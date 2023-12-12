Україна у лещатах між Угорщиною та республіканцями в США

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стає дедалі більшою проблемою для України, бо погрожує накласти вето на військову допомогу ЄС. Під час свого турне Зеленський може зустріти глуху стіну й у Вашингтоні.

Турне українського президента Володимира Зеленського до Аргентини та США позначене доволі незручними для українського лідера розмовами. Приміром, 10 грудня український президент був присутній на інавгурації нового чільника аргентинської держави Хав'єра Мілея, де спостерігав за дійством в одному ряду з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Мережею гуляє 21-секундне відео діалогу між Зеленським і Орбаном. Хоча на записі слів не чути, але з виразу обличчя й жестів Зеленського й Орбана стає зрозуміло, що навіть з далекого Буенос-Айреса важко не розгледіти, настільки сильно розходяться позиції України та Угорщини .

Згодом обидва учасники діалогу сухо виклали суть тої розмови. У своєму традиційному вечірньому відеозверненні Зеленський розповів, що "відверто" пояснив Орбану європейські політичні інтереси України. Натомість речник угорського прем'єр-міністра, зі свого боку, повідомив, що Орбан поінформував Зеленського про "поточні переговори" між представниками ЄС щодо можливого вступу України до Євросоюзу.

У сухих дипломатичних зворотах загубилося головне, а саме - що під час запланованого на 14 і 15 грудня саміту глав держав і урядів ЄС планують обговорити два ключових для України питання: наступний пакет допомоги Україні від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, а також старт офіційним переговорам про вступ України до спільноти, на що Угорщина нещодавно відкрито погрожувала накласти вето.

Непроста ситуація для України

Нинішній початок зими збігся для України в часі з, либонь, одним із найважчих для неї періодів з початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Адже новини з фронту не тішать - у військовому плані останні кілька місяців принесли радше більше виснаження, ніж здобутків. З осені в Києві почастішали акції протесту дружин й родичів учасників бойових дій, які вимагають проведення ротації для своїх близьких, дехто з яких безперервно на фронті протягом ось уже майже двох років війни. Президенту Зеленському доводиться миритися з дедалі гучнішою критикою його дій всередині країни, в тому числі з боку мера Києва Віталія Кличка. А поки увага світу значною мірою перекинулася з України на Сектор Гази, зависають у повітрі обіцянки подальших пакетів допомоги озброєнням та фінансами, які, очевидно, є вкрай необхідними для виживання України.

Читайте також: Зеленський у США про затримку допомоги: Мрії Путіна здійснюються

На такому несприятливому для Києва тлі Будапешт активно взявся виступати проти подальшої військової допомоги Україні. Про мотиви Віктора Орбана, який лише місяць тому зустрічався в Китаї з президентом Росії Володимиром Путіним, нічого не відомо. "Єдиний напрямок, в якому я можу інтерпретувати позицію Угорщини щодо України й багатьох інших, - це те, що вони проти Європи й проти всього, що символізує собою Європа", - прокоментував це міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

У жовтні Орбан провів тривалі переговори з Володимиром Путіним у Пекіні, відтоді Угорщина так і не схвалила вступ Швеції до НАТО Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS

Орбан має в руках усі важелі впливу напередодні саміту ЄС

Експерт німецького дослідного центру SWP Маркус Кайм (Markus Kaim) вважає погрози Орбана напередодні саміту ЄС "украй небезпечними". На думку дослідника, Орбан має в руках усі козирі через принцип одностайності під час ухвалення майбутнього рішення на саміті ЄС. "Якщо Орбан відкине перспективу членства України, то інші мало чим зможуть зарадити. Тож він тримає важелі у своїх руках, як прямо, так і опосередковано", - визнає Кайм у коментарі DW.

Україна вже застерегла від "руйнівних наслідків" для обох сторін у разі вето з боку Будапешта. Якщо не буде позитивного рішення, це вкрай демотивує народ України, перестеріг український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в кулуарах зустрічі зі своїми колегами з країн ЄС у Брюсселі.

Нещодавно міністри закордонних справ ЄС остаточно схвалили пропозицію Єврокомісії переказати Угорщині 900 мільйонів євро авансового платежу без попередніх умов. Ідеться про кошти ЄС для допомоги Угорщині з відмовою від викопного палива й переходом на відновлювані джерела енергії. Маркус Кайм вбачає в цьому бажання Брюсселя піти на поступки Будапешту, завдяки чому Угорщина у відповідь теоретично змогла б підтримати наступний пакет допомоги Україні на саміті ЄС наприкінці тижня. Натомість питання початку перемовин про вступ України до ЄС можна було б у разі необхідності відкласти до сприятливішого часу, наголошує Кайм.

Підтримка України з боку США теж похитнулася

Однак Угорщина, вочевидь, намагається пролобіювати позицію проти надання допомоги Україні й на іншому політичному рівні. Як повідомило днями британське видання Guardian, на початку цього тижня угорські дипломати у Вашингтоні планували провести зустріч з американськими політиками від Республіканської партії. У вівторок Володимир Зеленський також має зустрітися з республіканцями з оточення голови Палати представників Майка Джонсона, від яких залежить подальша підтримка України.

Голова Палати представників Майк Джонсон Фото: Stephanie Scarbrough/AP Photo/picture alliance

Після зустрічі з Віктором Орбаном це може стати другою незручною зустріччю для Зеленського під час його візиту до Америки. За одинадцять місяців до виборів президента США, а також частини членів Палати представників і третини Сенату Дональд Трамп і його команда задають курс у таборі республіканців. Вони виступають проти безперервної масштабної допомоги Україні, яку надавала адміністрація Джо Байдена.

У жовтні Байден уже звертався до Конгресу з проханням про виділення нового траншу допомоги, але республіканці досі не змогли затвердити його, так само як вони чинять опір взагалі в питанні затвердження нового федерального бюджету. Окрім 61 мільярда доларів США для України, внесений адміністрацією Байдена пакет також містить допомогу Ізраїлю та фінансування жорсткіших заходів щодо мігрантів, які прибувають на американсько-мексиканський кордон. Однак в останньому питанні республіканці не згодні, вимагаючи натомість значно далекосяжніших міграційних обмежень.

"Ось чому американський президент міг би просто розрубати цей гордіїв вузол, сказавши республіканцям: "Гаразд, я піду вам назустріч у питанні міграційного законодавства", - припускає експерт SWP Маркус Кайм. - Але він не хоче цього робити".

Ризики для України в разі можливого переобрання Трампа

Таким чином, залишається невизначеним, чи зможе Зеленський домогтися зміни курсу у Вашингтоні, чи республіканці й далі дотримуватимуться свого жорсткого "ні" щодо підтримки України. "Тоді Європа опиниться перед викликом, - каже Кайм. - Це був би перший симптом того, чого багато хто боїться в разі переобрання Дональда Трампа, а саме те, що на США вже не можна покладатися як на гаранта міжнародного безпекового порядку. І тоді розподіл тягаря (підтримки України. - Ред.) між США та Європою доведеться переглянути".

Американські системи озброєнь, типу ОТРК ATACMS (на фото), є нині ключовими для ЗСУ Фото: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

Остаточне "ні" з боку республіканців у Вашингтоні або вето з боку Угорщини на саміті ЄС, безумовно, ще більше посилить занепокоєння України.

Натомість державна міністерка Німеччини з питань Європи Анна Люрманн (Anna Lührmann) на зустріч міністрів закордонних справ ЄС від імені МЗС ФРН оголосила, що Німеччина подвоїть військову підтримку України з чотирьох до восьми мільярдів євро у 2024 році.