Трамп закликав саботувати угоду з підтримкою України

Республіканцям потрібен окремий законопроєкт про кордони й імміграцію, який жодним чином не прив'язаний до іноземної допомоги, а нинішній законопроєкт, який включає допомогу Україні, підтримувати не варто, вважає Трамп.

Колишній президент США Дональд Трамп закликав у понеділок, 5 лютого, членів Республіканської партії відхилити двопартійну угоду в Сенаті, що передбачає ухвалення законопроєкту, котрий містить нові жорсткі заходи з безпеки на кордонах в обмін на виділення 60 мільярдів доларів безпекової допомоги для України та інші пріоритети національної безпеки.

"Не будьте дурнями!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордони та імміграцію. Він не має бути прив'язаний до іноземної допомоги в жодному разі!" - заявив Трамп, якого цитує інформагенція AFP. "Цей законопроєкт - чудовий подарунок демократам і смерть для Республіканської партії, - додав Трамп. - Він містить увесь той жах, який демократи накоїли в питаннях імміграції та кордонів, звільняє їх від відповідальності й перекладає все це на плечі республіканців".

Погоджений республіканцями й Демпартією законопроєкт

Нагадаємо, 4 лютого сенатори США від Демократичної й Республіканської партій представили погоджений законопроєкт, що передбачає виділення допомоги Україні та Ізраїлю, а також посилює міграційне законодавство у Сполучених Штатах.

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Обговорення цих трьох питань тривало з осені 2023 року після того, як Конгресу США не вдалося погодити виділення чергових коштів для країн-союзниць через вимоги республіканців, спрямувати гроші на боротьбу з нелегальною міграцією.

На кону - 60 мільярдів доларів для України

Загальний обсяг фінансування "питань національної безпеки", передбачений у документі, становить 118,3 мільярда доларів. З них 60,06 мільярда планується спрямувати на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю в галузі безпеки, 4,83 мільярда - на підтримку ключових партнерів в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

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Ще 2,44 мільярда доларів планують виділити на операцію Prosperity Guardian у Червоному морі, в рамках якої США, Великобританія й інші країни захищають торговельні судна від нападів єменських повстанців-хуситів. 20,23 мільярда доларів передбачено на посилення безпеки південного кордону США та зміни в міграційній політиці країни.

Раніше президент США Джо Байден прохав Конгрес ухвалити цей законопроєкт і надіслати його йому на підпис. Окремо він зауважував, що виділення фінансування для України дозволить США й надалі провадити "життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від агресії Росії". Якщо не зупинити апетити президента Росії Володимира Путіна, "він не обмежуватиметься лише Україною, і витрати для Америки зростуть", застерігав Байден.

Трамп не вперше закликає республіканців не підтримувати цей законопроєкт, нагадує AFP.

Законопроєкт можуть розглянути у середу

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що вживатиме заходів, аби верхня палата Конгресу розглянула цей проєкт вже у середу, 7 лютого, пише Reuters. Він також зауважив, що ще ніколи не працював так тісно з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом.

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Шумер назвав законопроект "монументальним кроком" до зміцнення національної безпеки США і зазначив, що без допомоги Вашингтона Україна може впасти під тиском Росії та поставити під загрозу Східну Європу.

Своєю чергою Макконнелл, зауважив, що виклики, з якими ми стикаються США, "не вирішаться самі по собі, і наші супротивники не чекатимуть, поки Америка набереться рішучості, щоб їх подолати". "Сенат повинен уважно розглянути можливість, що відкривається перед нами, і підготуватися до дій", - наголосив він у заяві.

Тим часом Чак Шумер закликав республіканців утриматися від "рефлекторної реакції" та спроб "потопити законопроєкт" через забаганку Трампа. "Сенатори повинні не допускати шуму від тих, хто хоче, щоб ця угода провалилася заради їхньої власної політичної мети", - зазначив Шумер.