в ЄС
Єврокомісія рекомендує розпочати переговори з Україною щодо членства. На що може розраховувати Київ, а на що - ні?
Політика
08.11.2023
8 листопада 2023 р.
ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим
ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим
У ЄС розробили новий інструмент захисту. Що пропонується?
Економіка
05.10.2023
5 жовтня 2023 р.
Показати більше
Реклама
Пропустити розділ DW рекомендує
DW рекомендує
Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів
Що вирішили на саміті Євросоюзу щодо України, який завершився в Брюсселі, - у статті DW.
Політика
30.06.2023
30 червня 2023 р.
Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи
Молдова приймає другий саміт Європейської політичної спільноти. Репортаж DW із Кишенева.
Політика
01.06.2023
1 червня 2023 р.
"Буде перемога": Зеленський отримав премію Карла Великого
Її присудили президенту України і всьому українському народу за внесок у справу об’єднання Європи. Як це було?
Політика
14.05.2023
14 травня 2023 р.
06:56 хв.
Один день Зеленського у Брюсселі: історичний візит
У Брюсселі Зеленського зустрічали з оркестром, стелили червоні доріжки, а проводжали оваціями. Репортаж DW.
Політика
09.02.2023
9 лютого 2023 р.
Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились
24 саміт Україна-ЄС став особливим, адже відбувся в умовах повномасштабної війни. Репортаж DW.
Політика
03.02.2023
3 лютого 2023 р.
Саміт Україна-ЄС: членство в ЄС (не) за горами?
Коли Україна може стати членом ЄС і що це гальмує? Як сприйняли в Брюсселі показові обшуки і звільнення через корупцію?
Політика
03.02.2023
3 лютого 2023 р.
19:58 хв.