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Ємен
Тема
Ємен - країна в південно-західній Азії. Столиця - Сана. Ємен вважається президентською республікою.
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Новини
15.01.2024
15 січня 2024 р.
Хусити знову обстріляли ракетами торгове судно - США
14.01.2024
14 січня 2024 р.
Бундесвер може приєднатися до місії ЄС біля Ємену
13.01.2024
13 січня 2024 р.
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
13.01.2024
13 січня 2024 р.
США завдали нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені
12.01.2024
12 січня 2024 р.
ЄС розробляє план військової операції у Червоному морі
12.01.2024
12 січня 2024 р.
США та Великобританія вдарили по об'єктах хуcитів у Ємені
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Докладно
Чому США і союзники атакували хуситів
Чому США і союзники атакували хуситів
Хусити останнім часом атакують судна в Червоному морі. Чому вони це роблять і як це впливає на ціни в супермаркетах?
Конфлікти
12.01.2024
12 січня 2024 р.
01:27 хв.
Хто такі хусити й чому вони кинули виклик Заходу?
Хто такі хусити й чому вони кинули виклик Заходу?
Хусити, яких підтримує й озброює Іран, стали ціллю ударів Заходу. Хто вони такі й чого прагнуть?
Політика
12.01.2024
12 січня 2024 р.
Фактчек: Німеччина таки постачає зброю у кризові регіони
Фактчек: Німеччина таки постачає зброю у кризові регіони
Німецький уряд відкидає прохання України про зброю, бо йдеться про "кризовий регіон". Наскільки це послідовно?
Конфлікти
08.02.2022
8 лютого 2022 р.
ФРН виділить Ємену 200 мільйонів євро на боротьбу з голодом
ФРН виділить Ємену 200 мільйонів євро на боротьбу з голодом
За словами глави МЗС Німеччини Гайко Мааса, термінове виділення допомоги Ємену є питанням "життя і смерті".
Суспільство
01.03.2021
1 березня 2021 р.
США змінюють курс щодо Ємену
США змінюють курс щодо Ємену
Білий дім повідомив про припинення підтримки у Ємені військової коаліції на чолі з Саудівською Аравією.
Політика
04.02.2021
4 лютого 2021 р.
Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії
Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії
Новий уряд Ємену складається як з представників півночі країни, так і з представників півдня.
Політика
26.12.2020
26 грудня 2020 р.
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