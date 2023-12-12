Експерт: Зараз допомога Заходу Україні паралізована

Чого очікувати від перемовин Байдена і Зеленського у Вашингтоні? Що буде з подальшим наданням допомоги Заходом Києву? Про це та інше читайте в інтерв'ю DW експерта в галузі оборони й безпеки Бруно Лете.

Президенти України й США Володимир Зеленський і Джо Байден зустрічаються у вівторок, 12 грудня, у Вашингтоні. Тема переговорів, як повідомила пресслужба Білого дому, - допомога США Україні. Які перешкоди зараз є на шляху її надання - не тільки Сполученими Штатами, а й Євросоюзом, - і чого можна очікувати від переговорів у Вашингтоні, в інтерв'ю DW пояснив експерт американського аналітичного центру "Німецький фонд Маршалла США" (GMF) Бруно Лете.

DW: Яких результатів можна очікувати від зустрічі Байдена і Зеленського?

Бруно Лете: Надії обмежені. Не варто очікувати великих проривів. Гадаю, що ми будемо свідками радше якоїсь піар-акції, ніж справді значущої політичної зустрічі. Причини, що спонукали Зеленського поїхати до Вашингтона, полягають в тому, що в США існують реальні труднощі з наданням допомоги Україні. Ми знаємо, що пакет американської допомоги на суму 60 мільярдів доларів в Конгресі США блокують республіканці. А сам Конгрес 15 грудня йде на канікули. Тож часу обмаль. Тому я гадаю, що президент Байден скаже приблизно так: "Ну, ви ж знаєте, що США й надалі підтримуватимуть Україну".

Джо Байден вирішив надати допомогу Ізраїлю без санкції Конгресу. Чи можливо це й у разі з Україною?

Бруно Лете Фото: DW

Динаміка американської внутрішньої політики така, що питання допомоги Україні посилено використовується в передвиборчій грі. Республіканці зазвичай називають суми, які адміністрація Байдена витрачає на Україну, як свій передвиборчий козир. А як показало недавнє опитування Financial Time, майже 48 відсотків американців вважають, що Байден витрачає занадто багато грошей на Україну. Так, звісно, Джо Байден може видати указ для швидкого розв'язання проблем. Всього кілька днів тому Держдепартамент схвалив ще один пакет військової допомоги (Україні. - Ред.) на 175 мільйонів доларів. Але річ у тому, що гроші закінчуються. Тож, по суті, цей пакет, який зараз заблокований в Конгресі США, життєво необхідний для допомоги Україні.

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Я не кажу, що ситуація розпачлива, але вважаю, що буде дуже складно провести голосування щодо цього пакета до 15 грудня. Угода між республіканцями й демократами можлива, але, за моїми оцінками, голосування, швидше за все, відбудеться вже в січні. Однак проблема полягає в тому, що Україні додаткова підтримка потрібна негайно. У неї закінчуються всі види боєприпасів: артилерійські снаряди, набої для стрілецької зброї, ракети. Тож затримка навіть на один місяць матиме негативні наслідки для України на полі бою, особливо зараз, коли Росія прекрасно обізнана щодо стану справ. Ми бачимо, що російська армія нарощує тиск на лінії фронту в Україні.

Ви згадали ситуацію на фронті. Може бути, що одна з причин ослаблення західної допомоги Україні в тому, що українська армія не змогла досягти успіху під час контрнаступу?

Я згоден з тим, що на цю мить підтримка України Заходом паралізована. Однак сподіваюся, що це - питання часу. В України є проблема. Сполучені Штати - це один аспект. Але і тут, в Європі, в Брюсселі, на цьому тижні відбудеться критично важливе засідання. Глави держав і урядів Європейського Союзу збираються на саміт, щоб схвалити пакет допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро, який поки блокує, зокрема, Угорщина. Будапешт також критикує підтримку України Євросоюзом. Тож ми бачимо, що Україна стикається з проблемою по обидва боки Атлантики. Тепер - про причини. Те, що відбувається, не має жодного стосунку до самої України. Україна веде запеклу боротьбу, відважно бореться. Причини - у внутрішній політиці в Сполучених Штатах, в майбутніх виборах, в спробах республіканців дискредитувати Джо Байдена. Те саме відбувається і в Європейському Союзі. В Угорщини та інших країн ЄС - у кожного свій порядок денний. У Євросоюзі немає єдності в тому, що стосується військової стратегії щодо Росії. Є держави ЄС, які вважають, що слід завдати Росії нищівної військової поразки. Інші країни ЄС кажуть: "Ні. Можливо, в якийсь момент слід укласти з Росією мирну угоду". Такі розбіжності паралізують підтримку України Заходом.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче підштовхнути Україну до переговорів, навіть якщо їхньою умовою будуть територіальні поступки? Невже США і деякі критично налаштовані європейські країни справді зможуть спонукати Україну піти на таку угоду з Росією?

Орбан, очевидно, робить ставку на те, що пакет допомоги США Україні не буде схвалений Конгресом США, тож його зусилля спрямовані на блокування такої допомоги й тут, в Європі. У Віктора Орбана свій порядок денний, коли мова йде про Україну. І його порядок денний тісно переплітається з російськими інтересами.

Такі події мають нас неабияк непокоїти. Існує натиск консерваторів у Вашингтоні, але і тут, в Європі, є такі настрої. Нещодавно в Нідерландах на парламентських виборах перемогла партія політика, критично налаштованого щодо допомоги Україні. У найближчі рік-два в інших європейських країнах відбудуться вибори. І всюди в Європі посилюються політичні партії, які критикують підтримку, що надається Києву.

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Гадаю, важливо, щоб в найближчий рік, поки нинішні керівники ще залишаються на своїх місцях, ми постаралися надати Києву якомога більше підтримки, щоб Україна могла поліпшити свої позиції на полі бою. Кожна війна в історії закінчувалася мирною угодою. І у війні Росії з Україною не буде по-іншому. Однак нам необхідно переконатися, що позиція України на фронті досить хороша, досить сильна, щоб укласти хорошу угоду, яка буде вигідна Україні, а не Росії. І єдиний спосіб домовитися про хорошу політичну угоду для України - це переконатися, що в України є зброя і боєприпаси, необхідні для зміцнення її позицій на полі бою. В противному разі Україна опиниться в невигідному становищі. Тож я думаю, що у нас залишилося 12 місяців, щоб домогтися вирішального зрушення на полі бою.