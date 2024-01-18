Чому конфронтація зі США посилює позиції хуситів у Ємені

Хусити вже багато чого досягли завдяки нинішньому протистоянню в Червоному морі, вважають оглядачі. Повітряні удари США тільки зміцнили їхню легітимність у Ємені та за його межами.

Нинішня ескалація в Червоному морі між хуситами і військово-морською коаліцією на чолі зі США багато в чому відповідає інтересам єменських повстанців, яких підтримує Іран. Більш того, вони навіть вітають її, вважають аналітики.

"Хусити шукали можливості для конфронтації зі Сполученими Штатами", - розповів DW Хішам аль-Омейсі, колишній директор Центру інформаційних досліджень Ємену у Вашингтоні. "Останні вісім років вони розповідали своїм послідовникам, що воюють зі США та Ізраїлем, і нинішня конфронтація - це чудовий шанс для них", - додав він.

Громадянська війна в Ємені триває з 2014 року, коли збройні формування хуситів за підтримки Ірану почали боротися проти центрального уряду, який підтримувала Саудівська Аравія. Дев'ять років протистояння призвели до поділу Ємену на контрольовані хуситами північ і захід країни, включно з протокою Баб-ель-Мандеб, яка веде до Червоного моря, та на південь, що перебуває під управлінням міжнародно визнаного уряду та його союзників. Схід країни контролюють місцеві племена.

За даними Організації Об'єднаних Націй, інфраструктура Ємену зруйнована. Унаслідок конфлікту країна переживає одну з найважчих гуманітарних криз у світі. Тим часом хусити, офіційно іменовані "Ансар Аллах", ведуть із Саудівською Аравією переговори про довгострокове припинення вогню. Очікується, що в січні спецпредставник США щодо Ємену Тім Лендеркінг візьме участь в укладенні мирної угоди між Саудівською Аравією і хуситами. "Змусивши Саудівську Аравію визнати їх (як національний уряд Ємену. - Ред.), хусити сподіваються, що решта світу візьме цей приклад і погодиться з їхньою легітимністю на міжнародній арені", - додав Хішам аль-Омейсі.

Хусити заявляють своїм прихильникам, що воюють зі США та Ізраїлем Фото: AP Photo/dpa/picture alliance

Досі лише Іран визнає хуситів законним урядом Ємену, розповів DW Томас Джуно, доцент Університету Оттави в Канаді та аналітик з питань Близького Сходу. "Викрадаючи кораблі, запускаючи ракети, ведучи переговори з Саудівською Аравією, вони хочуть змусити міжнародне співтовариство мати справу з ними і бути визнаними ключовим членом "осі опору", очолюваної Іраном, до якої належать регіональні групи, підтримувані Тегераном, які протистоять США та Ізраїлю", - сказав Джуно.

Хусити вже "виграли конфронтацію"?

"Хуситські атаки лякають мене, оскільки вони загрожують нашій крихкій стабільності", - заявила в розмові з DW 20-річна Манар Салех, мешканка столиці Ємену Сани. "Ємен не бачив справжнього миру і стабільності протягом дев'яти років", - додала вона. На думку Салех, палестинці в Газі мають отримувати підтримку, але бажано таким чином, щоб укотре не "жертвувати ситуацією в Ємені".

Ще одна мешканка Сани, Ум Аммар, мати п'ятьох дітей, теж готова підтримати палестинців "усіма можливими способами". "Однак, сподіваюся, без шкоди для нашої країни", - сказала вона DW.

"Громадськість значною мірою підтримує хуситів, оскільки жителі Ємену дуже емоційно ставляться до палестинського питання", - повідомив DW Абдулгхані аль-Іріані, старший дослідник єменської аналітичної групи Центр стратегічних досліджень у Сані. Він зазначив, що в останні тижні ставлення жителів країни до хуситів змінилося. "Хусити нарешті отримали широку підтримку, після того як усі ці роки їх ненавиділи за те, що вони були дуже жорсткими з людьми, які перебувають під їхнім контролем, за корупцію, пригноблення та ідеологію зверхності", - сказав аль-Іріані у розмові з DW. Хусити "виграли цю конфронтацію того дня, коли випустили першу ракету", вважає він.

Акція прихильників хуситів 12 січня 2024 року Фото: Osamah Yahya/ZUMA Wire/IMAGO

Воєнна перемога не є метою хуситів

Мохамед аль-Іріані, науковий співробітник Центру політики Ємену, також вважає, що результат нинішньої ескалації визначить не воєнна перевага. Досі військово-морська коаліція на чолі зі США не домоглася перемоги над єменськими повстанцями. "Це дає хуситам можливість для подальших провокацій, і їхня стратегія, схоже, ґрунтується на очікуванні того, що США наразі зайняті внутрішньою виборчою кампанією і можуть бути обмежені у своїх можливостях ефективно реагувати", - сказав аль-Іріані в інтерв'ю DW.

Крім того, судячи з усього, цей конфлікт обійдеться хуситам недорого. Удар безпілотника по вантажному судну в Червоному морі обходиться повстанцям приблизно в 1200 доларів, тоді як для альянсу на чолі зі США витрати значно вищі - близько 1,5 мільйона доларів за одну випущену ракету, зазначив колишній директор Центру інформаційних досліджень Ємену у Вашингтоні Хішам аль-Омейсі. Навіть наземний наступ піде на користь хуситам, попереджає він. "Бойові дії на землі зміцнять їхню легітимність не тільки в Ємені, а й на регіональному рівні", - вважає експерт.

За його словами, в останні кілька тижнів спостерігається тенденція, коли навіть ті, "хто був налаштований проти хуситів, починають їм симпатизувати". Тому повстанці навіть використали війну в Газі, щоб почати масове вербування до своїх лав у Ємені, додав він.

"Не варто забувати, що це країна, де 80 відсотків населення потребують допомоги, а багато хто просто зубожів. Тож якщо ця ситуація дасть їм можливість заробити на хліб, влаштувавшись на роботу в армію або вступивши в одне з угруповань, вони нею скористаються", - підсумував аль-Омейсі. Він переконаний, що єменці не хочуть війни, але "якщо ситуація їх змусить, вони будуть хорошими бійцями, що вони і продемонстрували за останні вісім років".