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Ємен

Тема

Ємен - країна в південно-західній Азії. Столиця - Сана. Ємен вважається президентською республікою.

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Новини

15 січня 2024 р.

Хусити знову обстріляли ракетами торгове судно - США

14 січня 2024 р.

Бундесвер може приєднатися до місії ЄС біля Ємену

13 січня 2024 р.

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

13 січня 2024 р.

США завдали нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені

12 січня 2024 р.

ЄС розробляє план військової операції у Червоному морі

12 січня 2024 р.

США та Великобританія вдарили по об'єктах хуcитів у Ємені

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Докладно

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Чому США і союзники атакували хуситів

Чому США і союзники атакували хуситів

Хусити останнім часом атакують судна в Червоному морі. Чому вони це роблять і як це впливає на ціни в супермаркетах?
Конфлікти12 січня 2024 р.01:27 хв.
Хусити в Ємені

Хто такі хусити й чому вони кинули виклик Заходу?

Хто такі хусити й чому вони кинули виклик Заходу?

Хусити, яких підтримує й озброює Іран, стали ціллю ударів Заходу. Хто вони такі й чого прагнуть?
Політика12 січня 2024 р.
Дорожний знак, на якому зображено танк (символічне фото)

Фактчек: Німеччина таки постачає зброю у кризові регіони

Фактчек: Німеччина таки постачає зброю у кризові регіони

Німецький уряд відкидає прохання України про зброю, бо йдеться про "кризовий регіон". Наскільки це послідовно?
Конфлікти8 лютого 2022 р.
Німеччина виділить Ємену 200 мільйонів євро на боротьбу з голодом

ФРН виділить Ємену 200 мільйонів євро на боротьбу з голодом

ФРН виділить Ємену 200 мільйонів євро на боротьбу з голодом

За словами глави МЗС Німеччини Гайко Мааса, термінове виділення допомоги Ємену є питанням "життя і смерті".
Суспільство1 березня 2021 р.
Наслідки бойових дій в Ємені

США змінюють курс щодо Ємену

США змінюють курс щодо Ємену

Білий дім повідомив про припинення підтримки у Ємені військової коаліції на чолі з Саудівською Аравією.
Політика4 лютого 2021 р.
Президент Ємену Мансур Хаді (архівне фото)

Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії

Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії

Новий уряд Ємену складається як з представників півночі країни, так і з представників півдня.
Політика26 грудня 2020 р.
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