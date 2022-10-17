ЄС може запровадити до Ірану санкції через дрони в Україні

Якщо буде доведена участь Ірану у війні РФ проти України, то додаткові санкції Євросоюзу не обмежаться внесенням окремих осіб до чорного списку, заявив міністр закордонних справ Люксембургу.

Деякі міністри закордонних справ країн Європейського Союзу в понеділок, 17 жовтня, закликали до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведена участь Тегерана у війні Росії проти України, повідомляє агенція Reuters.

"Ми будемо шукати конкретні докази участі", - сказав верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель журналістам, прибувши на зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн-членів Євросоюзу в Люксембурзі. Тим часом, за словами двох дипломатів, які брали участь у підготовці переговорів між міністрами, ЄС може ухвалити рішення про запровадження нових санкцій щодо Ірану через це.

Реакція країн Євросоюзу на атаки іранських дронів в Україні

Використання іранських безпілотників у війні Росії проти України означатиме ескалацію конфлікту, заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg). "Ці безпілотники-камікадзе, які ми зараз, мабуть, бачимо в Україні - це ескалація", - сказав він журналістам.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що ЄС повинен рішуче відреагувати на нові повітряні атаки на Київ. "Іранські безпілотники, очевидно, використовуються для атаки в центрі Києва. Це жорстокість", - сказав він.

За словами міністра закордонних справ Люксембургу Жана Ассельборна, додаткові санкції ЄС щодо Ірану не обмежаться внесенням деяких осіб до чорного списку, якщо буде доведена участь Тегерана у війні в Україні. "Тоді санкції більше не стосуватимуться деяких осіб", - заявив він.

Франція та Німеччина, обидві сторони ядерної угоди з Іраном 2015 року, за даними агентства, також дали чітко зрозуміти, що, нові санкції через використання Росією в Україні іранських безпілотників необхідні, оскільки їхній продаж порушує резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, сьогодні міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Люксембургу мають схвалити рішення про виділення ще 500 мільйонів євро військової допомоги Україні та про створення тренувальної місії для 15 тисяч українських військових. До зустрічі за допомогою відеозв'язку долучиться міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Очільники зовнішньополітичних відомств обговорять "ймовірне використання Москвою іранських дронів" для ураження цілей в Україні, але ніяких конкретних рішень з цього приводу сьогодні не очікується. Натомість очікується рішення щодо запровадження санкцій за придушення протестів в Ірані.

Іран знову відхрещується від надання дронів РФ

Тим часом в Ірані знову відхрестилися від надання Росії дронів-камікадзе. "Опубліковані новини про те, що Іран надає Росії безпілотники, мають політичні амбіції, і їх поширюють західні джерела. Ми не надавали зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни", - заявив речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані сьогодні на пресконференції, яка пройшла після ударів по Києву.

Тим часом речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив сьогодні на брифінгу, що тільки з вечора 16 жовтня до 11 години 17 жовтня протиповітряна оборона знищила 37 дронів-камікадзе. За його словами, це 85 відсотків від кількості безпілотників, які атакували Україну. Всього за кілька тижнів в Україні знищили вже 100 іранських дронів.

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