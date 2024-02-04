США і Британія знову завдали ударів по хуситах у Ємені

США і Великобританія за підтримки ще низки країн атакували 36 об'єктів хуситів у Ємені. Союзники стверджують, що вони використовувалися для нападів на кораблі в Червоному морі.

Військові США і Великобританії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії завдали ударів по 36 об’єктах повстанців-хуситів у 13 місцях у Ємені, повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у ніч на неділю, 4 лютого.

"До цілей, (пов'язаних - Ред.) з підтримуваними Іраном хуситами, увійшли численні підземні сховища, (пункти - Ред.) командування та контролю, ракетні системи, місця зберігання та запуску БПЛА, радари та гелікоптери", - йдеться у повідомленні.

В CENTCOM додали, що хусити використовували об'єкти, по яких було завдано ударів, для нападу на іноземні торговельні судна та військові кораблі США в регіоні.

Напередодні увечері і вночі військове командування США також повідомляло про низку ударів по щонайменше семи протикорабельних ракетах, які хусити готували для запуску по кораблях у Червоному морі.

Речник хуситів Ях'я Сареа заявив, що удари США "не пройдуть без відповіді та наслідків", пише Reuters.

Читайте також: Відплата за Йорданію: США вдарили по Сирії і Іраку

Понад 30 нападів хуситів

Коментуючи останні удари, у міністерстві оборони Великобританії зазначили, що з середини листопада хусити здійснили більше 30 нападів на комерційні та військово-морські судна.

"Нашою метою залишається деескалація напруженості та відновлення стабільності в Червоному морі, але дозвольте повторити наше попередження керівництву хуситів: ми без вагань продовжуватимемо захищати життя та вільний хід торгівлі в одному з найважливіших водних шляхів світу при постійних загрозах", - наголосили у Лондоні.

Хусити почали атакувати кораблі у Червоному морі після нападу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль і операції у відповідь у Секторі Гази. Вони стверджують, що націлюються на судна, які прямують до Ізраїлю, хоча за даними моніторингових ресурсів, принаймні у частини атакованих кораблів були вказані інші країни призначення.

У відповідь на триваючі атаки хуситів, низка країн під проводом США і Великобританії почали військову операцію в регіоні. З 11 січня вони завдають удари по об'єктах хуситів, які , як стверджується, використовуються для нападів на кораблі. У відповідь єменські повстанці намагаються уразити військові кораблі союзників. Також вони продовжують атаки на комерційні судна.

Читайте також: Чому конфронтація зі США посилює позиції хуситів у Ємені