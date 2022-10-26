Зеленський: З Ізраїлем останніми днями є "позитивний тренд"

Президент України задоволений допомогою ізраїльської розвідки протягом останніх днів, але вважає, що "цього замало": "Ізраїль повинен більше підтримувати Україну".

Президент України Володимир Зеленський задоволений "позитивним трендом" розвитку відносин з Ізраїлем останніми днями. Про це він сказав на брифінгу в середу, 26 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів про його критику "нейтральності Ізраїлю щодо альянсу РФ та Ірану".

"Після великої паузи я бачу ці кроки вперед", - заявив президент України. Зокрема, він повідомив, що розвідки країн почали співпрацювати, однак подробиці обміну інформацією уточнювати не став. При цьому Зеленський додав, що "цього замало": "Ізраїль повинен більше підтримувати Україну".

За його словами, ізраїльська розвідка підтвердила те, що Київ знав і до цього: Росія використовує в Україні іранські дрони. Всього армія РФ застосувала вже більше 400 іранських безпілотників проти цивільного населення України. 60-70 відсотків із них були збиті, повідомив президент.

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Ізраїль дає США розвіддані щодо іранських дронів в Україні

Напередодні під час візиту до Вашингтона президент Ізраїлю Іцхак Герцог повідомив, що його країна поділиться зі США розвідувальними даними, щоби довести факт постачання Іраном Росії безпілотників, якими та атакує цивільні об'єкти в Україні.

Президент Ізраїлю сказав, що надасть Вашингтону знімки, на яких можна побачити схожість між збитими в Україні дронами та запчастинами, які проходили тестування в Ірані у грудні 2021 року та були представлені на виставці у 2014 році.

США самі стверджують, що РФ закупила ці дрони-камікадзе, але Ізраїль наполягає на жорстких діях проти Ірану, який вважає величезною загрозою, пише агентство AFP.

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Іран: Від заперечення до розслідування

Іран систематично заперечує продаж Росії безпілотників. 24 жовтня офіційний представник міністерства закордонних справ Насер Канані також заперечив, що іранські військові допомагають РФ у анексованому Криму здійснювати атаки на українські міста з переданих дронів. За його словами, такими меседжами Вашингтон "прагне відвернути громадську думку від руйнівної ролі, яку вони відіграють у війні в Україні, стоячи на одній стороні конфлікту та інтенсивно експортуючи зброю й техніку в Україну".

Водночас ввечері того ж дня іранські ЗМІ поширили заяву міністра закордонних справ Хусейна-Аміра Абдуллахіана, в якій той каже, що Іран не залишиться байдужим, якщо буде доведено, що його безпілотники використовуються Росією у війні проти Україні. "Якщо буде доведено, що іранські дрони використовуються у війні в Україні проти людей, ми не повинні залишатися байдужими", - цитує заяву агенція Reuters.

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