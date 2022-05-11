Вашингтон - столиця США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вашингтон".

Вашингтон є столицею Сполучених Штатів Америки. Кількість населення міста Вашингтон становить приблизно 600 тисяч осіб. У Вашингтоні розташовані федеральні органи влади США: у Білому домі розміщується резиденція президента США, у Капітолії засідає Конгрес США, у будівлі Верховного суду розміщується Верховний суд. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.