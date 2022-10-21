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Іранські військові з Корпусу вартових Ісламської революції (фото з архіву)
Іранські військові з Корпусу вартових Ісламської революції (фото з архіву) Фото: AFP/Iranian Presidency
КонфліктиУкраїна

ЗМІ: В Україні загинуло 10 іранців, які вишколювали росіян

Олександр Куницький
2 год. тому

Десять громадян Ірану, які вишколювати російських військових на окупованих територіях України, загинуло. Це сталося в результаті українських ударів, повідомили ізраїльські ЗМІ.

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Упродовж останнього тижня внаслідок українських ударів загинуло десять громадян Ірану, які проводили вишкіл російських військових на окупованих територіях України. Відповідну інформацію поширив у п'ятницю, 21 жовтня, ізраїльський радіоканал KAN з посиланням на неназване джерело з українського боку.

Видання наводить дані українського Центру національного спротиву, згідно з якими іранські військові інструктори наглядають за тим, як російські військові запускають іранські ударні дрони-камікадзе по цілях в Україні. За даними Центру, росіяни доставили іранських військових радників на територію тимчасово окупованих Херсонської області та Криму.

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Докази перебування в Україні інструкторів з Ірану

Перебування іранських інструкторів в окупованому Криму підтвердили США. Як повідомив непередодні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі цьому є докази. "Інформація, яку ми маємо, полягає в тому, що іранці розмістили інструкторів і технічну підтримку в Криму, але здійснюють керування (дронів - Ред.) безпосередньо росіяни", - зазначив він. За словами Кірбі, Іран направив "відносно невелику кількість" персоналу до Криму. Також адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Тегерана та шукатиме способи ускладнити Ірану продаж зброї Росії, додав він.

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Україна також має "повний список доказів", які підтверджують, що для ударів по цивільних цілях Росія використала безпілотники, вироблені в Ірані, заявив в інтерв'ю DW колишній український президент Петро Порошенко.

Тим часом МЗС Іран у п'ятницю, 21 жовтня, рекомендувало своїм громадянам утриматись від поїздок до України, а тим, хто зараз на території країни - виїхати. Причина цього, за даними іранського МЗС, - ескалація воєнних зіткнень та дедалі більша небезпека в Україні.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе. За інформацією агентства Reuters, Іран також пообіцяв надати Росії ракети "земля-земля" разом із додатковими безпілотниками. Сам Іран офіційно і надалі заперечує, що постачає Росії безпілотники.

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