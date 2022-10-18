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Війна Росії проти України
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Поліцейські збирають іранський дрон у Києві 17 жовтня
Поліцейські збирають іранський дрон у Києві 17 жовтняФото: Vadim Sarakhan/REUTERS
КонфліктиСполучені Штати Америки

США пообіцяли Ірану санкції за постачання безпілотників РФ

Катерина Вєнкіна | Аліна Коломієць
2 год. тому

Напередодні можливе запровадження санкцій щодо Тегерана через використання Росією на війні проти України іранських безпілотників обговорювала Рада ЄС.

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Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що є "всебічні докази" застосування Росією іранської зброї проти цивільних цілей в Україні. США продовжать "енергійно" імплементувати санкції щодо російсько-іранської торгівлі озброєннями, сказала вона на брифінгу 17 жовтня.

У свою чергу в Державному департаменті США наголосили, що Іран порушує резолюцію 2231 Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, постачаючи безпілотники Росії. В американському зовнішньополітичному відомстві попередили, що технології, які використовуються під час виробництва іранських дронів, можуть потрапити під санкції США. "Поглиблення альянсу між Росією та Іраном - це те, що в усьому світі, і особливо в регіоні, має сприйматися як серйозна загроза", - зазначив представник Держдепу.

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ЄС може запровадити до Ірану санкції

На зустрічі в Люксембургу 17 жовтня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу обговорювали можливість запровадження нових санкцій проти Ірану за продаж безпілотників Росії.

"Ми будемо шукати конкретні докази участі (Ірану у війні РФ проти України. - Ред.)", - сказав верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Конкретні рішення не ухвалювались, але низка міністрів виступили за запровадження санкцій, якщо буде доведена участь Тегерана у війні Росії проти України.

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Атака дронів-камікадзе в центрі Києва

Вранці 17 жовтня центр Києва атакували російські безпілотники. Всього місто атакували 28 дронів, більшість з них були збиті, втім у Шевченківському районі столиці сталося п'ять вибухів. Пошкоджень зазнали житловий будинок, будівля компанії "Укренерго" та теплова електростанція. 

Внаслідок атаки на житловий будинок загинули четверо людей. Серед них була молода пара, яка очікувала на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. "(Президент РФ. - Ред.) Володимир Путін може записати собі чергове "досягнення" - убив іще одну вагітну жінку", - заявив президент України Володимир Зеленський.

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