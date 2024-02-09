Шольц закликав сенаторів США до подальшої допомоги Україні

Канцлер Німеччини під час візиту до CША зустрівся із сенаторами від обох партій. У Білому домі Олафа Шольца прийме президент Джо Байден.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час візиту до Вашингтона звернувся до американських сенаторів із закликом надати подальшу допомогу Україні. "Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату США, які представляють обидві партії (Республіканську та Демократичну. - Ред.). Україна потребує нашої спільної підтримки для захисту від російської агресії", - написав канцлер вранці п'ятниці, 9 лютого у соцмережі Х.

Шольц прибув до Сполучених Штатів напередодні. Це третій його візит до Вашингтона як глави німецького уряду. Вдень 9 лютого у Білому домі його прийме президент США Джо Байден. На їхню розмову тет-а-тет запланована одна година. За даними речника Білого дому Джона Кірбі, під час зустрічі йтиметься про війну Росії проти України, війну на Близькому Сході, а також нещодавні напади хуситів на кораблі в Червоному морі.

Читайте також: Разом проти Трампа: непроста місія Шольца у США

ЄС дав США "добрий сигнал"

Декілька днів тому Євросоюз ухвалив рішення надати Україні підтримку у розмірі 50 мільярдів євро. "Це також добрий сигнал для США", - заявив раніше канцлер.

Президент Байден неодноразово запевняв Київ, що підтримуватиме його у захисті від російської агресії "стільки, скільки потрібно". Проте республіканці в Конгресі США, як і раніше, блокують виділення Україні грошей на її подальшу підтримку у війні, розв'язаній Росією.

Законопроєкт про допомогу Україні поки не ухвалено

Республіканці в Сенаті 7 лютого провалили голосування щодо проєкту закону, який передбачав виділення нової допомоги Україні та Ізраїлю, а також посилення міграційного законодавства країни. Документ, схвалений декількома днями раніше як демократами, так і республіканцями, не набрав необхідних 60 голосів у верхній палаті Конгресу США.

Читайте також: Гетьманчук: Затримка допомоги США критична для України

Тепер демократи намагаються провести через Конгрес окремий законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю, який включає, зокрема, 60 мільярдів доларів на підтримку Києва та 14,1 млрд доларів на допомогу у забезпеченні безпеки Ізраїлю. 8 лютого відбулося процедурне голосування у Сенаті, після чого його ще обговорюватимуть і голосуватимуть наступного тижня. Проте навіть якщо він пройде через верхню палату, яку контролюють демократи, проблема може виникнути у Палаті представників, де більшість мають республіканці. Багато правих республіканців, зокрема під впливом експрезидента Дональда Трампа, виступають проти допомоги Україні.