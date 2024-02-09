Новий головнокомандувач ЗСУ - що зміниться?

Тепер уже колишній головком Валерій Залужний очолював Збройні сили України з 2021 року. За цей час під його командуванням вдалося зупинити повномасштабне вторгнення РФ, а також деокупувати низку міст та селищ. Нині перед Україною стоять не менші військові виклики, які взяв на себе новий головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. Що він може запропонувати та які ризики зміни військового керівництва у розпал війни - в матеріалі DW.

Необхідність зміни головнокомандувача ЗСУ

Про кадрові зміни в керівництві ЗСУ говорили вже давно. І ось коли це сталося нині точаться дискусії щодо причини такого рішення. Серед них - нібито бажання президента України Володимира Зеленського позбутися політичного конкурента. Адже Залужний мав високі рейтинги суспільної підтримки. А видання Politico з посиланням на свої джерела навіть повідомило, що Залужного звільнили через позицію США. Нібито існувала напруженість між Пентагоном та Залужним через розбіжності у стратегії та тактиці наступу. За даними видання, Пентагон торік наполягав на тому, щоб ЗСУ здійснили один потужний прорив концентрованими силами у тому напрямку, який рекомендували американські штабні офіцери. Але Залужний вирішив діяти на власний розсуд, і розподілити сили на різні напрямки.

А втім, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі нещодавно спростував ці твердження, наголосивши, що звільнення Залужного є виключно рішенням Зеленського.

Президент України Зеленський присвоїв звання героя України колишньому головнокомандувачу ЗСУ Залужному. На фото: під час церемонії вручення державних нагород 9 лютого 2024 року Фото: Ukrainian Presidential Press/AFP

Хай там як, але підстави для зміни головнокомандувача з військової точки зору були, переконаний український експерт з міжнародних програм київського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. "У 2022 році були супер ефективні операції. А плани переламати ситуацію в 2023 році не були виконані. Можна говорити про різні причини - Україні не дали достатньо допомоги, недоліки системи мобілізаційного забезпечення тощо. Але факт полягає в тому, що 2023 рік ми не досягли поставлених завдань", - каже він у розмові з DW.

Ймовірно, 2024 рік, за словами Самуся, є останнім роком, коли Україна має шанс переламати ситуацію. Причиною цього є турбулентність у США, які за негативного сценарію взагалі не будуть надавати допомогу Україні, додає експерт. "Наскільки я розумію, то Залужний висунув певні умови для того, щоб він міг гарантувати успіх на полі бою так само, як наприкінці 2022 року. Верховного головнокомандувача такий підхід міг не влаштувати, і він вирішив змінити керівництво, щоби спробувати використати, можливо, останній шанс переламати ситуацію. Незважаючи на те, що у нас, очевидно, не буде того набору сили засобів, про які говорить Залужний", - припускає Самусь. Сирський та іншій генерали, ймовірно, погодилися взяти на себе відповідальність і провести операції в сподіванні переламати ситуацію на фронті, зазначає експерт.

Керівник українського Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також вважає, що призначення Сирського може свідчити про бажання активізувати відвоювання територій у 2024 році. "Сирський прихильник швидкої маневрової війни наступального типу, коли для цього є умови. Було два підходи - Україна має перебувати виключно в обороні або має бути готова вести і наступальні дії хоча б з тактичними досягненнями. Якраз призначення Сирського це і є відповідь на обрану стратегію", - каже він у розмові з DW.

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Великий досвід і розширення повноважень

Опитані DW експерти наголошують на великому професійному досвіді Сирського, який дозволить йому працювати на новій для себе позиції - головнокомандувача. "Я думаю, Сирському буде не складно приступити до виконання обов'язків, тому що він пройшов усі щаблі військової служби. Він присутній був на ставках верховного головнокомандувача і розуміє, що зараз відбувається на фронті", - зауважує Мусієнко.

