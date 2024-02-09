Процедурне голосування: Сенат США підтримав допомогу Україні

Сенатори США на процедурному голосуванні підтримали новий законопроєкт про надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер вони обговорять правки до нього і винесуть на підсумкове голосування.

Новий законопроєкт про надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів пройшов перше - процедурне - голосування у Сенаті США. У четвер, 8 лютого, він набрав 67 голосів, 32 сенаторів висловилися проти. Тепер вони мають обговорити поправки до документа, після чого його буде винесено на підсумкове голосування в Сенаті.

Напердодні республіканці заблокували законопроєкт, який передбачав не лише фінансування військової допомоги іншим державам, а й виділення грошей на зміцнення американських кордонів для захисту від нелегальної міграції. Новий законопроєкт, який у результаті одержав так звану процедурну підтримку, був винесений на голосування в "урізаному" вигляді - без двопартійної угоди про безпеку кордонів.

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"Це вдалий перший крок. Цей законопроєкт має важливе значення для нашої національної безпеки", - прокоментував підсумки голосування лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер. "Нездатність ухвалити цей законопроєкт лише додасть сміливості автократам, таким як Путін і Сі, які не прагнуть нічого, крім занепаду Америки, - зазначив він. - Тепер, коли ми перебуваємо на стадії розгляду законопроєкту, ми сподіваємося досягти прогресу з нашими колегами-республіканцями під час обговорення поправок".

Зеленський: Поганий день для Путіна

Президент України Володимир Зеленський написав у соціальній мережі X, що це голосування стало "дуже важливим першим кроком" для продовження допомоги для його країни і "поганим днем" для президента Росії Володимира Путіна.

Новий пакет допомоги включає 60 мільярдів доларів на підтримку України у її захисті від війни, яку розв'язала проти неї Росія, 14,1 мільярда доларів на допомогу у забезпеченні безпеки Ізраїлю, 9,2 мільярда доларів на гуманітарну допомогу та 4,8 мільярда доларів на підтримку партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Утім, оглядачі застерігають, що навіть у разі ухвалення законопроєкту на наступному тижні Сенатом, він має бути схвалений Палатою представників, де більшість мають республіканці. З осені 2023 року цей орган неодноразово відмовлявся від ухвалення таких угод. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон поки не повідомив, чи готовий він навіть винести на голосування законопроєкт, що стосується лише іноземної допомоги, пише AFP.