Сенат США відхилив проєкт про допомогу Україні та міграцію

8 лютого у Сенаті відбудеться ще одне голосування щодо надання пакета екстреної допомоги Україні та Ізраїлю без урахування міграційних положень.

Сенат США не підтримав компромісний законопроєкт, який передбачав виділення нової допомоги Україні та Ізраїлю, а також посилення міграційного законодавства країни. На голосуванні у середу, 7 лютого, документ не набрав необхідних 60 голосів: у Сенаті, де перевагу з 51 місцем мають демократи, його підтримали лише четверо з 49 республіканців. Переважна кількість республіканців вважає, що документ не передбачає достатніх заходів для зміцнення американського кордону з Мексикою.

Однак очікується, що 8 лютого у Сенаті відбудеться ще одне голосування, під час якого питання про надання пакета екстреної допомоги Україні та Ізраїлю ухвалювитиметься без урахування міграційних положень, пише Reuters. Пакет передбачає фінансування військової допомоги на суму 96 мільярдів доларів. Документ також має схвалити Палата представників.

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Тривала боротьба в Конгресі

Боротьба між демократами і республіканцями довкола питань фінансування союзників точиться від жовтня 2023 року. Тоді Білий дімзапропонував Конгресу виділити фінансування для України, Ізраїлю та на низку інших напрямів в розмірі 106 мільярдів доларів, з яких для Києва передбачається 61,3 мільярда.

Втім, республіканці не погодилися підтримати цей документ та вимагали пов'язати його із виділенням додаткових грошей на вирішення внутрішніх проблем - зміцнення кордону США з Мексикою та обмеження масштабів нелегальної міграції.

Відтоді демократи і республіканці не змогли дійти компромісу щодо цих питань. У листопаді республіканці вже намагалися ухвалити фінансування Ізраїлю окремо від України, але законопроєкт не пройшов Сенат.

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4 лютого сенатори опублікували текст двопартійної угоди, яка, крім допомоги Україні та Ізраїлю, передбачала надання додаткового фінансування на захист південного кордону США. Загальний обсяг грошей мав становити 118,3 млрд доларів.

Однак головний кандидат у президенти від Республіканської партії - експрезидент США Дональд Трамп розкритикував угоду, закликавши соратників не йти на жодні компроміси у цьому питанні. Багато республіканців у Конгресі також критикували угоду, хоча у ній було враховано багато їхніх вимог.