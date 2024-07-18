ЄП обрав Урсулу фон дер Ляєн президенткою Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн свого часу стала першою жінкою, яка очолила виконавчий орган ЄС. Зараз вона заступає вже на другу п'ятирічну каденцію на цій посаді.

Європейський парламент у четвер, 18 липня, переобрав Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на посаду президентки Європейської комісії. Її кандидатуру підтримав 401 євродепутат, повідомляється на сайті Європарламенту.

Ця кандеція фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії стане вже другою і триватиме наступні п'ять років - з 2024 по 2029 роки. Вперше вона була обрана на цю посаду у 2019 році і стала першою жінкою на чолі Єврокомісії.

Процедура голосування була таємною. Наразі ЄП складається із 719 євродепутатів, тому необхідна бальшість для завтвердження кандидатури фон дер Ляєн становила 360 голосів. Окрім 401 євродепутата, який підтримав її, голоси розподілилися так: "проти" висловилися 284 євродепутати, бюлетені ще 22-х були порожніми або недійсними.

Депутати ЄП під час таємного голосування для визначення очільника Єврокомісії Фото: Johannes Simon/Getty Images

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Фон дер Ляєн, коментуючи на пресконференції своє переобрання, зазначила, що "дуже вдячна за довіру і впевненість більшості в Європарламенті", наголосивши, шо вбачає в цьому зокрема і визнання тієї важкої роботи, яка була пророблена Єврокомісією і Європарламентом за попередні п'ять років.

"Ще п'ять років. Я не можу висловити, наскільки я вдячна за довіру всім євродепутатам, які проголосували за мене", - також написала вона в соцмережі Х.

Далі новообрана президентка Єврокомісії надішле офіційні листи главам держав або урядів країн-членів ЄС, запрошуючи їх висунути своїх кандидатів на посади єврокомісарів. Далі Європарламент організує слухання щодо кандидатур у відповідних комітетах.

Повний склад єврокомісарів теж має бути схвалений Європарламентом.