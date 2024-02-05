Допомога США Україні та Ізраїлю: у Сенаті погодили проєкт

У Сенаті США представили погоджений законопроєкт про виділення коштів для України, Ізраїлю та на захист кордонів. На підтримку Києва пропонується виділити 60 мільярдів доларів.

Сенатори США від Демократичної і Республіканської партій в неділю, 4 лютого, представили погоджений законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні та Ізраїлю, а також посилює міграційне законодавство у Сполучених Штатах.

Обговорення цих трьох питань тривало з осені 2023 року після того, як Конгресу США не вдалося погодити виділення чергових коштів для країн-союзниць через вимоги республіканців, спрямувати гроші на боротьбу з нелегальною міграцією.

60 мільярдів доларів для України

Загальний обсяг фінансування "питань національної безпеки", передбачений у документі, складає 118,3 мільярда доларів. З них 60,06 мільярда планується спрямувати на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю в галузі безпеки, 4,83 мільярда - на підтримку ключових партнерів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Ще 2,44 мільярда доларів планують виділити на операцію Prosperity Guardian у Червоному морі, в рамках якої США, Великобританія і інші країни захищають торговельні судна від нападів єменських повстанців-хуситів. 20,23 мільярда доларів передбачено на посилення безпеки південного кордону США та зміни в міграційній політиці країни.

Байден: "Покладіть угоду мені на стіл, щоб я підписав"

Президент США Джо Байден привітав досягнення компромісних домовленостей демократами і республіканцями, зазначивши, що над ними працювали "цілодобово, у свята та вихідні".

Окремо він зауважив, що виділення фінансування для України дозволить США продовжувати "життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від агресії Росії". Байден додав: якщо не зупинити апетити президента Росії Володимира Путіна, "він не обмежуватиметься лише Україною, і витрати для Америки зростуть".

"Я закликаю Конгрес зібратися і швидко схвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її мені на стіл, щоб я міг негайно підписати це як закон", - наголосив президент США.

Законопроєкт можуть розглянути у середу

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що вживатиме заходів, аби верхня палата Конгресу розглянула цей проєкт вже у середу, 7 лютого, пише Reuters. Він також зауважив, що ще ніколи не працював так тісно з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом.

Шумер назвав законопроект "монументальним кроком" до зміцнення національної безпеки США і зазначив, що без допомоги Вашингтону Україна може впасти під тиском Росії та поставити під загрозу Східну Європу.

Своєю чергою Макконнелл, зауважив, що виклики, з якими ми стикаються США, "не вирішаться самі по собі, і наші супротивники не чекатимуть, поки Америка набереться рішучості, щоб їх подолати". "Сенат повинен уважно розглянути можливість, що відкривається перед нами, і підготуватися до дій", - наголосив він у заяві.

Не всі республіканці підтримують законопроєкт

Утім, низка авторитетних республіканців, зокрема, колишній президент США Дональд Трамп, вже висловили скепсис щодо цього проєкту. А спікер Палати представників Майк Джонсон, який напередодні виступив за ухвалення окремого пакету допомоги Ізраїлю, раніше заявив, що цю угоду можна буде вважати "мертвою" після прибуття до нижньої палати парламенту.

Тим часом Чак Шумер закликав республіканців утриматися від "рефлекторної реакції" та спроб "потопити законопроєкт" через забаганку Трампа. "Сенатори повинні не допускати шуму від тих, хто хоче, щоб ця угода провалилася заради їхньої власної політичної мети", - зазначив Шумер.