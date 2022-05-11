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Вашингтон

Вашингтон - столиця США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вашингтон".

Вашингтон є столицею Сполучених Штатів Америки. Кількість населення міста Вашингтон становить приблизно 600 тисяч осіб. У Вашингтоні розташовані федеральні органи влади США: у Білому домі розміщується резиденція президента США, у Капітолії засідає Конгрес США, у будівлі Верховного суду розміщується Верховний суд. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України 11.05.2022

Програма допомоги передбачає виділення шести мільярдів доларів на закупівлю бронемашин та систем ППО для України. Документ ще має підтримати Сенат.
Речницею Білого дому вперше стане чорношкіра представниця ЛГБТ

Речницею Білого дому вперше стане чорношкіра представниця ЛГБТ 06.05.2022

Новою речницею Білого дому призначено Карін Жан-П'єр - уродженку французького острова Мартиніка.
У Пентагоні розповіли про передачу Україні розвідданих

У Пентагоні розповіли про передачу Україні розвідданих 05.05.2022

США діляться з Україною розвідувальною інформацією про ситуацію на полі бою, але не беруть участь в ухваленні рішень і не повідомляють про місцезнаходження вищих воєначальників РФ, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО

Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО 05.05.2022

Фінляндія та Швеція побоюються за свою безпеку у процесі вступу до НАТО, що може тривати місяці. Вашингтон і Лондон обіцяють їм допомогу у разі ворожих дій з боку Росії.
ФРС США вдалася до найбільшого підвищення базової ставки за 22 роки

ФРС США вдалася до найбільшого підвищення базової ставки за 22 роки 04.05.2022

Американський центробанк бореться з найвищою інфляцією за останні 40 років, спричиненою наслідками пандемії та війною Росії проти України.
Велика сімка пообіцяла Україні багатомільярдну підтримку

Велика сімка пообіцяла Україні багатомільярдну підтримку 21.04.2022

Україна отримала й отримає до кінця року, а також в наступні роки понад 24 мільярди доларів додаткової підтримки від країн Великої сімки та міжнародної спільноти, запевнили міністри фінансів країн G7.
США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії

США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії 19.04.2022

Також, за даними ЗМІ, Вашингтон планує найближчим часом оголосити про ще 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні.
США відмовляються від випробувань протисупутникової зброї

США відмовляються від випробувань протисупутникової зброї 19.04.2022

Вашингтон не проводитиме випробування протисупутникових ракет прямого перехоплення та виступає за закріплення цього підходу на рівні міжнародної норми.
США планують чинити додатковий тиск на ВПК Росії

США планують чинити додатковий тиск на ВПК Росії 19.04.2022

Вашингтон бачить своїм найближчим завданням санкційний тиск на російський ВПК задля порушення його ланцюжків постачання, заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.
США будуть вишколювати українських гарматників - Пентагон

США будуть вишколювати українських гарматників - Пентагон 18.04.2022

Курс підготовки групи українських гарматників плануються провести за межами України, кажуть у Пентагоні. У Вашингтоні переконані, що вишкіл українців триватиме недовго.
Пентагон не довіряє словам РФ про зниження воєнної активності

Пентагон не довіряє словам РФ про зниження воєнної активності 30.03.2022

Від Києва відходить лише незначна частина військ Росії, заявили у міноборони США. Вашингтон припускає підготовку Москвою нападу на інші регіони України.
США оголосили про нові санкції у зв'язку із випробуванням ракети в КНДР

США оголосили про нові санкції у зв'язку із випробуванням ракети в КНДР 25.03.2022

КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. За оцінками Міноборони Японії, снаряд може досягти будь-якої точки на території США. Вашингтон запровадив санкції у зв'язку з тестами.
Білий дім планує спростити переселення українських біженців до США - ЗМІ

Білий дім планує спростити переселення українських біженців до США - ЗМІ 23.03.2022

План уряду США передбачає прискорення та спрощення процесу переселення до США для деяких українських біженців. Цей задум стосується насамперед активістів, журналістів та членів ЛГБТК-спільноти.
Додаткова зброя від США для України: ще на 800 мільйонів доларів

Додаткова зброя від США для України: ще на 800 мільйонів доларів 16.03.2022

Президент США Джо Байден погодив виділення Україні зброї на 800 мільйонів доларів. Він повідомив, скільки та яких озброєнь Вашингтон передасть Україні для захисту від російської агресії.

Як печиво із синьо-жовтим прапором у США стало символом допомоги Україні (14.03.2022) 14.03.2022

Мільйони людей у ​​всьому світі висловлюють солідарність з українцями. Люди виходять на демонстрації, а також надсилають гуманітарну допомогу в Україну. У США гроші збирають у креативний спосіб. Дивіться самі.
Блінкен: США, Європа розглядають заборону імпорту нафти з РФ

Блінкен: США, Європа розглядають заборону імпорту нафти з РФ 06.03.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон проводить консультації з європейськими союзниками щодо можливого ембарго на імпорт російської нафти. Обговорення зараз у "дуже активній фазі", додав він.
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