Гетьманчук: Затримка допомоги США критична для України

Чому в США вчергове не підтримали допомогу Україні та коли можуть її виділити? Чи здатні Європа та інші країни перекрити відсутність допомоги від США? Директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук - в інтерв'ю DW.

У США в середу, 7 лютого, вкотре провалили голосування за законопроєкт, який передбачав виділення нової допомоги Україні та Ізраїлю, а також посилення міграційного законодавства Сполучених Штатів. Документ не набрав необхідних 60 голосів: у Сенаті, де перевагу з 51 місцем мають демократи, його підтримали лише четверо з 49 республіканців. Переважна кількість республіканців каже, що документ не передбачає достатніх заходів для зміцнення американського кордону з Мексикою. Що це значить для України, чи може Європа та інші країни замінити допомогу США та які шанси на ухвалення законопроєтку без міграційного пакету - в інтерв'ю DW розповіла директорка київського аналітичного центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

DW: Пані Гетьманчук, наскільки критична для України затримка допомоги від США?

Альона Гетьманчук: Критична, тому що відсутність цієї допомоги ставить під ризик нашу ефективну оборону, не кажучи вже про можливість відвоювання тих територій, які були окуповані Росією. І є навіть великий ризик того, що ми будемо втрачати нові території. Можливо, це будуть незначні територіальні втрати, можливо ми змушені будемо відходити на кращі позиції.

Тому від США найбільш значуща військова підтримка. Але й фінансова теж, якщо в ширшому контексті розглядати виживання держави. Адже в нас нема, чим перекрити дефіцит бюджету на цей рік. В Сполучених Штатах і в конгресі США є різне ставлення до військової і фінансової допомоги Україні. До військової допомоги ставлення набагато позитивніше. Мені неодноразово доводилось чути, відвідуючи Конгрес в листопаді місяці минулого року, думки про те, що є сенс підтримати лише військову складову.

Щодо фінансової частини республіканці-трампісти, як ми їх називаємо, відразу ставлять питання про те, що гроші американських платників податків нібито ідуть не для покращення добробуту власне американських платників податків, а на заробітні плати українцям. Тому ми розуміємо, що вибори в США зачепили Україну набагато раніше, ніж ми очікували.

Альона Гетьманчук Фото: Photoshot/picture alliance

Як гадаєте, чи може Європа та інші країни-партнери України замінити США в питанні допомоги?

Справді, є країни Європи, які мають фінансовий ресурс. Йдеться, зокрема, про скандинавські країни. Бачимо наскільки Німеччина розуміє всю складність ситуації. І Олаф Шольц (Olaf Scholz) несподівано для багатьох підштовхує партнерів у ЄС, і 9 лютого летить до Вашингтона, щоб це все обговорювати. Я думаю, він буде якраз доносити сигнали і для республіканців, і для американського політикуму загалом про те, який Європа вже внесок робить і, зокрема, Німеччина. Адже ми пам'ятаємо з часів президентства Дональда Трампа, що для США важливе питання про те, що робить Німеччина і Європа загалом. Завжди було переконання, що саме Європа і Німеччина повинні начебто взяти відповідальність за майбутнє України.

Тому те, що робить зараз Німеччина в плані підбадьорювання інших європейських партнерів теж дуже важливо. Але це все вимагає часу, а в нас ситуація вже критична і може бути більш критичною в наступні кілька місяців. І так швидко не можна повноцінно втілити план Б.

Тобто є план Б, завдяки якому можна повністю замінити допомогу США?

Я не думаю, що він готовий. Сподіваюсь, що є якісь елементи цього плану. Ми пам'ятаємо, що представники української влади активно відвідували Вашингтон в листопаді й грудні. І думаю, вони отримували такі ж сигнали, як ми, експерти, під час візиту до США. А нам відверто казали, що може не бути цієї допомоги, і ви не повинні на неї розраховувати. Якщо вона буде, то нехай це буде приємний сюрприз, а ви повинні думати над альтернативними опціями. Тому я сподіваюся, що ці ж сигнали так само доносились до керівництва України і якісь елементи плану Б все ж таки є. Але критичне питання часу. Звичайно ми можемо затримувати виплати, скорочувати бюджети. Але якщо відбудуться нові наступи Росії навесні, то ми просто не будемо мати можливості захиститися.

Загалом затримки допомоги від США, на вашу думку, це внутрішньоамериканські політичні питання чи більше втома від України?

