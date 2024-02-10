"Кризова дипломатія". Німецькі ЗМІ про візит Шольца до США

Візит канцлера ФРН Олафа Шольца до США 8 лютого, який тривав лише добу, широко коментують німецькі ЗМІ. Що вони пишуть про зустріч президента Джо Байдена з Олафом Шольцем, основними темами якої була війна в Україні, надання Києву подальшої допомоги та можливе повернення до Білого Дому Дональда Трампа - в огляді DW.

Die Zeit: Розмова про Україну віч-на-віч

"Зараз особливий момент для візиту до США, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц безпосередньо перед своїм польотом із Берліна до Вашингтона. І це дійсно так", - пише видання Diе Zeit. Шольц поїхав до США насамперед для того, щоб говорити з Байденом про Україну віч-на-віч. Для цієї зустрічі спочатку була передбачена одна година, але в підсумку бесіда тривала майже 100 хвилин, зазначає видання.

Олаф Шольц прилетів в США Фото: Michael Kappeler/picture alliance/dpa

"Тем для розмови Байдена з Шольцем було більш ніж достатньо: становище на фронті в Україні драматичне, озброєнь стає дедалі менше, на деяких ділянках фронту, за повідомленням українських командирів, на п'ять російських пострілів можуть відповісти лише одним єдиним. Протиповітряна оборона, яка є вирішальною для захисту цивільного населення, не справляється через постійні ракетні атаки. А напередодні візиту Шольца в США президент України Володимир Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ і низку воєначальників. Переломний момент наближається і майже вже настав, коли на карті можуть змінитися центри сили", - пише Die Zeit.

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FAZ: Німеччина без США беззахисна

"Після майже двогодинної бесіди з президентом США Джо Байденом в Овальному кабінеті Білого дому канцлер Шольц виглядав втомленим. Це була дуже довга і детальна робоча розмова, сказав Шольц перед своїм поверненням на батьківщину. За його словами, відносини США та Німеччини мають найбільше значення, і зараз вони настільки тісні та довірливі, якими не були протягом десятків років", - пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Якщо йдеться про те, хто найбільше в Німеччині підтримує трансатлантичні відносини, то Шольца в цьому не обігнав ніхто, зазначає видання: "Для канцлера з лав німецьких соціал-демократів, де впродовж десятиліть була широко розповсюджена любов до Росії, це не є само собою зрозумілим. Шольц заразився цією хворобою в юні роки, але вже давно перехворів".

Як підкреслює FAZ, на посаді канцлера Шольц усвідомив проблему недостатнього озброєння Німеччини після нападу Росії на Україну: "Він усвідомив і те, що Німеччина без Сполучених Штатів беззахисна. Водночас Шольц зрозумів, що вимоги американців до європейців робити більше для власної безпеки не тільки справедливі, а й зрештою матимуть наслідки".

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taz: Євросоюз потребує США

Джо Байден уже кілька місяців намагається заручитися підтримкою Конгресу США для надання пакета допомоги Україні, пише видання taz. "...Представники обох палат демонструють готовність до компромісів. Але, зрештою, республіканці зводять нанівець усі зусилля. Становище погіршується ще й тим, що в США зараз передвиборчі президентські перегони. У такий час деяким політикам здається занадто ризикованою співпраця з представниками іншого політичного табору. І це звучить парадоксально на тлі потенційної альтернативи: територіального розширення військових дій".

Олаф Шольц у США після розмови із Джо Байденом Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Партія республіканців стикнулася і з іншою проблемою: Дональд Трамп, підкреслює видання. "Експрезидент зараз - головний фаворит у своїй партії, який може стати кандидатом на президентських виборах. Він хоче знову стати господарем Білого дому хай там що", - пише оглядач видання. Політичного успіху для Джо Байдена, який би означав виділення допомоги Україні, Трамп не може допустити, вважає taz.

"ЄС на початку лютого ухвалив новий пакет допомоги Україні на суму 50 млрд євро. Тим самим на короткий час Євросоюз перейняв роль лідера. Канцлер Шольц поїхав до США, щоб зустрітися з представниками Конгресу і президентом Байденом із важливим посланням: ЄС, як і раніше, потребує США", - робить висновок видання.

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Kölner Stadt Anzeiger: Європейці повинні озброювати свої армії

"За найгіршого сценарію Байдена на посаді президента змінить Дональд Трамп, і тоді США позбавлять Україну такої необхідної їй фінансової допомоги, США відмовляться від членства в НАТО і підуть на угоду з диктатором", - пише видання Kölner Stadt Anzeiger.

На думку журналістів цього видання, "Європа повинна намагатися самостійно тримати дистанцію у відносинах з Росією, і це означає, що всі європейські країни, які входять до НАТО, повинні - нехай у збиток іншим сферам, таким як освіта, охорона здоров'я, - скорочуючи витрати на соціальні потреби, озброювати свої армії. До президентських виборів у США ще десять місяців. ЄС має інтенсивно працювати над тим, щоб його обороноздатність не залежала від США".

Ludwigsburger Kreiszeitung: Кризова дипломатія канцлера ФРН Олафа Шольца

Коментуючи візит канцлера Щольца до США, інша регіональна німецька газета Ludwigsburger Kreiszeitung пише: "Канцлер Німеччини своє 24-годинне перебування у Вашингтоні декларував як робочий візит, але найвідповіднішою назвою для нього була б кризова дипломатія. Адже зараз Шольц - це насамперед той, хто в терміновому порядку попереджає США про наслідки їхньої відмови від допомоги воюючій Україні. При цьому він знає, що німецький вплив на політику США обмежений".

З точки зору США, "Німеччина, звісно, є партнером, але точно не тим, хто може вплинути на процес ухвалення рішень у Конгресі", зазначає далі видання. "Але Шольц, якого постійно критикують, незворушно продовжує далі й тим самим демонструє лідерство, якого багато хто вимагає від нього в питаннях внутрішньої політики ФРН", - підкреслює Ludwigsburger Kreiszeitung.

А видання Westfälische Nachrichten зазначає, що "для Джо Байдена канцлер Німеччини виступає в ролі головного європейського лідера, скелі, основи, на якій тримається Європа під час геополітичної турбулентності".

"Зустріч лідерів двох країн, які є головними постачальниками допомоги Україні, це більше ніж зміцнення дружніх контактів двох однодумців. Це, швидше, кризовий саміт", - пише видання Westfälischen Nachrichten.

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