Нетаньяху повертається: чого чекати Україні

Біньямін Нетаньяху, скоріш за все, зможе знову сформувати уряд в Ізраїлі. До нього вперше в історії мають потрапити ультранаціоналісти. Чого чекати Україні від зміни влади в цій близькосхідній країні?

На позачергових виборах в Ізраїлі у вівторок, 1 листопада, впевнено лідирує партія колишнього прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд". Їй має відійти 31 мандат зі 120 у новому складі ізраїльського парламенту. Разом з голосами прихильних "Лікуду" націоналістичних та ортодоксальних партій, блок Нетаньяху, за попередніми результатами, набирає загалом 65 мандатів. Тож він, маючи більшість, зможе претендувати на формування нового уряду.

Різке посилення націоналістичних сил, зокрема, 14 мандатів для партії "Релігійний сіонізм", стали головною сенсацією цих виборів. Саме на їхню підтримку, зазначають оглядачі, а також на традиційних союзників - ультраортодоксальні партії - Нетаньяху зможе спиратися при формуванні нової коаліції.

Центристсько-ліберальному табору, до якого входить і партія чинного прем'єра Яіра Лапіда "Єш Атід", за попередніми результатами, буде недостатньо мандатів для формування коаліції і продовження курсу чинного уряду.

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Війна Росії проти України в тіні передвиборчої кампанії

Це вже п'яті вибори в Ізраїлі за останні чотири роки. Основними темами кампанії стала ситуація у галузі безпеки, а також проблеми економіки, інфляція та висока вартість життя, які лише посилилися на тлі війни Росії проти України.

Ще наприкінці минулого року в рейтингах Economist Intelligence Unit (EIU) Тель-Авів було названо найдорожчим містом планети. Ще в травні опитування показало, що кожен третій ізраїльський бізнес так чи інакше постраждав від наслідків війни Росії проти України, кожен десятий - значною мірою, йдеться у звіті Центрального статистичного бюро Ізраїлю.

Політолог з Ізраїльського інституту демократії Ґідеон Рахат вважає, що ці вибори наочно продемонстрували глибокий розкол у суспільстві. "Це показує, що ізраїльська політика дуже поляризована, майже порівну розділена на два табори", - сказав Рахат у коментарі DW і додав, що цей розкол навряд чи вдасться подолати за допомогою виборів.

Проукраїнська демонстрація в Тель-Авіві до Дня незалежності України, серпень 2022 Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance/dpa

Та незважаючи на непримиренні розбіжності між опонентами в питаннях економічної політики та арабо-ізраїльського врегулювання, і влада, і опозиція в Ізраїлі досі демонстрували рідкісний консенсус у темі постачання озброєнь Україні, про що неодноразово просив Київ.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну від постачання Києву зброї в Ізраїлі утримувалися, побоюючись, що це зруйнує встановлений між Ізраїлем та РФ механізм координації дій ВПС Ізраїлю у Сирії.

Попри те що Ізраїль має унікальні розробки у сфері проторикатетної і протиповітряної оборони, а голова військово-політичного бюро мініоборони Ізраїлю брав участь у зустрічі міжнародних союзників України у "форматі Рамштайн" у Німеччині, в ізраїльському уряді тривалий час наполягали, що готові надавати Україні лише невійськову допомогу та сприяти Києву у розробці системи раннього сповіщення про ракетні напади.

Ці майже аналогічні підходи між владою та опозицією експертка Atlantic Council і колишня депутатка Кнессету Ксенія Свєтлова у розмові з DW перед виборами пояснила тим, що ця позиція в цілому відображає і суспільні настрої: за опитуваннями, понад 50 відсотків виступали за обережну політику Ізраїлю у питанні війни РФ проти України. "Це вплив Росії загалом на нашу політичну систему всі ці роки, не можна його виключати, він був достатньо великим. Це не тільки Нетаньяху, але й низка інших лідерів, які їздили, спілкувалися, зустрічалися…", - сказала Свєтлова.

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Нетаньяху готовий зважити постачання озброєнь Україні

Проти надання зброї Україні до останнього висловлювався і сам Біньямін Нетаньяху, який тепер готується утретє обійняти прем'єрське крісло. "Що стосується зброї, завжди існує ймовірність - і це траплялося знову і знову, - що зброя, яку ми поставили на одне поле бою, опиниться в руках іранців і використовуватиметься проти нас", - сказав Нетаньяху 18 жовтня в інтерв'ю телеканалу MSNBC і додав, що побоюється глобального конфлікту з використанням атомної зброї.

