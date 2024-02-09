Шольц про інтерв'ю Путіна: Повний абсурд

Німецький канцлер Олаф Шольц зауважив, що в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону президент РФ Володимир Путін розповів абсолютно абсурдну історію про причини війни Росії проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) різко розкритикував заяви президента Росії Володимира Путіна в інтерв'ю американському модератору Такеру Карлсону.

"Це інтерв'ю - глузування з реальних дій, скоєних Росією в Україні. Путін розповідає абсолютно абсурдну історію про причини цієї війни", - зауважив Шольц.

Він наголосив, що "є абсолютно ясна причина - бажання президента РФ анексувати частину України", а "всі історії, які розповідають з цього приводу, нічого не змінюють щодо того, що саме це є метою його імперіалістичних устремлінь".

"Війна в Україні може закінчитися будь-якої миті, але не так, як це уявляє собі російський президент - шляхом капітуляції України, а в результаті того, що він сам припинить війну і створить умови для мирного рішення", - додав Шольц під час візиту в США у п'ятницю, 9 лютого,

Як повідомлялося, двогодинна розмова Путіна з Карлсоном стала першим інтерв'ю російського президента західним журналістам з початку повномасштабної війни РФ проти України.

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України назвали інтерв'ю Путіна Карлсону спецоперацією РФ. В Офісі президента України Володимира Зеленського вважають інтерв'ю Путіна тренуванням промов у Гаазі - на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду.

У Польщі обурились трансляцією американським журналістом путінських наративів, в тому числі виправдання початку нацистським фюрером Адольфом Гітлером Другої світової війни. Втім у Європейському Союзі не планують запроваджувати санкції проти Карлсона.

Навіть у Росії на Путіна подали заяву в Слідчий комітет РФ - за реабілітацію нацизму.