Шольц і Байден обговорили у Вашингтоні фінансування України

Канцлер ФРН вважає, що Німеччина і США мають відіграти важливу роль у "підтримці миру в усьому світі". Президент США назвав зволікання Конгресу зі схваленням допомоги Україні "близьким до злочинної недбалості".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому Домі. Про це повідомив президент США у своєму аккаунті в мережі X в суботу, 10 лютого. Він зазначив, що політикам вдалось обговорити кілька спільних пріоритетів, включно з підтримкою України в її захисті від російської агресії та поточними подіями на Близькому Сході.

Канцлер Німеччини і президент США закликали американських законодавців схвалити довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні, попередивши, що без неї Київ не зможе стримати російське вторгнення.

Байден: Несхвалення Конгресом допомоги Україні буде схоже на злочинну недбалість

"Нездатність Конгресу Сполучених Штатів підтримати Україну близька до злочинної недбалості", - сказав Байден, приймаючи Шольца в Овальному кабінеті, цитує агенція AFP.

Лідер Німеччини висловив сподівання на прогрес у розблокуванні багатомільярдної американської допомоги Україні. "Без підтримки Сполучених Штатів і без підтримки європейських держав Україна не мала б жодного шансу захистити свою країну", - попередив Шольц.

Виступаючи перед журналістами перед початком зустрічі, Шольц сказав, що його надихнуло рішення Сенату США дати хід новому законопроєкту про 95,34 мільярда доларів, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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У четвер, 8 лютого, цей документ пройшов перше процедурне голосування в Сенаті США. Однак, навіть якщо його ухвалять у підсумковому голосуванні, його повинні будуть також схвалити члени Палати представників, більшість місць у якій займають республіканці. У середу, 7 лютого, вони вже провалили голосування щодо законопроєкту, який передбачав виділення допомоги Україні та Ізраїлю, а також посилення міграційного законодавства США.

Під час свого візиту до столиці США федеральний канцлер також прокоментував резонансне інтерв'ю Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Політик назвав його "сміхотворним" і підкреслив, що Путін завжди бреше про історію цієї війни.

Шольц і Байден обговорили ситуацію на Близькому Сході

Крім іншого, лідери країн обговорили ситуацію на Близькому Сході. Олаф Шольц сказав, що і США, і Німеччина підтримують Ізраїль у праві захищати свою країну, однак підкреслив, що у війні проти терористичної організації ХАМАС потрібно "відповідати власним стандартам". Він зазначив також, що гуманітарна допомога має надходити в Сектор Гази "в набагато більшому масштабі, ніж це відбувається сьогодні.

Крім того, Шольц підтвердив позицію уряду ФРН про необхідність вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі принципу двох держав. Як вважає канцлер, це необхідно, зокрема, для поліпшення співпраці Ізраїлю з його арабськими сусідами, а також щоб гарантувати, що Іран не стане "державою-гегемоном у всьому регіоні".