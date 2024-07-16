Другий після Трампа: хто такий Венс і чого чекати Україні?

Делегати з'їзду Республіканської партії США, що розпочався 15 липня в Мілуокі штату Вісконсин, офіційно висунули Дональда Трампа кандидатом у президенти від цієї політсили. Водночас сам Трамп уже оголосив кандидатуру свого віцепрезидента в разі перемоги на виборах у листопаді - ним стане 39-річний сенатор від штату Огайо Джеймс Девід Венс, або скорочено Джей Ді Венс . У дописі на своїй платформі Truth Social Трамп запевнив, що вибрав кандидатуру Венса "після тривалих роздумів".

Що про відомо нього і яка його позиція щодо війни Росії проти України?

Позиція Венса щодо України

Венс уже встиг висловити свою думку щодо подальшої можливої підтримки Сполученими Штатами України в її оборонній війні від російської агресії. У квітні цього року Венс опублікував свою статтю-коментар у виданні The New York Times . У ній він стверджував, зокрема, наступне: "Проблема України не в республіканцях США. Це математика. Україна потребує більше військових, ніж може призвати. І їй потрібно більше військового спорядження, ніж можуть надати США". На думку Венса, Україна повинна "дотримуватись оборонної стратегії, що допоможе вберегти її украй потрібне військо, зупинить кровопролиття і дасть їй час для початку переговорів". Це, однак, передбачає, що "керівництво США та України мають визнати, що мета пана Зеленського - відновлення кордонів 1991 року - є ілюзорною", вважає Венс.

Рішення Трампа щодо свого можливого майбутнього віце з тривогою сприйняли в Європі, зокрема в Німеччині. Співголова німецької партії "Союз 90/Зелені" Рікарда Ланґ (Ricarda Lang) написала у соцмережі X, що вона мала нагоду поспілкуватися особисто з Венсом під час Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) у лютому цього року. За її словами, вже тоді Венс "дуже чітко дав зрозуміти, як швидко Трамп і він віддадуть Україну Путіну". "Його обрання як кандидата на посаду віцепрезидента викликає занепокоєння у Європі", - додала політикиня в своєму дописі.

"Він займає ще радикальніші позиції щодо України, ніж Трамп, і хоче припинити військову підтримку (України. - Ред.). З погляду зовнішньої політики, він більш ізоляціоністський, ніж Трамп", - сказав речник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з питань зовнішньої політики Нільс Шмід (Nils Schmid) в коментарі інформагентству Reuters. Шмід застеріг також, що Венс може "поставити особисту лояльність до Трампа вище за конституцію".

Венс - нове обличчя в американській політиці

Джей Ді Венс - відносно нове обличчя в американській великій політиці. Його було обрано до Сенату США лише 2022 року, а до виконання своїх посадових обов'язків представника штату в Сенаті Венс взагалі приступив з 2023 року, уточнює німецьке видання Die Welt . Раніше американські ЗМІ зазначали, що Венс має найменший досвід у політиці, а до обрання в Сенат він взагалі не обіймав жодної виборної посади.

Сам Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, штат Огайо, а частину свого дитинства провів у штаті Кентуккі. З 2003 по 2007 рік він служив у морській піхоті, після чого вступив до Університету штату Огайо, а згодом вчився на правника в Єльському університеті. До приходу в політику Венс працював з венчурним капіталом.

Популярність і визнання він отримав не як бізнесмен і правник, а як мемуарист - 2016 року вийшла книга його спогадів під назвою "Елегія горян: мемуари про сім’ю та культуру в умовах кризи" (англійська назва Hillbilly Elegy. - Ред.), де він виклав свій погляд очевидця на соціокультурні процеси серед мешканців так званого американського "Іржавого поясу" - частина Середнього Заходу та східного узбережжя США, що колись була серцем вугільної й металургійної промисловості США.

Від затятого критика Трампа до його палкого прихильника

Цікаво, що раніше Венс був далеко не прихильником Трампа, а навпаки - 2016 по 2017 роки Венс був саме затятим критиком Трампа, про що свідчили його численні дописи й реакції в соцмережах. Так, у власній серії твітів Венс жорстко розкритикував реакцію Трампа на мітинг білих націоналістів у місті Шарлоттсвіллі в штаті Вірджинія у 2017 році, зазначає CNN . Однак згодом Венс видалив цю серію дописів. Крім того, у своїй статті для видання The Atlantic , що вийшла у 2016 році, Венс називав Трампа "опіоїдом для мас" або "культурним героїном".

Утім, град критики в бік Трампа з вуст Венса тривав недовго. Річ у тім, що обрання Венса сенатором стало можливим завдяки підтримці його кандидатури Трампом - це Венс сам визнав у нещодавньому коментарі для близького до республіканців телеканалу Fox News . Після обрання Венса в Сенат він став активно виступати на підтримку програми Трампа.

Так само в коментарі Fox News Венс прокоментував свої попередні коментарі з критикою Трампа, заявивши, що то була "помилка". "Я, звісно, скептично ставився до Дональда Трампа у 2016 році, - визнав Венс. - Однак президент Трамп був чудовим президентом, і він змінив мою думку. Гадаю, що він змінив думку багатьох американців".

Крім того, агенція Reuters з посиланням на власні неназвані джерела пише, що Венсу вдалося переконати чимало багатіїв жертвувати кошти на передвиборчу кампанію Трампа.