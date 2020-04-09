  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Хусити

Тема

Хусити - радикальний військово-політичний рух у Ємені, відомий також як рух "Ансар Аллах".

Пропустити розділ Новини

Новини

14 січня 2024 р.

Бундесвер може приєднатися до місії ЄС біля Ємену

13 січня 2024 р.

Іран зміцнює кордони ракетами та безпілотниками

13 січня 2024 р.

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

13 січня 2024 р.

США завдали нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені

12 січня 2024 р.

Tesla і Volvo зупиняють заводи через атаки у Червоному морі

12 січня 2024 р.

Четверо українських моряків у полоні хуситів

Показати більше
Пропустити розділ Докладно

Докладно

external

Чому США і союзники атакували хуситів

Чому США і союзники атакували хуситів

Хусити останнім часом атакують судна в Червоному морі. Чому вони це роблять і як це впливає на ціни в супермаркетах?
Конфлікти12 січня 2024 р.01:27 хв.
Хусити в Ємені

Хто такі хусити й чому вони кинули виклик Заходу?

Хто такі хусити й чому вони кинули виклик Заходу?

Хусити, яких підтримує й озброює Іран, стали ціллю ударів Заходу. Хто вони такі й чого прагнуть?
Політика12 січня 2024 р.
Наслідки бойових дій в Ємені

США змінюють курс щодо Ємену

США змінюють курс щодо Ємену

Білий дім повідомив про припинення підтримки у Ємені військової коаліції на чолі з Саудівською Аравією.
Політика4 лютого 2021 р.
Президент Ємену Мансур Хаді (архівне фото)

Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії

Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії

Новий уряд Ємену складається як з представників півночі країни, так і з представників півдня.
Політика26 грудня 2020 р.
Озброєні прибічники сепаратистів півдня в Адені (архівне фото)

Сепаратисти на півдні Ємену проголосили автономію

Сепаратисти на півдні Ємену проголосили автономію

Сепаратисти на півдні Ємену заявили про створення власного уряду. Ця означає крах їхньої коаліції з єменським урядом.
Політика26 квітня 2020 р.
Єменські солдати, що воюють проти хуситів

Саудівська Аравія оголосила перемир'я у Ємені через COVID-19

Саудівська Аравія оголосила перемир'я у Ємені через COVID-19

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією оголосила про одностороннє перемир'я в Ємені через пандемію COVID-19.
Політика9 квітня 2020 р.
Показати більше