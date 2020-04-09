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Хусити
Тема
Хусити - радикальний військово-політичний рух у Ємені, відомий також як рух "Ансар Аллах".
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Новини
14.01.2024
14 січня 2024 р.
Бундесвер може приєднатися до місії ЄС біля Ємену
13.01.2024
13 січня 2024 р.
Іран зміцнює кордони ракетами та безпілотниками
13.01.2024
13 січня 2024 р.
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
13.01.2024
13 січня 2024 р.
США завдали нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені
12.01.2024
12 січня 2024 р.
Tesla і Volvo зупиняють заводи через атаки у Червоному морі
12.01.2024
12 січня 2024 р.
Четверо українських моряків у полоні хуситів
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Докладно
Чому США і союзники атакували хуситів
Чому США і союзники атакували хуситів
Хусити останнім часом атакують судна в Червоному морі. Чому вони це роблять і як це впливає на ціни в супермаркетах?
Конфлікти
12.01.2024
12 січня 2024 р.
01:27 хв.
Хто такі хусити й чому вони кинули виклик Заходу?
Хто такі хусити й чому вони кинули виклик Заходу?
Хусити, яких підтримує й озброює Іран, стали ціллю ударів Заходу. Хто вони такі й чого прагнуть?
Політика
12.01.2024
12 січня 2024 р.
США змінюють курс щодо Ємену
США змінюють курс щодо Ємену
Білий дім повідомив про припинення підтримки у Ємені військової коаліції на чолі з Саудівською Аравією.
Політика
04.02.2021
4 лютого 2021 р.
Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії
Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії
Новий уряд Ємену складається як з представників півночі країни, так і з представників півдня.
Політика
26.12.2020
26 грудня 2020 р.
Сепаратисти на півдні Ємену проголосили автономію
Сепаратисти на півдні Ємену проголосили автономію
Сепаратисти на півдні Ємену заявили про створення власного уряду. Ця означає крах їхньої коаліції з єменським урядом.
Політика
26.04.2020
26 квітня 2020 р.
Саудівська Аравія оголосила перемир'я у Ємені через COVID-19
Саудівська Аравія оголосила перемир'я у Ємені через COVID-19
Коаліція на чолі із Саудівською Аравією оголосила про одностороннє перемир'я в Ємені через пандемію COVID-19.
Політика
09.04.2020
9 квітня 2020 р.
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