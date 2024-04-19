Чи готовий Ізраїль до масштабного конфлікту з Іраном?

Ізраїль здається, став виконувати обіцянку відповісти на завданий Іраном удар ракетами і БпЛА. Це може призвести до розширення та загострення конфлікту на Близькому Сході. Чи готовий до цього Ізраїль?

За повідомленням багатьох американських ЗМІ, минулої ночі Ізраїль здійснив кілька повітряних атак на іранські військові об'єкти у відповідь на нещодавні ракетні удари Ірану по ізраїльській території. Іранське державні ЗМІ заперечують повідомлення про ракетні удари, але повідомляють натомість про три вибухи поблизу військової бази в Ісфахані. Згідно з цими повідомленнями, йдеться про знищені ППО дрони, ушкоджень, мовляв, немає.

Чи може на Близькому Сході спалахнути повномасштабний збройний конфлікт між Ізраїлем та Іраном? Якщо так, то як підготовлений до нього Ізраїль? Зрозуміло, що йому доводиться зважати на цілу низку невизначених факторів. Невідомо, приміром, чи візьмуть участь у такому конфлікті на боці Ірану його союзники. Головний з них - фінансований Тегераном ліванський шиїтський рух "Хезболла". А ще на боці Ірану можуть виступити єменські повстанці-хусити й деякі шиїтські збройні формування в Іраку.

Ізраїль вже давно прораховує загрози подібного роду війни на кілька фронтів і готується до такого можливого сценарію, каже речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Ар'є Шаруз Шалікар у розмові з DW. Основна увага при цьому, за його словами, відводиться трьом аспектам.

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По-перше, розширенню систем протиповітряної й протиракетної оборони - ППО і ПРО. Ідеться насамперед про ізраїльські ЗРК "Залізний купол" (Iron Dome), "Праща Давида" (David's Sling), "Стріла" (Arrow), а також американські ЗРК Patriot. По-друге, постійний розвиток наступальних можливостей: "Під час нападу не можна просто захищатися, треба відразу ж починати контратаку, згідно з гаслом, що найкращий захист - це напад". По-третє, додає Шалікар, Ізраїль працює над створенням широкого регіонального та міжнародного альянсу.

Як працює ізраїльський "залізний купол" (12.05.2021) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Слабкі й сильні сторони ізраїльської та іранської потуги

Згідно з глобальним індексом бойової потужності (Global Firepower Index, GFI) за 2024 рік, з погляду загальної військової сили ізраїльська й іранська армії мають схожі характеристики. Так, Іран перебуває на 14-му місці, Ізраїль - на 17-му. Укладачі GFI також безпосередньо порівняли збройні сили обох країн . За їхніми оцінками, Іран перевершує Ізраїль за чисельністю військ, кількістю танків і бойової техніки.

Однак, з огляду на географічне розташування, експерти вважають, що чисельна перевага Ірану не такий уже й істотний фактор. Річ у тім, що між Ізраїлем та Іраном розташовані інші країни, як-от Ірак і Йорданія. Відстань від Єрусалиму до Тегерану становить близько 1850 кілометрів.

"Фактично конфлікт виллється не в класичну війну, а у свого роду обмін ударами на великій відстані", - пояснює Фабіан Гінц (Fabian Hinz), експерт з близькосхідних питань у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies, IISS) в Лондоні. Що стосується Ірану, то, вважає Гінц, Тегеран, в першу чергу, буде вести бойові дії, атакуючи з повітря.

Ізраїльський військовий і перший ступінь іранської ракети, що впав поблизу ізраїльської військової бази "Джуліс" Фото: Tsafrir Abayov/AP/picture alliance

Важлива роль військово-повітряних сил Ізраїлю

І саме в тому, що стосується авіації, ізраїльтяни, за даними GFI, однозначно переважають іранців, адже якщо на озброєнні Ізраїлю перебуває 241 винищувач, то в Ірану їх 181. Всього ж в армії Ізраїлю 612 літаків, а в іранській - 551.

Однак, крім кількості, величезне значення має і якість військової авіації, наголошує в розмові з DW Гінц. І прогнозує, що військово-повітряні сили (ВПС) зіграли б значущу, а ймовірно, навіть вирішальну для Ізраїлю роль у разі конфлікту. Для Ірану, однак, вони не були б настільки важливі, оскільки флот його ВПС значною мірою застарів, а нові сучасні літаки Тегеран давно не може придбати через санкції.