Водночас буквально за 10 днів до виборів Нетаньяху в інтерв'ю газеті USA TODAY неочікувано заявив, що все ж готовий розглянути постачання озброєнь Україні у разі своєї перемоги. "Мене запитували про це нещодавно, і я сказав, що розгляну це питання, коли вступлю на посаду", - сказав він і припустив, що може отримати запрошення стати посередником на переговорах Росії та України.

До того як в 2021 році вдруге втратити прем'єрське крісло, Нетаньяху активно розігрував карту "дружби" з Кремлем. 73-річний Нетаньяху, який найдовше в історії держави обіймав посаду голови уряду, вибудував вельми тісні персональні контакти з президентом РФ Володимиром Путіним, за що не раз ставав об'єктом критики. У 2019-му приводом для цього стали, зокрема, передвиборчі білборди лідера "Лікуду" з Путіним і підписом "Інша ліга". У пресі Нетаньяху нерідко називали "другом Путіна".

"Нетаньяху. Інша ліга": у 2019-му році ці передвиборчі білборди з Путіним спричинили скандал Фото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Тепер же Нетаньяху виступає з обережною критикою господаря Кремля. В інтерв'ю USA TODAY він припустив, що президент РФ прагне відтворити Росію у царських кордонах, і висловив сподівання, що Путін ще "передумає з цього приводу". "Однак я не хочу грати в психолога, - сказав Нетаньяху. - Я хочу бути прем'єр-міністром, отримувати всю інформацію, а потім ухвалювати рішення, чи варто щось робити нам у цьому конфлікті крім того, що вже зроблено".

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Чим Ізраїль вже допоміг Україні - тепер відомо офіційно

Прямо перед виборами міністерство закордонних справ Ізраїлю оприлюднило довгоочікуваний звіт про обсяги допомоги, наданої Україні. Крім польового шпиталю, медичного обладнання та іншої гуманітарної допомоги, зі звіту випливає, що Ізраїль надав деяку допомогу і Збройним силам України.

Нове ізраїльське медичне обладнання отримала Київська міська клінічна лікарня №2, вересень 2022 Фото: Hennadii Minchenko/Avalon/Photoshot/picture alliance

Зокрема, було передано чотири броньовані автомобілі для евакуації поранених, шість потужних енергогенераторів, дві тисячі бронежилетів, 3500 захисних касок та кілька сотень куленепробивних захисних курток для солдатів бойових інженерних частин. Крім того, згідно зі звітом, було організовано навчальні курси для українських рятувальників та прийнято на реабілітацію 20 важкопоранених бійців ЗСУ.

З огляду на зближення Москви та Тегерана, в Україні сподіваються на набагато вагомішу військову та технологічну допомогу Ізраїлю. Росія вже застосовує в Україні дрони іранського виробництва, фотодокази чого навів минулого тижня під час візиту до Вашингтона президент Ізраїлю Іцхак Герцог. "Невинні цивільні особи в Україні гинуть та зазнають поранень та страждань від іранської зброї", - сказав Герцог.

В Ірані поставки дронів РФ заперечують. Однак, за даними української розвідки, Іран готується поставити РФ ще й балістичні ракети малої дальності. Саме тому Україна офіційно просила у Ізраїлю поставити їй низку систем ППО, зокрема "Залізний купол" та Barak 8. Останньою були успішно збиті дрони "Хезболли", - іранських союзників у Лівані - запущені у липні цього року в бік газового родовища Каріш у Середземному морі. Системи Barak 8 також мають на озброєнні Індія та Об'єднанні Арабські Емірати.

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Військові експерти: найдієвіша допомога Україні - за лінією розвідки

Чи зміниться щось після виборів? За оцінками колишнього радника Нетаньяху з питань нацбезпеки, професора аеронавтики та космосу у хайфському Техніоні, бригадного генерала у запасі Якова Наґеля, Ізраїль в будь-якому разі не надасть Україні свої системи ППО. Як пише Наґель у колонці в газеті Israel Hayom, справа тут не у страху погіршення відносин з Москвою, а у тому, що у разі захоплення російською армією цих систем секретні ізраїльські ноу-хау неодмінно потраплять в руки іранців.

Натомість Наґель, як і низка інших авторитетних ізраїльських військових експертів, пропонує сконцентруватися на збільшенні іншої допомоги Києву, а також на передачі українцям вичерпних розвідувальних про іранські дрони, ракети та іншу діяльність Ісламської Республіки Іран.

За даними преси, такий обмін інформацією вже ведеться. Зокрема газета The New York Times двічі у жовтні повідомила про отримання Україною від Ізраїлю розвідданих, необхідних для збивання іранських дронів. "З Ізраїлем останніми днями є "позитивний тренд", - прокоментував ці дані 26 жовтня президент України Володимир Зеленський і закликав допомагати більше. У жовтні повідомлялося і про знищення ізраїльськими авіаударами у Сирії іранських заводів із виробництва дронів.