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ПолітикаУкраїна

Прем'єр України розповів, на що Київ витратить допомогу США

Валерій Сааков
21 квітня 2024 р.

У разі схвалення Сенатом пакета нової допомоги Україні від США 49,9 млрд доларів підуть на військові потреби, а 7,8 млрд - на підтримку бюджету, заявив прем'єр України Шмигаль.

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Прапори США та України
Прапори США та УкраїниФото: Jean-Claude Ernst/ZUMA Wire/IMAGO

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, на які цілі планується спрямувати новий пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів в обсязі 61 млрд доларів, який ще має підтримати Сенат і підписати президент США Джо Байден. У зробленому в ніч на на неділю, 21 квітня, дописі у соцмережі Facebook Шмигаль розкрив плани української влади щодо цього пакета.

Так, за даними Шмигаля, у разі надання Україні цього пакета допомоги Сполученими Штатами, 49,9 млрд доларів з цієї суми планується виділити на оборонні потреби. Решту коштів планується розподілити наступним чином: 7,8 млрд доларів - на бюджетні потреби, 1,57 млрд доларів - на підтримку економіки і 400 млн доларів - на фонди охорони кордонів і гуманітарного розмінування. 

Між тим законопроєкт передбачає виділення Києву 13,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь та обладнання, ще 13,4 мільярда для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще 23,2 мільярда доларів із цієї суми заплановані на поповнення американських збройових запасів.

Схвалення нової допомоги Україні в Палаті Представників Конгресу США

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США після декількох місяців блокування затвердила масштабний пакет допомоги Україні, а також аналогічні пакети підтримки Ізраїлю і Тайваню. На підтримку законопроєкту висловилися 311 конгресменів, проти проголосували 112 осіб.

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Після схвалення нижньою палатою законопроєкт ще має затвердити Сенат. Голосування призначено на 23 квітня. Очікується, що верхня палата Конгресу  підтримає пакет допомоги Україні близько 61 млрд доларів. Президент США Джо Байден вже пообіцяв негайно підписати цей документ у разі його схвалення Сенатом.

Протистояння демократів і республіканців в законодавчому органі США з питання подальшої допомоги Україні тривало з кінця 2023 року. 

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