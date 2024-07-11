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НАТО надасть Україні щонайменше €40 млрд допомоги у 2025-му

Дмитро Шварц
11 липня 2024 р.

Країни-члени НАТО зафіксували в декларації саміту план довгострокової фінансової підтримки України, а також започаткували програму NSATU для координації надання військової техніки і проведення тренувань.

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Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс СтолтенбергФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Країни-учасниці Північноатлантичного альянсу погодилися виділити у 2025 році щонайменше 40 мільярдів євро військової допомоги Україні. Про це йдеться в декларації Вашингтонського саміту альянсу, ухваленій за підсумками засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів і оприлюдненій увечері у середу, 10 липня.

"Ми маємо намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року і забезпечити сталий рівень безпекової допомоги Україні, беручи до уваги потреби України, наші відповідні національні бюджетні процедури і двосторонні безпекові угоди, які члени Альянсу уклали з Україною", - йдеться в документі.

Глави держав і урядів країн-членів Альянсу переглядатимуть внески на майбутніх самітах, починаючи з саміту НАТО в Гаазі у 2025 році, зазначили підписанти декларації.

В документі також наголошується, що до вказаної суми зараховуватимуть всю підтримку України з боку Альянсу, незалежно від того, чи надається вона по лінії НАТО, на двосторонній, багатосторонній або будь-якій іншій основі. "Задля підтримки справедливого розподілу тягаря члени Альянсу намагатимуться виконати це зобов'язання через пропорційні внески, зокрема з урахуванням їхньої частки ВВП альянсу", - йдеться у документі.

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Які сфери покриє фінансування

Свої зобов'язання щодо підтримки України підписанти декларації поширили на видатки, пов'язані з закупівлею військового обладнання, допомогою в натуральній формі, з технічним обслуговуванням, логістикою та транспортуванням військової техніки, з військовою підготовкою, інвестиціями та підтримкою оборонної інфраструктури та оборонної промисловості України.

Країни-члени звітуватимуть перед НАТО про допомогу, надану Україні, двічі на рік, причому перший звіт має включати внески, зроблені після 1 січня 2024 року. На основі цього звіту генеральний секретар надасть членам НАТО огляд усіх повідомлених внесків, йдеться у декларації.

Окрім військової підтримки, передбаченої цим зобов'язанням, члени НАТО "мають намір продовжувати надавати Україні політичну, економічну, фінансову і гуманітарну підтримку".

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Заснування програми NSATU

Також в декларації підписанти зафіксували рішення про започаткування програми "Підтримка НАТО в галузі безпеки та навчання для України" - Nato Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) для координації надання військової техніки і проведення тренувань. "Її мета полягає в тому, щоб поставити безпекову допомогу Україні на міцну основу, забезпечивши посилену, передбачувану і послідовну підтримку. NSATU, яка діятиме у країнах-членах Альянсу, підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН", - зазначається в документі.

Підписанти також наголосили, що, згідно з міжнародним правом, програма "не зробить Альянс стороною конфлікту" і підтримуватиме трансформацію сил оборони і безпеки України, що сприятиме її подальшій інтеграції в НАТО.

Механізм роботи цієї програми зі штаб-квартирою в німецькому Вісбадені міністри оборони країн-членів НАТО узгодили у червні. Зокрема, вона передбачає, що Альянс буде координувати підготовку українських військових на навчальних об'єктах НАТО, планувати і координувати постачання озброєнь Києву, а також керувати передачею і ремонтом техніки. Логістичні вузли NSATU мають працювати у східній частині Альянсу. Загалом до програми будуть залучені 700 співробітників НАТО та його партнерів, повідомляв генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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