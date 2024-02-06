Байден звинуватив Трампа в блокуванні допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив у вівторок, 6 лютого, що Конгрес має схвалити законопроєкт про надання допомоги Україні у боротьбі з російським вторгненням, застерігши, що відмова від продовження допомоги гратиме на руку президенту Росії Володимиру Путіну.

"Ми не можемо відступити зараз. Саме на це робить ставку Путін", - сказав Байден. "Підтримка цього законопроєкту - це протистояння Путіну. Виступати проти цього законопроєкту - це грати йому на руку", - уточнив Байден, якого цитує інформагенція AFP.

Байден звинуватив Дональда Трампа в блокуванні законопроєкту

Водночас Байден звинуватив експрезидента США Дональда Трампа в прагненні "взяти на озброєння" питання безпеки кордонів США. "Він скоріше використає це питання як зброю, ніж вирішить його", - сказав Байден про колишнього президента-республіканця, який балотується на другий термін, у своєму зверненні з Білого дому.

На тлі цього американський лідер порадив Конгресу "проявити твердість духу" і протистояти Трампу, цитує AP.

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Раніше цього дня стало відомо, що республіканці в Сенаті озвучили свою опозицію щодо ініціативи Байдена, яка фактично ставить хрест на спробах ухвалити законопроєкт, що передбачає виділення допомоги Україні та Ізраїлю, а також посилює міграційне законодавство у Сполучених Штатах. Як Байден, так і голова демократів у Сенаті сенатор Чак Шумер та голова республіканців сенатор Мітч Макконнелл зіткнулися з глухою стіною опозиції з боку консерваторів на чолі з Дональдом Трампом, які відкинули пропозицію про кордон як недостатню.

Під час свого виступу в Сенаті Шумер назвав вівторок "похмурим днем" для верхньої палати парламенту США. Він піддав жорсткому осуду дії республіканців через їхню відмову від угоди.

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А голова сенаторів-республіканців Макконнелл заявив у своїй промові, що важливо посилити позиції США в Європі, на Близькому Сході та в Азії, але водночас звинуватив Байдена в тому, що той не відреагував раніше на загрози з боку держав-конкурентів. "Або ми протистоїмо викликам, з якими стикаємося, з чіткою стратегією і твердою рішучістю, або ми програємо", - сказав Макконнелл.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп закликав членів Республіканської партії відхилити двопартійну угоду в Сенаті, що передбачає ухвалення законопроєкту, котрий містить нові жорсткі заходи з безпеки на кордонах в обмін на виділення 60 мільярдів доларів безпекової допомоги для України та інші пріоритети національної безпеки.

Відповідний погоджений законопроєкт представили 4 лютого сенатори США від Демократичної й Республіканської партій.

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Обговорення цих трьох питань тривало з осені 2023 року після того, як Конгресу США не вдалося погодити виділення чергових коштів для країн-союзниць через вимоги республіканців, спрямувати гроші на боротьбу з нелегальною міграцією.

На кону - 60 мільярдів доларів для України

Загальний обсяг фінансування "питань національної безпеки", передбачений у документі, становить 118,3 мільярда доларів. З них 60,06 мільярда пропонувалося спрямувати на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю в галузі безпеки, 4,83 мільярда - на підтримку ключових партнерів в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

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Ще 2,44 мільярда доларів пропонувалося виділити на операцію Prosperity Guardian у Червоному морі, в рамках якої США, Великобританія й інші країни захищають торговельні судна від нападів єменських повстанців-хуситів. 20,23 мільярда доларів було передбачено на посилення безпеки південного кордону США та зміни в міграційній політиці країни.

Раніше президент США Джо Байден прохав Конгрес ухвалити цей законопроєкт і надіслати його йому на підпис. Окремо він зауважував, що виділення фінансування для України дозволить США й надалі провадити "життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від агресії Росії". Якщо не зупинити апетити президента Росії Володимира Путіна, "він не обмежуватиметься лише Україною, і витрати для Америки зростуть", застерігав Байден.