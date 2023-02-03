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Урсула фон дер Ляєн
Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн - німецька політикиня, християнська демократка, президентка Єврокомісії.

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Новини

28 лютого 2024 р.

Єврокомісія пропонує спрямувати активи РФ на зброю для ЗСУ

24 лютого 2024 р.

ЄС надасть Україні переговорну рамку для вступу в березні

24 лютого 2024 р.

G7 провела зустріч з Києва

24 лютого 2024 р.

Зеленський звозив іноземних гостей у Гостомельський аеропорт

24 лютого 2024 р.

Прем'єри Італії, Канади, Бельгії й глава ЄК прибули до Києва

23 лютого 2024 р.

У Київ 24 лютого приїде Урсула фон дер Ляєн

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Докладно

Прапори перед будівлею Європарламенту в Страсбурзі

У Європарламенті пропонують укласти план перемоги України

У Європарламенті пропонують укласти план перемоги України

У Європарламенті закликають країни-члени ЄС виділяти чверть відсотка національного ВВП на військову допомогу Києву.
Конфлікти6 лютого 2024 р.
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Провідниця, яка супроводжує президентів

Провідниця, яка супроводжує президентів

Провідниця "Укрзалізниці" Тетяна супроводжує світових лідерів на шляху до Києва. Що розповідає про поїздки з VIPами?
Суспільство21 листопада 2023 р.02:51 хв.
Огляд німецької преси

Що пишуть німецькі ЗМІ про рішення Єврокомісії щодо України

Що пишуть німецькі ЗМІ про рішення Єврокомісії щодо України

Вказуючи на важливість сигналу солідарності з Україною, оглядачі водночас говорять про великий виклик для самої Європи.
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На Майдані Незалежності в Києві, червень 2014 року

Україна на шляху до ЄС: доробити домашні завдання

Україна на шляху до ЄС: доробити домашні завдання

Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ до Європейського Союзу - як відреагували в Києві.
Політика8 листопада 2023 р.
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Знижок на війну не буде? Експерти про Україну в ЄС

Знижок на війну не буде? Експерти про Україну в ЄС

Єврокомісія рекомендує розпочати переговори з Україною щодо членства. На що може розраховувати Київ, а на що - ні?
Політика8 листопада 2023 р.
Прапори КНР та ЄС

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

У ЄС розробили новий інструмент захисту. Що пропонується?
Економіка5 жовтня 2023 р.
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