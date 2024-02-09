Шольц про інтерв'ю Путіна: Повний абсурд

Шольц про інтерв'ю Путіна: Повний абсурд9 лютого 2024 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) різко розкритикував заяви президента Росії Володимира Путіна в інтерв'ю американському модератору Такеру Карлсону.
"Це інтерв'ю - глузування з реальних дій, скоєних Росією в Україні. Путін розповідає абсолютно абсурдну історію про причини цієї війни", - зауважив Шольц.
Він наголосив, що "є абсолютно ясна причина - бажання президента РФ анексувати частину України", а "всі історії, які розповідають з цього приводу, нічого не змінюють щодо того, що саме це є метою його імперіалістичних устремлінь".
"Війна в Україні може закінчитися будь-якої миті, але не так, як це уявляє собі російський президент - шляхом капітуляції України, а в результаті того, що він сам припинить війну і створить умови для мирного рішення", - додав Шольц під час візиту в США у п'ятницю, 9 лютого,
Як повідомлялося, двогодинна розмова Путіна з Карлсоном стала першим інтерв'ю російського президента західним журналістам з початку повномасштабної війни РФ проти України.
У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України назвали інтерв'ю Путіна Карлсону спецоперацією РФ. В Офісі президента України Володимира Зеленського вважають інтерв'ю Путіна тренуванням промов у Гаазі - на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду.
У Польщі обурились трансляцією американським журналістом путінських наративів, в тому числі виправдання початку нацистським фюрером Адольфом Гітлером Другої світової війни. Втім у Європейському Союзі не планують запроваджувати санкції проти Карлсона.
Навіть у Росії на Путіна подали заяву в Слідчий комітет РФ - за реабілітацію нацизму.