Це насправді взаємопов'язано. Але я не думаю, що більше втоми від України. Частка внутрішньої політики США і саме передвиборчої кампанії більша, ніж частка самої України. Хоча присутня зневіра в тому, що Україна може перемогти. Неуспішний торішній контрнаступ, переконання про глибоку корумпованість України, яку роками насаджували, а також новини щодо можливої політичної дестабілізації впливають на дискусії в США щодо цієї підтримки і не допомагає Україні.

Це також забирає аргументи навіть у тих навіть республіканців, які дуже підтримують Україну і, можливо, навіть більше підтримують, ніж адміністрація президента США Джо Байдена.

До речі, Байден прокоментував провалене голосування за законопроєкт про допомогу Україні так: "Трамп дзвонить і погрожує конгресменам". Трамп справді не хоче допомагати Україні чи це політичні ігри?

Я думаю, що мета Трампа - показати, що Байден нібито абсолютно не здатний контролювати ситуацію: ні всередині країни на південному кордоні, коли сотні тисяч мігрантів прибувають в Сполучені Штати, ні за кордоном.

Кандидату Трампу, якщо він буде номінований (від Республіканської партії. - Ред.), потрібно показати, що Байдену бракує лідерства. Тому чим гнітючішими будуть результати Байдена, тим більше в Трампа буде аргументів на те, що нібито Байден не спроможний як президент США відповідати адекватно на виклики в США і за кордоном. Хоча не варто забувати, що у Трампа є особиста дуже велика антипатія до України. Зокрема, імпічмент був пов'язаний саме з питаннями України.

Провалене голосування за законопроєкт, який передбачав виділення нової допомоги Україні, більшість республіканців пояснили відсутністю достатніх заходів для зміцнення американського кордону з Мексикою. Очікується, що 8 лютого у Сенаті відбудеться ще одне голосування. Які шанси, що ухвалять законопроєкт без міграційного пакету?

Справді, це може бути легше. Не думаю, що це станеться саме сьогодні. Можуть проголосувати на вихідних або на початку березня. Зараз стає очевидним, що Трамп робить все можливе, аби міграційні питання не були проголосовані. Адже найважливішим пунктом в його компанії є саме міграція і кордон. На цьому він буде грати, використовуючи це як основний важіль проти Байдена. При тому, що Байден пішов у цьому питанні на такі поступки, в які ніхто не вірив.

Але Трамп вимагає, щоб рішення по кордону були зроблені за його президентства, а не зараз. Тут, до речі, у виборців Трампа має бути питання: якщо Трамп так переймається через ситуацію на кордоні, то навіщо їм чекати ще майже рік.

Тому певна ймовірність того, що законопроєкт буде проголосовано є, але чим більше Сполучені Штати входять у виборчу кампанію, чим менше часу залишається до можливої номінації Дональда Трампа як кандидата (від Республіканської партії. - Ред.), - тим складніше це буде зробити.

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Якщо сьогодні в Сенаті ухвалять законопроєкт, який передбачатиме допомогу Україні, то скільки часу потрібно для голосування Палати представників і підпису Байдена?

Вчора було оголошено, що сьогодні буде тестове голосування (процедурне). Навіть, якщо це тестове, то вони відразу можуть голосувати остаточно за законопроєкт про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Адже чимало сенаторів на наступному тижні будуть їхати на Мюнхенську конференцію безпеки, на якій буде присутній президент України Володимир Зеленський, і їм хотілося б їхати з якимись позитивними новинами.

Сенат наступні два тижні не працюватиме, тому вони навіть вирішили начебто продовжити роботу на вихідні як виняток. Це теж означає, що вони спробують знайти якесь рішення.

Я не хочу робити ніяких прогнозів, тому що це абсолютно невдячна справа. Я в листопаді говорила з конгресменами, які мене запевняли що за два-три тижні точно буде все проголосовано. І це конгресмени, які знали внутрішні дискусії.

Але я думаю, що якщо буде ухвалено допомогу Україні, то це буде швидше за все не раніше початку березня. І може це буде "єдине вікно". Бо потім вже буде "Супервівторок" (назва вівторка на початку лютого або березня в рік президентських виборів у США, коли найбільша кількість штатів проводить праймеріз. - Ред.) і номінування кандидатів. Тоді це (ухвалити допомогу - Ред.), думаю, буде взагалі зробити неможливо.