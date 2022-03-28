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Система ПРО "Залізний купол"

"Залізний купол" - ізраїльська система протиракетної оборони. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Залізний купол".

Кожна система ПРО "Залізний купол" складається з радару і контрольного центру, які розпізнають ракети одразу після запуску і за лічені секунди обчислюють траєкторію її польоту та орієнтовне місце приземлення. Ще одним елементом системи є пускові модулі. Кожна система складається з трьох-чотирьох модулів по 20 ракет. Ракета перехоплення запускається лише у тому разі, якщо система розрахувала, що ворожий постріл може поцілити по густонаселеному району. Ракети перехоплення можуть маневрувати у повітрі. Вони не влучають прямо у ворожу ракету, а вибухають поблизу неї і таким чином знищують. Це, однак, також означає, що уламки ракет можуть падати на населені квартали і завдавати ушкоджень. Протиракетні системи є мобільними і можуть бути передислоковані. Ракета перехоплення має радіус дії у 70 кілометрів. Аби покрити "Залізним куполом" всю територію Ізраїлю, за розрахунками експертів, потрібно 13 систем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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