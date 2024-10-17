НАТО: щоденні людські втрати Росії в Україні рекордно високі

За оцінками НАТО, РФ щодня втрачає в середньому понад 1200 військових убитими і пораненими у війні проти України. Ще в травні втрати РФ оцінювалися в середньому на рівні 1000 людей на добу.

В ході війни проти України російська армія у вересні щодня втрачала в середньому по 1271 військовому - вбитими і пораненими. Такі дані навів високопоставлений чиновник Північноатлантичного альянсу (НАТО) в четвер, 17 жовтня, на брифінгу в ході засідання міністрів оборони в Брюсселі.

Це число стало найвищим від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну: у травні в НАТО оцінювали середні добові втрати РФ на рівні 1000 військових убитими і пораненими. Чиновник також наголосив, що, за прогнозами Альянсу, такий рівень втрат з боку Росії збережеться до кінця 2024 року. Зростання російських втрат він пов'язав із тим, що запеклі бої тривають й у Курській області, тоді як бойові дії загалом посилилися по всій лінії фронту.

Водночас рекрутування в Росії триває колишніми темпами - до війська залучається близько 30 тисяч людей на місяць, уточнив чиновник. Внаслідок цього Росії поки вдається поповнювати людські ресурси, однак для великого прориву їм знадобилася б нова хвиля мобілізації.

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Чиновник: Людські ресурси - серйозна проблема для України

Про втрати серед українських військових під час відбиття останніх російських атак, як і про темпи мобілізації та поповнення лав ЗСУ, представник НАТО не повідомив, запропонувавши журналістам запитати ці дані в української сторони. Втім він вказав, що людські ресурси залишаються однією з головних проблем для Києва, який прагне забезпечити належну ротацію своїх військ.

Росія продовжує незначне, але стабільне тактичне просування на сході України, констатують в Альянсі, і ця тенденція збережеться найближчими місяцями. Однак у НАТО переконані, що військам РФ заважає дуже високий відсоток вибування зі строю, недостатня підготовка кадрів і брак офіцерів. Крім того, російським військам не вдається досягти великого прориву завдяки потужному опору ЗСУ та посиленню поставок західного озброєння.

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Росія виготовляє три мільйони снарядів на рік

У Курській області РФ Україна утримує, за даними НАТО, 800-900 квадратних кілометрів, попри спроби російських військ контрнаступати там. Водночас Росія, як і раніше, зберігає істотну перевагу над Україною за кількістю людей, техніки та боєприпасів.

Як підрахували в Північноатлантичному альянсі, Росія виготовляє близько 250 тисяч снарядів на місяць, тобто близько трьох мільйонів на рік. Джерело DW уточнило, що їй вдається досягати таких показників, оскільки здебільшого Росія використовує прості технології, "повернулася до старих радянських пріоритетів кількості над якістю", а також перейшла до військової економіки. Крім цього, Іран поставив їй близько 300 тисяч артилерійських снарядів минулого року, ще тисячі снарядів передає КНДР.

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Зустріч міністрів оборони країн НАТО проходить у Брюсселі 17 і 18 жовтня. Увечері першого дня до міністрів приєднався президент України Володимир Зеленський: він візьме участь у засіданні Ради НАТО-Україна. До цього глава української держави побував на зустрічі Європейської Ради та виступив у Європарламенті. Український президент представляє партнерам у Брюсселі свій "план перемоги".