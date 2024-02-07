Палата представників США відхилила поміч Ізраїлю без України

Запропонований республіканцями законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України не набрав достатньо голосів у Палаті представників. Втім, компромісний законопроєкт Сенату теж можуть відхилити.

Палата представників Конгресу США (нижня палата парламенту) у вівторок, 6 лютого, відхилила законопроєкт, запропонований республіканцями, що передбачав виділення Ізраїлю допомоги на 17,6 мільярда доларівбез фінансування інших програм, зокрема, підтримки України, повідомляє Reuters.

Хоча "за" законопроєкт проголосували 250 конгресменів, а "проти" - 180, він все одно вважається не ухваленим, оскільки розглядався за скороченою процедурою, яка передбачає необхідність підтримки документа двома третинами від складу Палати представників.

Частина демократів проголосували за цей проєкт, але більшість виступили проти. Вони вважають його "політичним прийомом" республіканців, спрямованим на те, щоб відвернути увагу від компромісного документу, представленого у Сенаті (верхній палаті парламенту) членами обох партій.

Цей проєкт передбачає спрямування 118 мільярдів доларів зокрема на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, посилення безпеки південного кордону США та зміни в міграційній політиці країни й інші напрямки.

Компромісний законопроєкт теж можуть відхилити

Хоча запропонований Сенату законопроєкт є двопартійним, низка авторитетних республіканців вже виступили проти його ухвалення. Зокрема, саботувати його закликав колишній президент США Дональд Трамп.

Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон заявив, що цю угоду можна вважати "мертвою" ще до того, як вона була представлена у нижній палаті парламенту, адже документ має бути схвалений обома палатам Конгресу.

Читайте також: Байден про блокування угоди з допомогою Україні: Це грає на руку Путіну

Довга боротьба в Конгресі

Боротьба між демократами і республіканцями довкола питань фінансування союзників точиться від жовтня. Тоді Білий дім запропонував Конгресу виділити фінансування для України, Ізраїлю та на низку інших напрямів в розмірі 106 мільярдів доларів.

Втім, республіканці не погодилися підтримати цей документ та вимагали пов'язати його із виділенням додаткових грошей на вирішення внутрішніх проблем - зміцнення кордону США з Мексикою та обмеження масштабів нелегальної міграції.

Відтоді демократи і республіканці не змогли дійти компромісу щодо цих питань. У листопаді республіканці вже намагалися ухвалити фінансування Ізраїлю окремо від України, але законопроєкт не пройшов Сенат.