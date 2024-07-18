Що чекати Україні від фон дер Ляєн і нового керівництва ЄС

У новому Європарламенті, де ультраправі сформували третю за величною політсилу, пройшли перші голосування за кандидатів на керівні посади ЄС. Що це означатиме для України?

Цього тижня під час своєї першої сесії новий Європарламент проголосував за призначення двох керівних посадовців європейських інституцій. У четвер,18 липня, депутати підтримали кандидатуру Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на другий термін голови Єврокомісії, а двома днями раніше на посаду президентки Європарламенту було переобрано Роберту Мецолу.

Що це означатиме для подальших відносин України з ЄС? З цим питанням DW звернулася до європейських та українських оглядачів.

"Хороша новина для України"

Повторне затвердження Роберти Мецоли та Урсули фон дер Ляєн на високих посадах свідчить про безперервність потужної підтримки України, вважає експертка брюссельського Центру європейських студій імені Вільфреда Мартенса Анна Наливайко, "бо ці обидві лідерки були в авангарді підтримки ЄС Україні у боротьбі з російською агресією, а з призначенням Каї Каллас (колишня прем'єрка Естонії. - Ред.) на посаду високої представниці ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики є більш ніж достатньо підстав вважати, що інституційна підтримка України триватиме або навіть посилюватиметься", - припустила Наливайко у коментарі DW.

Переобрання цих політичних діячок - "хороша новина для України", погоджується старший науковий співробітник аналітичного центру в Брюсселі Friends of Europe Джеймі Ши. На його думку, цей факт свідчить про "наступність політики ЄС на підтримку" Києва. "Тим більше, що фон дер Ляєн уже дала зрозуміти, що збирається посилити питання оборони і призначити для цих питань окремого єврокомісара", - каже Ши і додає, що це принесе нові інвестиції в оборонну промисловість ЄС, "що матиме для України очевидні переваги, бо вона буде залучена до спільних підприємств з виробництва зброї".

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Важливий сигнал Вашингтону

На сьогодні підтримка України у протистоянні з російською агресією залежить від двох столиць - Брюсселя і Вашингтону, вказує експерт української аналітичної групи Geostrategy Володимир Денисюк. "І на тлі турбулентної передвиборчої кампанії у США, у ході якої, зокрема, Дональд Трамп номінував на посаду свого віцепрезидента Джей Ді Венса - політика, який відомий своєю антиукраїнською позицією, переобрання на ключові посади у ЄС тих людей, які надзвичайно добре знають українську ситуацію, можна вважати сигналом стабільності від ключових партнерів Києва", - наголосив Денисюк.

Володимир Зеленський (л) та Урсула фон дер Ляєн у Києві, 4 листопада 2023 Фото: X/vonderleyen

Загалом результати першої сесії нового Європарламенту "вінчають позитивні новини, які президент України Володимир Зеленський отримав минулого тижня під час саміту НАТО", вважає Джеймі Ши. Це і надання Україні 40 мільярдів євро протягом 2025 року, і створення в межах НАТО окремого підрозділу щодо підтримки безпеки України зі штаб-квартирою у Німеччині, нагадав Ши. Він також переконаний, що під час візиту до Великобританії, куди президент України прибув у четвер, 18 липня, "президент Зеленський, вочевидь, також почує багато заяв про підтримку України". "Тобто, якщо ситуація у США, особливо комбінація Трамп-Джей Ді Венс, несе в собі багато запитань для України, то ми бачимо, що у грі залишаються Великобританія та ЄС, котрі є опорою, на яку Зеленський може наразі покластися", - коментує Ши.

Те, що після "перезавантаження" своїх владних структур ЄС демонструє послідовність своєї політики щодо України, - це важливий сигнал і Вашингтону, переконаний Володимир Денисюк. "Дональд Трамп любить повторювати, що війна Росії проти України - це війна Європи. І ми зараз бачимо, що Європа демонструє зрілість, вона усвідомлює виклики, які перед нею постали, і не відмовляється від того, що це її війна і що разом з Україною вона повинна в ній перемогти", - розмірковує Денисюк.

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Ультраправі не мають важелів впливу на рішення Європарламенту

Окрім голосування за переобрання Роберти Мецоли та Урсули фон дер Ляєн, новий Європарламент під час своєї першої сесії також показав, що і в його лавах збережеться широкий політичний консенсус щодо українського питання, ухваливши резолюцію про продовження підтримки України. Це свідчить про те, що більшість політичних груп ЄП надалі виступають за економічну, політичну та військову підтримку України, вважає Анна Наливайко. "Навіть якщо дві новостворені ультраправі політичні групи в парламенті: "Патріоти за Європу" та "Європа суверенних націй", виконуватимуть інструкцію Кремля і виступатимуть проти підтримки України в ЄП, я впевнена, що широка підтримка з боку всіх інших партій та євродепутатів переважатиме", - прогнозує Наливайко, але попереджає, що Європарламенту доведеться більше працювати "над протидією російським наративам, які частіше лунатимуть у сесійній залі в результаті появи більшої кількості ультраправих і дружніх до Росії євродепутатів".

Перше сесійне засідання новообраного Європарламенту показало, що дух солідарності з Україною зберігається і песимістичні прогнози щодо протидії ультраправих сил не виправдалися. "Є "група Орбана", яка намагається створювати проблеми для України, проте, як ми бачимо, вона не має достатніх важелів впливу на ситуацію", - каже Володимир Денисюк і прогнозує, що "друзі Путіна" продовжуватимуть вести "свою гру, порушуватимуть некомфортні для України питання, виносячи їх на дебати, наприклад, такі, як боротьба з корупцією чи становище національних меншин". Проте, на думку опитаних DW оглядачів, все це не завадить загальному тренду в Брюсселі та Страсбурзі на продовження політичної та військової підтримки Києва.