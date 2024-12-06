Єменців обманом вербують в армію РФ для війни в Україні

Неправдивими обіцянками сотні молодих єменців заманили в Росію, розповіли DW їхні близькі. Там їх - судячи з усього, проти їхньої волі - відправляють воювати на фронт в Україну.

Ахмаду (ім'я змінено редакцією) не пощастило. За словами близького друга його сім'ї, його завербували через посередника на роботу в Росії. Зарплату пообіцяли високу, і Ахмад прийняв пропозицію. Але замість обіцяної роботи на російській вугільній шахті він незабаром не з власної волі опинився на війні Росії проти України. Поводилися з ним дуже грубо і примусово відправили воювати, розповів DW друг сім'ї Ахмада.

Про подібні випадки розповіли й інші джерела DW в Ємені: за їхніми твердженнями, їхніх друзів або знайомих теж заманювали в Росію неправдивими обіцянками, проте потім відправляли на фронт.

Один із жителів Ємену повідомив, що його друг, який також потрапив на фронт, як і інші єменці, відрізаний від усіх засобів зв'язку. Єдиний контакт залишається через людину, яка може передавати родичам таємно записані повідомлення від їхнього сина і брата. "Ніхто не може з ним зв'язатися, ніхто не може йому допомогти. Єменці опиняються на фронті в повній ізоляції", - каже співрозмовник DW. Його друг входив до групи з 24 осіб, усіх їх завербували в містах Сана і Таїз та в їхніх околицях.

Вербуванням у Ємені займається міжнародна мережа

Заяви очевидців, з якими розмовляла DW, узгоджуються з результатами досліджень єменської правозахисної організації SAM, що базується в Женеві, - на її дослідження посилається Держдепартамент США у своїх звітах, присвячених ситуації в Ємені. Кількість єменців, які воюють на російсько-українському фронті, точно не визначити, каже в інтерв'ю DW директор SAM Тауфік аль-Хаміді: "Можливо, 500-700 осіб, але, можливо, і трохи менше".

За його даними, молодих людей вербують у Ємені через міжнародну мережу. "Її співробітники обіцяють у Росії роботу, не пов'язану з військовою службою, - розповідає правозахисник. - Їм обіцяють заробіток до 10 тисяч доларів США".

Жителі Ємену насилу справляються зі зростанням цін

Те, що молоді люди пішли на це, аль-Хаміді пояснює насамперед ситуацією, що склалася в Ємені після десятиліття війни: "Перспектив на майбутнє практично немає, багато хто ледь справляється зі швидким зростанням цін. Деякі торговці людьми стали використовувати цю ситуацію у своїх цілях і вербувати молодих єменців".

Джерела DW в Ємені підтверджують слова глави SAM. За твердженнями одного з них, більшість із відомих йому хлопців, які входили до групи з 24 новобранців, не одружені. "Один із них нещодавно через фінансові труднощі розлучився з дружиною, у цій стресовій ситуації він і найнявся", - пояснює співрозмовник, зазначаючи, що й інші перебували в дуже скрутному фінансовому становищі. Вони погодилися поїхати в Оман, де підписали контракти, "не замислившись про можливі наслідки".

Роль хуситів

Першим із західних ЗМІ про участь єменських найманців у війні в Україні повідомило видання Financial Times (FT). У контрактах, підписаних єменцями, які є в розпорядженні FT, зазначена компанія, заснована відомим політиком хуситів Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі. За даними FT, компанія зареєстрована в Омані як туроператор і роздрібний постачальник медичного обладнання та ліків. На його ж ім'я в Нижньому Новгороді зареєстровано OOO "Аль-Джабері" , основним видом діяльності якого названо пасажирські перевезення.

Згідно з доповіддю правозахисної організації SAM , у процесі вербування бере участь якась людина на ім'я "Дмитро", особу якої не вдалося встановити. Він працює в російському консульстві в Омані і, як стверджується, є представником російської сторони в офісі аль-Джабрі. "Роль Дмитра була центральною в узгодженні дій між сторонами, - підкреслює SAM. - Це вказує на високий рівень координації між ними (росіянами та хуситами. - Ред.)".

За інформацією SAM, єменці підписували контракти, які здебільшого не були перекладені арабською мовою, і тому вони їх недостатньо розуміли. У результаті в Росії вони стикаються зі зовсім не такою ситуацією, як їм обіцяли в розмовах. "Після прибуття вони зазнають жорстокого поводження, - йдеться в доповіді, - їх змушують воювати в суворих і нелюдських умовах, вони практично позбавлені їжі та медичного обслуговування". Під час обстрілів найманці отримують поранення або гинуть, вказують у єменській правозахисній організації.

Вигідно і хуситам, і Москві

Вербування слугує інтересам як хуситів, так і Росії, яка використовує молодих єменців для поповнення своєї виснаженої армії, ідеться в доповіді американського аналітичного центру Atlantic Council: "Це частина більш масштабних зусиль Росії з набору мігрантів із Ємену, а також Непалу, Індії та Північної Кореї, щоб компенсувати важкі втрати на полі бою".

Хусити ж за свої послуги отримують фінансову підтримку, але насамперед - сучасні російські ракети, зазначає Atlantic Council з посиланням на повідомлення інформагентства Reuters. Вони використовувалися в атаках на торговельні судна в Червоному морі. Загалом, хусити прагнуть поглиблення зв'язків із Росією. А Москва дедалі активніше намагається налагодити контакти з ворожими США угрупованнями на Близькому Сході.

Молоді єменці, які дозволили себе завербувати, вочевидь, абсолютно не усвідомлювали наслідків свого рішення. Тим часом, як розповіли DW їхні близькі на батьківщині, більшість їхніх сімей втратили з ними зв'язок: "Про них нічого не відомо. Про когось кажуть, що вони зникли безвісти, інші заарештовані, треті вбиті".