Новий склад Єврокомісії: що треба знати

Перепризначена президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила у вівторок, 17 вересня, новий склад цього "виконавчого органу" ЄС. Як завжди, погодити всіх кандидатів було вкрай непросто - необхідним є баланс з урахуванням партійної приналежності, інтересів, регіонального походження і статі, визнала очільниця Єврокомісії. "Всі країни хотіли б отримати один з важливих портфелів в економічному блоці. Але ж їх не так і багато", - констатувала фон дер Ляєн.

Новими портфелями цього разу були посада єврокомісара з питань оборони, яка дісталася Андріусу Кубілюсу з Литви, єврокомісаркою з питань Середземномор'я має стати хорватка Дубравка Шуїця, а комісаром з питань житлобудування - Дан Йоргенсен з Данії.

Які ще посади є в Єврокомісії?

Крім таких класичних відомств, як бюджетне, з питань зовнішньої політики та розширення ЄС, важливими є й посади, що стосуються питань конкурентоспроможності, внутрішнього ринку ЄС та промислової політики. Питання економічної сфери розглядатимуться у майбутньому під призмою "Зеленого переходу" (Green Deal), який має на меті досягнення кліматичної нейтральності і відмови від викопних енергоносіїв. За цей аспект діяльності Єврокомісії відповідатиме нідерландець Вопке Гекстра.

Серед суперечливих призначень - портфель виконавчого віцепрезидента Єврокомісії з питань регіонального розвитку, інвестицій і "післяковідного" відновлення для праворадикала з Італії Раффаеле Фітто. Цей італієць - соратник прем'єрки Джорджі Мелоні з партії Fratelli d'Italia ("Брати Італії"). Фітто - перший правий радикал на такій високій посаді в ЄС. Імовірно, це призначення було для Урсули фон дер Ляєн неминучим політичним компромісом з урахуванням інтересів правлячої у Римі коаліції ультраправих і консерваторів. Фітто вважається відносно поміркованим праворадикалом. Він увійшов до парламентської групи "Консерватори і реформатори". Ще більш радикальними на правому фланзі у нинішньому складі Європарламенту є групи "Патріоти для Європи" і "Європа суверенних націй".

Представлення майбутніх колег: шестеро заступників, 20 комісарів Фото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Хто відповідає за зовнішні зв'язки?

Єврокомісар з питань міжнародних партнерств Йозеф Сікела з Чехії відповідатиме за підтримку країн, що розвиваються, і опікуватиметься інвестиційним фондом Global Gateway, який Євросоюз створив для допомоги країнам глобального півдня. Австрієць Маркус Бруннер (Markus Brunner), взагалі-то фахівець з питань фінансової політики, але у нинішньому складі Єврокомісії несподівано був призначений відповідальним за питання міграції. Він має сприяти виробленню нової спільної політики ЄС щодо надання притулку і протидіяти нелегальній міграції.

Переговорами щодо розширення ЄС з країнами Західних Балкан, Туреччиною, Україною і Молдовою у майбутньому опікуватиметься Марта Кос зі Словенії. Вона ж буде й головною у Єврокомісії з питань відбудови України від наслідків російської агресивної війни. Зовнішніми зв'язками з рештою світу займатиметься Кая Каллас з Естонії.

Колишня прем'єрка Естонії відповідатиме за зовнішні зв'язки. Серед її пріоритетів: допомога Україні, захист від Росії Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Як відбувається відбір?

Уряди країн ЄС пропонують по одному кандидату або кандидатці. Водночас майбутні єврокомісари - як це чітко прописано у засадничих угодах спільноти - не є представниками своїх країн, що має давати їм свободу дій поза виміром національних інтересів. Їхня присяга при вступі на посаду передбачає служіння саме європейським інтересам. Який саме делегований країнами ЄС кандидат на посаду єврокомісара отримає який портфель, вирішує президент Єврокомісії. Хоча, звісно, на практиці очільник ЄК робить це не на власний розсуд, а за результатом інтенсивних консультацій з національними урядами.

Шестеро комісарів у нинішньому складі Єврокомісії обіймали посади у цьому органі вже у минулому скликанні. 20 осіб є новими обличчями у Брюсселі, подекуди йдеться однак про вже більш-менш відомих урядовців з країн ЄС.

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Докладніше про структуру Єврокомісії

Нинішня президентка Єврокомісії перебуває на посаді з 2019 року і залишиться на ній ще щонайменше на п’ять років. Це рішення ухвалили глави держав і урядів ЄС, у липні його затвердив Європарламент. Урсула фон дер Ляєн матиме шістьох заступників. Підбираючи віцепрезидентів, вона зважала на широке представлення різних регіонів ЄС і пропорційне врахування інтересів великих партійних груп у європейській політиці. Водночас паритету у гендерному питанні їй поки досягнути не вдалося. Національні уряди делегували до Брюсселя 16 чоловіків і 11 жінок, хоч фон дер Ляєн неодноразово закликала до ширшого представлення жінок у високих брюссельських кабінетах. Там, де це було в межах її повноважень, вона натомість змінила баланс на користь жінок - на віцепрезидентських посадах буде четверо жінок і два чоловіки.

Зміна єврокомісарів після п'яти років повноважень майже не відбивається на працевлаштуванні середньої ланки європейських службовців. У структурах, підпорядкованих Єврокомісії, працюють 32 тисячі європейських чиновників, об'єднаних у 56 генеральних директоратів. Хто з комісарів отримає у підпорядкування більший апарат чиновників і більші дирекції, вважається більш впливовим. Ці структури можна порівняти з міністерствами у країнах ЄС.

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Що далі?

Всі претенденти на посади єврокомісарів тепер аналізуватимуться правовим комітетом Європарламенту і кожен окремо пройде щось на кшталт докладної співбесіди у профільному парламентському комітеті, яка зазвичай триває три години. Депутати можуть ветувати окремі кандидатури або вимагати змінити розподіл повноважень між комісарами.

Під час минулих "оглядин" п'ять років тому європарламентарі замінили три кандидатури до Єврокомісії. За підсумком співбесід і додаткових консультацій Європарламент голосує пакетом за весь склад виконавчого органу ЄС. Якщо, зрештою, другий склад комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн затвердять і Європарламент, і Рада ЄС, вона розпочне роботу не пізніше 1 грудня.