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в окопах біля Києва, 29 березня 2022 року Фото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

У ролі головнокомандувача Сирський матиме більше завдань, ніж на попередній посаді командувача Сухопутних військ, наголошує Микола Бєлєсков, експерт Національного інституту стратегічних досліджень у Києві. "Буде планувати кампанії і воєнну стратегію загалом, а не на оперативно-тактичному, як він робив це раніше", - каже він. При цьому, як наголошує генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко, Сирський став головнокомандувачем не лише Збройних сил, а загалом Сил оборони України. "Тобто значно розширюються його повноваження і функціональні обов'язки. Із тих кандидатів, які пропонувались, можливо, Сирський найбільш підходить до цієї посади. У порівнянні з тим же Будановим (очільником Головного управління розвідки. - Ред.), який є фахівцем зі спецоперацій," - наголошує він. Також, за словами Романенка, Сирський має досвід успішно організованих операцій на Півночі і Харківщині. "Будемо сподіватися, що його призначення підвищить ефективність нашого стратегічного управління і в цілому ведення бойових дій", - наголосив він.

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"Вектори побудови перемоги у війні"

Зеленський вже поставив перед новим головнокомандувачем ЗСУ низку завдань, серед яких - детальний план дій на 2024 рік. "Очікую найближчим часом таких змін у Збройних силах України: на столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив", - заявив президент.

Те, що Сирський це зробить, не сумнівається Самусь. "Він є найдосвідченішим генералом ЗСУ, якщо подивитися на біографію. Відкидаємо емоції і народну любов до Залужного, а оцінюємо двох генералів як професіоналів. Якраз планувати і застосовувати збройні сили Сирський вміє", - наголошує він.

Сам Сирський вже окреслив основні завдання та назвав майбутні вектори побудови перемоги у війні. "Запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні. Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху", - написав головком у Telegram.

Також Сирський вказав, що "життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії". "Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним", - наголосив він.

Втім, поки що зарано оцінювати Сирського на посаді головнокомандувача, наголошує Бєлєсков. "Єдине, що точно зараз можна сказати - перед ним стоять виклики. А саме, в дуже важких умовах, зокрема затримки з допомогою США, розробити і реалізувати ефективну воєнну стратегію, яка максимізує шанси на перемогу чи посилення переговорної позиції", - наголошує він.

Вплив кадрових ротацій на перебіг війни

Експерти по-різному оцінюють вплив зміни головнокомандувача на перебіг війни. Так, Романенко звертає увагу, що в ситуації, коли РФ проводить стратегічну наступальну операцію, а Україна - оборонну операцію, навіть досвідченому генералу виконувати нові обов'язки дуже важко. "Я вважаю, що коней на переправі не змінюють. Адже Сирському потрібен буде час для входження в курс справи. Мій досвід показує, що це потребує від місяця й більше. А фактор часу у війні широкомасштабній виходить на рівень стратегічний. Тому цілий місяць - це великий ризики", - впевнений він.

Своєю чергою Самусь наголошує на необхідності працювати ще з більшою активністю, тому що 2024 рік може бути останнім шансом: або переламати хід війни, або Україну будуть примушувати до капітуляції. "Є досить потужна нова команда нових воєнначальників, які можуть зараз дати новий імпульс реалізації завдань і проведення операції", - каже він. Переломом на фронті, за його словами, був би початок деокупації Криму, що потрібно зробити до приходу нового президента США. "Якщо така обстановка буде створена до початку 2025 року, то в України є великий шанс змінити знову геополітичні розклади в світі. Ми один раз вже змінили в лютому 2022 року, коли ніхто не вірив в Україну. Тепер такі самі умови треба створити другий раз", - наголошує він.

Як саме кадрові перестановки вплинуть на ситуацію на полі бою, вже стане зрозуміло в другій половині 2024 року, прогнозує Мусієнко. "Найближчі півтора місяці будуть дуже важкими для фронту. Треба ці атаки відбити, стабілізувати лінію фронту і готуватися на другу половину 24-го року, коли ворог дещо зупинить свої наступальні дії. Тоді українські сили можуть бути готові до локальних тактичних наступальних дій, які можуть перерости в оперативний успіх", - каже він.

"Не потрібно концентруватися на особистостях"

Загалом опитані DW аналітики закликають не концентруватися на персоналіях, адже в більшості перебіг війни залежить від ресурсів. "Головний план - сконцентрувати резерви. Адже нині стікають кров'ю хлопці й дівчата на передовій, тоді як плани виконання мобілізації по областях складає приблизно до 10 відсотків," - наголошує Романенко.

"Персоналії безперечно важливі, вони творять історію, але є об'єктивні обмеження. Хто б не був - Залужний, Сирський, Буданов - він буде перебувати в певних рамках, зокрема щодо постачань озброєння", - зазначає Бєлєсков.