Ірану, продовжує експерт, вдалося придбати кілька винищувачів в 1990-х роках, і тепер він хоче отримати деякі літаки російського виробництва (ЗМІ повідомляли, що йдеться, зокрема, йде про винищувачі Су-35 і ударні вертольоти Мі-28. - Ред.)

"Але по суті Іран знає, що не може на рівних протистояти ізраїльським ВПС", - уточнює Гінц. Ось чому, пояснює він, Тегеран зосередився, в першу чергу, на розробці широкої лінійки ракет і безпілотників. Утім, наскільки добре Іран зможе відбити ізраїльську повітряну атаку, достеменно невідомо. "Я припускаю, що ця спроба не буде особливо успішною. Іран не має серйозного оборонного щита", - каже він.

Стовідсоткового захисту від дронів і ракет немає

Однак нещодавня іранська атака з застосуванням безпілотників і ракет показала, на що Ізраїлю слід особливо зважати, зазначає Олександр Грінберг, експерт щодо Ірану в Єрусалимському інституті стратегії і безпеки. Він має на увазі застосовані Іраном при авіаударі БпЛА. За словами експерта, з технічного погляду збити такі дрони - взагалі не проблема, адже для цього досить і простого кулемета. "Однак успіх також залежить від кількості дронів, що атакують. 14 квітня стало ясно, що потрібно бути в змозі відбити удар значної кількості безпілотників. Ізраїль повинен бути до цього готовим", - говорить Грінберг.

Іранські дрони типу Shahed-131/136, які випускаються в Ірані в значних кількостях, можуть долетіти до територію Ізраїлю Фото: Efrem Lukatsky/dpa/AP/picture alliance

Деякі з запущених Тегераном по Ізраїлю в ніч на 14 квітня БпЛА були збиті його союзниками. Іранська атака показала, що не існує герметичної, абсолютно непробивної системи ППО і ПРО, констатує речник ЦАХАЛу Шалікар.

"Незалежно від того, чи буде збито 300 або 3000 ракет, зрештою, завжди деякі ракети проб'ють оборонний щит. Саме тому відсоток влучань по цілях на минулих вихідних становив не 100, а близько 99 відсотків, - уточнює Шалікар. - Ми перехоплюємо переважну більшість з них, але знаємо, що ніколи не зможемо перехопити їх усі. І тут особливої важливості набуває наявність ефективної системи цивільної внутрішньої безпеки, тобто системи раннього оповіщення і бомбосховищ".

Серйозний виклик з боку руху "Хезболла"

Військовим викликом іншого роду для Ізраїлю міг би стати масштабний збройний конфлікт з ліванським шиїтським рухом "Хезболла". Згідно зі спеціальним дослідженням Центру стратегічних і міжнародних досліджень (Studie des Center for Strategic and International Studies, CSIS) у Вашингтоні, рух "Хезболла", який часто називають "вістрям списа Ірану", ймовірно, є найсильнішим збройним недержавним угрупуванням у світі. Євросоюз включив військове крило" Хезболла", яке неодноразово завдавало ракетних та інших ударів по Ізраїлю, в список терористичних організацій.

За різними оцінками, кількість різнотипних ракет на озброєнні "Хезболли", варіюється в межах від 120 до 200 тисяч. Як зазначається в дослідженні CSIS, у разі війни Іран швидко забезпечить підрозділи "Хезболли" додатковими боєприпасами. Більшу частину їхнього арсеналу, вказують експерти, становлять некеровані реактивні снаряди малої дальності, однак нині вони мають значно кращий доступ до далекобійних і потужніших ракет. Це означає, що в разі загострення конфлікту значна частина Ізраїлю опиниться під загрозою удару з боку "Хезболли", сказано в дослідженні.

"Ізраїль міг би використовувати систему "Залізний купол" для відбиття ракетних обстрілів з Лівану. Загалом системи ППО і ПРО готові до застосування будь-якої миті і працюють чудово. Однак головною проблемою є кількість ракет, які запускаються (для удару. - Ред.)", - підсумовував Фабіан Гінц з IISS.