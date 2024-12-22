США помилково збили свій винищувач над Червоним морем

Американські військові під час операції біля узбережжя Ємену помилково збили власний винищувач F/A-18 Hornet. Обидва пілоти катапультувалися, один із них дістав легкі поранення, повідомило ввечері в суботу, 21 грудня, Центральне командування США (Centcom), зазначивши, що йдеться про "очевидний випадок дружнього вогню".

"Ракетний крейсер USS Gettysburg помилково відкрив вогонь по винищувачу, який вилетів з авіаносця Harry S. Truman. Інцидент не був пов'язаний із ворожим обстрілом, проводиться всебічне розслідування", - йдеться у повідомленні.

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Удари США по позиціях хуситів

Військові США перебувають в регіоні, зокрема, через загрози з боку формувань єменських хуситів. 21 грудня американські війська знову завдали ударів по позиціях хуситів поблизу столиці Ємену - Сани. Вони також збили над Червоним морем кілька хуситських дронів та крилату ракету.

Від початку війни в Секторі Гази між Ізраїлем та палестинським радикальним рухом ХАМАС союзні ісламістам повстанці регулярно атакують ракетами та дронами цілі в Ізраїлі та судна у Червоному морі. Так, 21 грудня хусити випустили ракету по Тель-Авіву. За даними ізраїльських військових, внаслідок обстрілу поранення отримали 16 осіб.

Американські військові завдають ударів по об'єктах та озброєнню хуситів, у тому числі по націлених на кораблі ракетам та безпілотникам. Разом зі США в операціях із запобігання атакам у Червоному морі беруть участь і інші західні країни, у тому числі Великобританія.

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